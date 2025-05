La questione dei risarcimenti dopo gli uragani è tornata al centro dell’attenzione pubblica a seguito di un’importante audizione al Senato degli Stati Uniti. Al centro del dibattito ci sono le accuse rivolte a grandi compagnie assicurative, come Allstate e State Farm, che secondo alcuni periti avrebbero manipolato le stime dei danni per ridurre l’importo dei rimborsi ai clienti.

Due periti indipendenti, impiegati da una società terza chiamata Pilot Catastrophe Services, hanno raccontato ai legislatori come le loro valutazioni venissero modificate senza consenso, cancellando elementi fondamentali per abbassare il valore dei danni stimati. Il risultato? Famiglie colpite da eventi catastrofici si sono viste offrire importi notevolmente inferiori al reale costo delle riparazioni.







Uno dei casi più eclatanti emersi riguarda Natalia Migal, residente in Georgia, la cui casa è stata devastata da un albero caduto durante l’uragano Helene. Allstate, sua compagnia assicurativa, le ha inizialmente offerto 46.000 dollari, una cifra lontanissima dalla stima fatta da un perito indipendente che ha valutato i danni sopra i 500.000 dollari.

Migal ha dichiarato che, in risposta alla nuova perizia, Allstate ha mandato un altro tecnico che ha redatto un nuovo preventivo molto più basso, intorno ai 100.000 dollari. Questo episodio non è isolato. Altri periti hanno affermato di essere stati rimossi dai casi dopo aver presentato stime più alte del previsto, a conferma di una prassi che sembra sistematica e non frutto di errori occasionali.

Una fiducia compromessa nei risarcimenti dopo gli uragani

Il comportamento delle compagnie assicurative ha suscitato l’attenzione del senatore Josh Hawley, presidente della sottocommissione sulla sicurezza interna. Durante l’audizione, Hawley ha espresso una ferma condanna verso quelle che ha definito “pratiche ingannevoli ai danni delle famiglie già duramente colpite”.

Secondo lui, le assicurazioni dovrebbero essere un punto di riferimento in momenti di crisi, non un ulteriore ostacolo al recupero. Le sue parole sono risuonate in modo particolare tra coloro che, a seguito dell’uragano Helene, si sono ritrovati a lottare non solo contro i danni materiali, ma anche contro un sistema assicurativo percepito come ostile e poco trasparente.

Il caso Helene si aggiunge a una serie di controversie simili emerse dopo altri disastri naturali, come l’uragano Ian o i devastanti incendi che hanno colpito la California. In molte di queste situazioni, le compagnie sono state accusate di ridurre arbitrariamente le stime dei danni o di sostituire ripetutamente i periti per ottenere valutazioni più basse. In California, per esempio, alcune vittime degli incendi hanno denunciato ritardi nei pagamenti e rifiuti inspiegabili di coprire danni ambientali rilevanti, come la bonifica da sostanze tossiche.

Assicurazioni sotto accusa per mancanza di trasparenza

Le compagnie, da parte loro, respingono ogni accusa. Rappresentanti di Allstate e State Farm hanno dichiarato che tutte le perizie sono sottoposte a un processo di revisione standard e che eventuali modifiche alle valutazioni vengono fatte per rispettare i termini delle polizze. Tuttavia, secondo molti esperti e cittadini coinvolti, il problema risiede proprio nella mancanza di trasparenza e nel potere sproporzionato che le assicurazioni hanno nel riformulare le stime, spesso senza fornire spiegazioni chiare o possibilità di appello.

Il malcontento è evidente anche tra i cittadini, che sempre più spesso si rivolgono ai media o a rappresentanti politici per denunciare le disparità tra i danni subiti e i risarcimenti proposti. A rafforzare la sfiducia, ci sono numerose testimonianze di periti che parlano apertamente di pressioni, licenziamenti e manipolazioni sistematiche.

In un periodo storico caratterizzato da un incremento sempre più marcato degli eventi climatici estremi, la questione dei risarcimenti a seguito di tali catastrofi naturali non può essere ridotta esclusivamente a una problematica di natura tecnica o economica. Essa si trasforma, infatti, in un tema che interpella anche il concetto di giustizia sociale e il diritto fondamentale alla ricostruzione delle comunità colpite.

Elena Caccioppoli