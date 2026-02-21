L’11 febbraio, il Tribunale di Palermo ha riconosciuto il risarcimento alla Sea Watch per violazione delle norme sul fermo amministrativo, in occasione del sequestro nel 2019 a seguito della famosa vicenda che coinvolgeva anche il ministro Matteo Salvini. La Ong ringrazia, mentre Giorgia Meloni attacca la “magistratura politicizzata”.

Gli antefatti: il salvataggio e l’arresto

Nell’estate del 2019, la nave Sea Watch 3, guidata dalla comandante Carola Rackete, soccorre oltre 50 naufraghi a largo della Libia, dirigendosi verso Lampedusa poiché Tripoli non era considerato porto sicuro. L’allora Ministro degli Interni, Matteo Salvini, vieta l’accesso al porto, ma dopo due settimane in mare, l’imbarcazione entra a Lampedusa urtando durante l’attracco una motovedetta della Guardia di Finanza.

Carola Rackete viene arrestata con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, riformulata successivamente con resistenza e violazione del Decreto Sicurezza che era stato da poco approvato dal governo Conte I. Il GIP di Agrigento non convalida l’arresto, riconoscendo la scriminante dell’adempimento del dovere di soccorso di naufraghi. La cassazione conferma la pronuncia nel 2020: l’obbligo di salvare vite umane prevale sulle norme amministrative sul divieto di ingresso.

L’opposizione al sequestro e il “silenzio-accogliemento”

Ma la sentenza dell’11 febbraio riguarda un altro aspetto della vicenda. L’imbarcazione era stata sottoposta a fermo amministrativo già dal luglio 2019, e il 21 settembre dello stesso anno i legali della Sea Watch avevano presentato opposizione. In questi casi, la legge 689/1981 prevede il meccanismo del c.d. “silenzio-accoglimento”: entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso, l’autorità competente deve pronunciarsi, confermando il sequestro oppure disponendo la revoca.

Secondo l’Ong, dato il silenzio della Prefettura, il sequestro doveva ritenersi inefficacie ex lege. Le autorità, invece, avevano mantenuto il vincolo, sostenendo che il procedimento fosse ancora “in fase di definizione”. Nel dicembre 2019, interviene d’urgenza il Tribunale di Palermo, ordinando la cessazione del sequestro della nave che per mesi era rimasta ormeggiata nel porto di Licata, in Sicilia.

Per questi motivi, nel 2022 i legali della Sea Watch citano in giudizio la Prefettura di Agrigento e vari ministeri, tra cui gli Interni, chiedendo il risarcimento danni non rispetto alla legittimità del sequestro in sé, ma alla protrazione del sequestro non più fondato su alcun titolo, come accertato dal giudice sicano.









La sentenza e il risarcimento danni

A nulla sono servite le difese dell’Avvocatura dello Stato, che in un primo momento aveva opposto la nullità del ricorso proposto dall’Ong, poiché notificato al prefetto anziché alla Guardia di finanza: il vizio di forma non è stato riconosciuto dal giudice, poiché risultava dagli atti stessi del sequestro che l’autorità competente fosse la prefettura d’Agrigento.

Respinta anche la seconda argomentazione, secondo cui il meccanismo del “silenzio-accoglimento” non varrebbe su temi delicati come immigrazione e sicurezza: secondo la Corte, l’opposizione riguardava specificatamente il sequestro amministrativo, disciplinato in modo compiuto dalla 689/1981. In sostanza, non si può privare un cittadino di un suo bene a tempo indeterminato, qualunque sia la natura del procedimento a suo carico.

In definitiva, il Tribunale ha giudicato la condotta dello Stato come una negligenza colpevole, dalla quale è derivato un mancato godimento del bene prolungatosi più del dovuto, cioè oltre il 1 ottobre 2019. Ogni giorno intercorso tra questa data e la restituzione dell’imbarcazione nel dicembre 2019 è stato coperto dal risarcimento danni, che è arrivato fino a 76mila euro. Rigettate invece le richieste dell’Ong sul danno all’immagine e sull’impossibilità di impiegare la nave nella sua attività di soccorso in mare.

L’entusiasmo della Sea-Watch

Come prevedibile, la decisione del Tribunale è stata accolta con entusiasmo dall’Ong, che ha indirizzato un comunicato ironico (ma non troppo) al Governo del 2019 e a quello attuale:

“Ringraziamo Matteo e Matteo e stiamo già valutando come utilizzare l’iniezione finanziaria del Ministero dell’Interno nel modo più efficace possibile contro le politiche attuali e future dei due”, afferma Bana Mahmood, portavoce di Sea Watch. “Ci auguriamo che questa sentenza serva da lezione anche all’attuale governo. Ciò che è fallito nel 2019 fallirà anche nel 2026”.

La risposta del Governo: “magistratura politicizzata”

Dall’altro lato, il Ministro degli Interni Matteo Piantedosi ha già annunciato che il Governo impugnerà la sentenza:

“Noi fino adesso abbiamo praticato il confronto con questo tipo di sentenze impugnandole, quindi valorizzando il sistema giudiziario che prevede tre gradi di giudizio”.

In uno dei suoi tanti videomessaggi senza contraddittorio, ormai unico mezzo attraverso cui la Presidente del Consiglio si esprime, Giorgia Meloni non ha perso l’occasione per attaccare la magistratura in vista del referendum. La sentenza sulla violazione di norme procedurali in materia di fermo amministrativo è raccontata come un modo per “non consentire al governo di contrastare l’immigrazione illegale di massa”.

“Un decisione che lascia senza parole”, come quella sul risarcimento di 700 euro al migrante trasferito in Albania, criticata il giorno prima in un altro video messaggio. Anche in questo caso, la violazione di diritti fondamentali accertata dalla sentenza è stata ricostruita come una sanzione contro lo Stato “per aver provato a far rispettare le regole”. Una manipolazione della realtà del tutto estranea all’analisi degli atti giuridici.

Lorenzo Faranda