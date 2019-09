Riparare il cuore dai danni di un infarto

Un cuore che subisce un infarto riporta una vera e propria ferita con tanto di formazione di tessuto cicatriziale sul muscolo cardiaco, queste cicatrici diminuiscono la funzionalità dell’organo e possono portare ad insufficienza cardiaca, arriva notizia dall’Università della California a San Diego che è stata completata la fase 1 della sperimentazione di un medicinale chiamato VentriGel sviluppato dalla Ventrix una ditta spin-off dell’ateneo che sembra avere la capacità di riparare il cuore. La ricerca è stata pubblicata su Journal of the American College of Cardiology: Basic to Translational Science.

Ho scritto sembra perché la fase 1 della sperimentazione in realtà si focalizza su fattibilità e sicurezza il reale beneficio terapeutico viene quantificato dopo (le fasi sono tre e vengono approvate una per una dalla FDA), dunque in questo caso non era pensata per quantificare l’efficacia del prodotto nel migliorare la funzionalità cardiaca, ma è stato possibile apprezzare dei miglioramenti nei pazienti che hanno partecipato alla sperimentazione.







Il medicinale è un idrogel che viene iniettato nel cuore con un catetere, viene realizzato con tessuto cardiaco dei maiali, per la precisione a partire dalla matrice extra cellulare. I tessuti infatti non sono formati solo da cellule, la ECM (acronimo inglese che sta per matrice extracellulare) rappresenta l’impalcatura, il team guidato da Karen Christman professoressa di bioingegneria presso la UCSD (autore anziano) e dal dr. Jay Traverse della Minneapolis Heart Institute Foundation (investigatore principale) ha messo a punto un procedimento in cui prima si ripulisce il tessuto dalle cellule cardiache lasciando solo la ECM, poi si secca congelandolo, quindi lo si macina rendendolo una polvere, infine viene trasformato in un liquido facilmente iniettabile che una volta raggiunto il cuore alla temperatura del corpo diventa un gel.

Il gel iniettato sul tessuto cicatriziale funziona come una struttura di sostegno che attira la migrazione di cellule cardiache sane che vanno a riparare le aree danneggiate riducendo il tessuto cicatriziale.

I pazienti trattati sono stati 15, tutti avevano avuto un infarto che aveva lasciato danni nel ventricolo sinistro e soffrivano di un’insufficienza cardiaca lieve o moderata, hanno ricevuto fino a 18 iniezioni di Ventrigel via catetere nell’area danneggiata. I soggetti hanno mostrato una aumentata capacità di camminare (distanze più lunghe) e una migliore funzionalità cardiaca in base ai questionari sottoposti (ma ai pazienti sono state anche effettuate MRI a tre e sei mesi). Altra cosa interessante è che anche chi aveva avuto l’infarto da più di un anno ha mostrato miglioramenti. Ora gli scienziati sono ansiosi di farsi approvare la fase 2 della sperimentazione per approfondire se e come Ventrigel è davvero in grado di riparare il cuore e in che misura migliori la funzionalità cardiaca.

