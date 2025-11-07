I numeri parlano chiaro. Secondo il rapporto annuale del Istituto Nazionale di Statistica (Istat), nel 2024 circa il 9,9 % della popolazione, pari a circa 5,8 milioni di persone, ha dichiarato di rinunciare a cure e controlli per attese troppo lunghe.

Si tratta di un aumento importante rispetto al 2023, quando la quota era circa il 7,6 % della popolazione.

La tendenza, insomma, è in chiaro peggioramento.

Le cause: attese, costi, accessibilità

Tra le ragioni più frequentemente indicate vi sono tre fattori principali:

Questo mix di difficoltà mostra come la rinuncia alle cure non sia quasi mai una scelta volontaria, bensì piuttosto la conseguenza di barriere crescenti nell’accesso al sistema sanitario.

Gli effetti: disuguaglianze e conseguenze per la salute

Il fenomeno della rinuncia alle cure ha importanti ricadute sia in termini di salute individuale che di equità sociale.

Dal punto di vista sanitario, la mancata prevenzione o il rinvio di visite ed esami può comportare un aumento della morbilità e, in prospettiva, della mortalità, soprattutto tra le persone anziane o con patologie croniche.

In termini di equità, emergono differenze nette: ad esempio il livello di istruzione incide sulla probabilità di rinunciare alle cure per motivi economici, con valori più elevati tra chi ha titolo di studio più basso.

Le donne, le fasce di età più mature e le persone residenti in aree geografiche svantaggiate appaiono particolarmente vulnerabili.

Dal punto di vista della spesa pubblica, il fenomeno della rinuncia può tradursi in costi più elevati per l’intero sistema sanitario: prestazioni tardive, emergenze prevedibili, ospedalizzazioni evitabili.

Perché la situazione peggiora

Più variabili concorrenti spiegano la difficoltà crescente. Da un lato, il sovraccarico di richieste, in parte dovuto alle conseguenze della pandemia, ha esasperato tempi e attese nell’erogazione delle prestazioni.

Dall’altro, la contrazione o la stagnazione delle risorse assunte al servizio pubblico e le disomogeneità territoriali – tra Nord, Centro e Sud – contribuiscono a un’offerta che non sempre è in grado di rispondere in modo uniforme.

Va inoltre considerato che la crescita dell’assistenza fuori dal sistema pubblico – il ricorso al privato senza rimborso o accesso tramite assicurazioni – testimonia una parziale “terapia alternativa” per chi può permettersela, accentuando la disparità di accesso.







La scansione per fasce e territori

L’analisi dell’Istat mostra che la rinuncia alle cure varia in relazione a età, istruzione e condizione economica. Per esempio, nel 2024 la quota di rinunce per motivi economici è risultata più alta nelle persone con livello di istruzione più basso, e l’effetto aumenta con l’età.

Dal punto di vista territoriale, sebbene i livelli complessivi nazionali diano un quadro unitario, permangono differenze: in alcune regioni meridionali e nelle realtà insulari la quota di aborti terapeutici – cioè rinunce – è superiore rispetto al resto del Paese.

Il fenomeno non può essere ignorato perché tocca un principio centrale: quello del diritto alla salute, garantito dalla Costituzione e tradotto nel modello del servizio sanitario pubblico e universalistico. Se sempre un numero crescente di cittadini rinuncia alle cure, quel principio viene eroso nella sostanza.

Inoltre, il sistema rischia di pagare un prezzo elevato: la mancata prevenzione o il rimando delle cure importano costi maggiori in futuro, sia umani — per chi vive condizioni peggiori — sia finanziari, per l’intero sistema.

Infine, da un punto di vista politico e gestionale, i dati rappresentano un forte campanello d’allarme: l’accessibilità reale alle prestazioni sanitarie appare compromessa, e con essa la credibilità stessa del progetto sanitario pubblico.

Quali possibili vie d’uscita

Davanti a questo scenario, più passaggi risultano urgenti e necessari:

Riduzione delle attese: snellire i percorsi di prenotazione e potenziare l’offerta di visite ed esami specialistici, soprattutto per le patologie croniche e per i controlli di prevenzione. Miglioramento dell’assistenza territoriale: rafforzare i servizi sul territorio, ridurre la frammentazione e favorire il modello “ospedale-meno” puntando su medicina d’iniziativa, telemedicina e prestazioni vicine al domicilio. Contenimento dei costi e barriere economiche: intervenire sulle quote private, sull’anticipo delle cure, su percorsi di rimborso più rapidi; garantire che la condizione economica non diventi un ostacolo. Riduzione delle disuguaglianze geografiche e sociali: indirizzare risorse e politiche verso le aree più in difficoltà, monitorare i livelli essenziali di assistenza (LEA) effettivamente erogati, e assicurare che l’istruzione e le condizioni individuali non determinino l’accesso alla cura. Comunicazione e trasparenza: fornire ai cittadini indicatori chiari sui tempi d’attesa, sulla disponibilità delle prestazioni, sui dati di rinuncia, per costruire fiducia e consentire scelte informate.

Patricia Iori