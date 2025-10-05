Con un passo significativo verso la medicina di precisione e la comprensione profonda dei processi oncologici, è stato pubblicato il primo catalogo completo delle “cicatrici” lasciate dai meccanismi di riparazione del DNA umano. Questo strumento, definito Riparioma umano, rappresenta un’importante risorsa scientifica che potrà rivoluzionare l’approccio alla diagnosi e al trattamento di numerose malattie genetiche, in primis i tumori. L’iniziativa, guidata dal Centro Nazionale Spagnolo per la Ricerca sul Cancro (CNIO), è stata resa pubblica attraverso le pagine autorevoli della rivista Science, una delle più prestigiose testate accademiche a livello mondiale.

Una mappa delle mutazioni indotte dalla riparazione del DNA

Il Riparioma umano è una sorta di “mappa molecolare” che raccoglie e organizza sistematicamente migliaia di mutazioni genetiche provocate non da agenti esterni, ma dai meccanismi stessi di riparazione del DNA. Questi ultimi, attivi quando il materiale genetico subisce danni, agiscono per mantenere l’integrità del genoma, ma talvolta possono introdurre modifiche nel codice genetico sotto forma di errori: vere e proprie “cicatrici” lasciate durante il processo di guarigione molecolare.

Questo nuovo catalogo permette di identificare e classificare tali mutazioni, offrendo uno strumento senza precedenti per osservare come le cellule riparano le rotture del DNA e in che modo queste riparazioni influenzino la stabilità genetica. Comprendere la tipologia e la distribuzione di queste alterazioni, secondo i ricercatori del CNIO, è fondamentale per delineare l’evoluzione di numerose malattie, in particolare i tumori, dove la riparazione del DNA può risultare alterata o disfunzionale.

Una risorsa aperta a tutta la comunità scientifica

Uno degli aspetti più innovativi di questo progetto è l’accessibilità universale del database. Il CNIO ha scelto di rendere completamente aperto il Riparioma umano, permettendo a laboratori, clinici, bioinformatici e genetisti di ogni parte del mondo di esplorare e confrontare i dati. Attraverso questa scelta, si favorisce un approccio collaborativo e interdisciplinare alla ricerca, incoraggiando lo sviluppo di nuove applicazioni cliniche e diagnostiche.

La piattaforma, inoltre, consente di analizzare l’impatto specifico di ciascuno dei circa 20.000 geni umani sulle capacità della cellula di riparare il DNA danneggiato. Tale livello di dettaglio offre nuove prospettive nella valutazione dell’efficacia di terapie oncologiche basate su farmaci che interferiscono con i processi di riparazione genica, come i già noti inibitori di PARP (Poly ADP-ribose polymerase).







La possibilità di decifrare la storia molecolare delle cellule tumorali analizzando le cicatrici del DNA apre la strada a un approccio personalizzato nella cura del cancro. Conoscere il tipo e la frequenza delle mutazioni introdotte durante i processi di riparazione permette di ricostruire l’intera traiettoria evolutiva del tumore, dalla lesione iniziale alle eventuali trasformazioni maligne. Questa conoscenza può tradursi in indicazioni terapeutiche più precise, in una diagnosi più accurata e in una valutazione più attenta della prognosi.

In sostanza, il Riparioma si configura come un potente strumento diagnostico, capace di fornire una sorta di “firma molecolare” unica per ciascun tumore. Gli oncologi potranno sfruttare tali informazioni per classificare meglio le neoplasie, prevederne l’aggressività e determinare il trattamento più adatto, evitando terapie inefficaci e riducendo gli effetti collaterali.

Il DNA e le sue cicatrici

Il DNA umano, formato da una doppia elica di circa tre miliardi di basi, è costantemente esposto a danni derivanti da fonti esterne (come radiazioni UV, agenti chimici, virus) o interne (errori nella replicazione, stress ossidativo). Per far fronte a questi attacchi, le cellule hanno evoluto complessi meccanismi di riparazione, i quali, pur efficaci, non sono infallibili.

Ogni volta che una rottura viene riparata, esiste il rischio che il processo non restituisca una copia perfetta dell’originale. È qui che nascono le cicatrici: piccole modifiche che, accumulate nel tempo, possono condurre a mutazioni significative, alcune delle quali associate allo sviluppo di malattie. Il Riparioma umano nasce proprio con l’obiettivo di catalogare in modo sistematico questi segni, fornendo una lente nuova attraverso cui osservare il comportamento della cellula danneggiata.

La tecnologia dietro il riparioma

Per la costruzione di questo atlante genetico, il team del CNIO ha impiegato tecnologie di editing genomico di ultima generazione, tra cui CRISPR-Cas9, per introdurre danni controllati nel DNA e osservare come ogni singolo gene influisca sul processo di riparazione. Gli scienziati hanno poi tracciato le mutazioni risultanti utilizzando sofisticate tecniche di sequenziamento ad alta risoluzione e analisi bioinformatiche avanzate, capaci di interpretare volumi enormi di dati molecolari.

Il risultato è una banca dati strutturata e dinamica, in grado di fornire informazioni aggiornabili e integrabili con altri database genomici esistenti. Si tratta di un lavoro titanico che rappresenta anni di ricerca e che pone le basi per futuri studi su scala ancora più ampia.

Sebbene il focus principale resti quello oncologico, gli autori del progetto ricordano come il Riparioma possa avere implicazioni anche in altre patologie genetiche, in particolare quelle legate a mutazioni nei geni della riparazione del DNA, come le sindromi da instabilità genomica (ad esempio la sindrome di Bloom o quella di Werner). Inoltre, potrebbe trovare applicazioni nella valutazione della sicurezza di nuove terapie geniche e nella farmacogenomica.

Patricia Iori