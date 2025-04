Il Maryland si unisce a un movimento sempre più ampio negli Stati Uniti volto a riconoscere e affrontare le conseguenze storiche della schiavitù e del razzismo sistemico. Con l’approvazione di una proposta di legge che istituisce una commissione statale per studiare possibili riparazioni, lo stato apre una riflessione profonda su come sostenere le comunità colpite da secoli di ingiustizie. In un contesto segnato da sfide economiche e tensioni politiche, il dibattito sulle riparazioni per la schiavitù riaccende una questione irrisolta che attraversa la storia americana.

Un passo simbolico e concreto sulle riparazioni per la schiavitù: la proposta di legge approvata dalla Camera

Il Maryland si prepara a fare un passo storico nella direzione della giustizia sociale. Con 101 voti favorevoli e 36 contrari, la Camera statale ha approvato un disegno di legge che propone la creazione di una commissione incaricata di studiare e formulare raccomandazioni sulle possibili riparazioni per la schiavitù e gli effetti a lungo termine della discriminazione razziale. Il provvedimento ora è sulla scrivania del governatore Wes Moore, primo afroamericano a ricoprire questa carica nello stato e unico governatore nero attualmente in carica negli Stati Uniti.

Cosa prevede il disegno di legge: riparazioni materiali e simboliche

Il testo della proposta sulle riparazioni per la schiavitù non introduce direttamente risarcimenti, ma mira a istituire una commissione che analizzi strumenti concreti di compensazione e supporto per le comunità afroamericane.

Tra le ipotesi all’esame: scuse ufficiali, sconti fiscali, assistenza sociale, aiuti per acconti su case, incentivi alle imprese, agevolazioni per la cura dei figli, condono del debito e abolizione delle tasse universitarie. L’obiettivo è duplice: riconoscere formalmente il danno storico e individuare soluzioni pratiche per superare le disuguaglianze strutturali ancora presenti.

La posizione del governatore: tra riconoscimento storico e vincoli economici

Wes Moore ha espresso pubblicamente il proprio riconoscimento del retaggio razzista del Maryland, sottolineando come gli effetti della schiavitù e della discriminazione sistemica siano ancora oggi percepibili e formino a livello sistemico una società profondamente razzista e discriminatoria. Tuttavia, ha anche richiamato l’attenzione sulla difficile situazione finanziaria dello stato, che affronta un deficit stimato in 3,3 miliardi di dollari. “Non possiamo ignorare la realtà economica” ha dichiarato, promettendo comunque di esaminare il testo con attenzione, in un’ottica di crescita inclusiva e sviluppo equo.

Le motivazioni del Legislative Black Caucus

L’iniziativa legislativa sulle riparazioni per la schiavitù nasce come priorità assoluta del Legislative Black Caucus del Maryland, composto da 66 membri, il più numeroso tra i caucus afroamericani a livello statale. La delegata Aletheia McCaskill, democratica della contea di Baltimora, ha spiegato che l’intento della commissione sarà quello di valutare non solo il risarcimento economico, ma anche strategie a lungo termine per sostenere le comunità emarginate, vittime di politiche discriminatorie radicate nel razzismo sistemico.







Un dibattito acceso: critiche e sostegno trasversale

Nonostante il largo sostegno nella Camera, il provvedimento ha incontrato anche una certa opposizione. Il senatore repubblicano Justin Ready ha espresso dubbi sulla sostenibilità economica della proposta, sostenendo che in un periodo di crisi finanziaria lo stato dovrebbe concentrarsi su politiche per migliorare la vivibilità generale e ridurre il deficit.

Anche il leader repubblicano della Camera, Jason Buckel, ha ribadito che la schiavitù è una ferita indelebile nella storia americana, ma ha messo in dubbio l’efficacia delle riparazioni come strumento di giustizia.

Il Maryland non è il primo stato americano a esplorare misure di riparazione per la schiavitù. In California, una commissione simile ha lavorato per due anni, producendo un rapporto dettagliato che ha portato a scuse formali e al risarcimento delle famiglie a cui il governo aveva confiscato ingiustamente proprietà. Anche New York ha recentemente approvato una legge per analizzare il ruolo storico della città nella schiavitù e valutare eventuali misure risarcitorie.

I prossimi passi: il calendario della commissione

Se il governatore dovesse firmare la legge, la commissione avrà il compito di elaborare un primo rapporto entro il 1° gennaio 2027 e una relazione finale entro il novembre dello stesso anno. Il costo previsto per l’attività della commissione è stimato in circa 54.500 dollari annui, a carico dei contribuenti. Il lavoro sarà focalizzato anche sullo sviluppo di criteri di ammissibilità per eventuali beneficiari, come spiegato dalla delegata democratica Joseline A. Peña-Melnyk.

La creazione di una commissione per le riparazioni per la schiavitù non garantisce risultati immediati, ma rappresenta un importante riconoscimento materiale delle ferite storiche e della necessità di costruire una società più equa. Sicuramente, questa misura dovrà essere accompagnata da un programma culturale che educhi le presenti e future generazioni all’anti-razzismo. In un’epoca in cui il dibattito sul razzismo sistemico è sempre più centrale, il Maryland si unisce a un movimento nazionale che cerca di affrontare le ingiustizie del passato per costruire un futuro migliore.

Lucrezia Agliani