I rischi del decreto Caivano minacciano di invertire il progresso di 35 anni nel sistema giudiziario per i minori in Italia, mettendo a repentaglio la priorità data alla riabilitazione e all’educazione.

I rischi del decreto Caivano

Il sistema giudiziario per i minori in Italia ha rappresentato per lungo tempo un modello di riferimento nel panorama internazionale, grazie alla sua attenzione alla riabilitazione dei giovani durante fasi cruciali del loro sviluppo. Tuttavia, i rischi del decreto Caivano, varato l’8 novembre 2023 dal Consiglio dei Ministri e convertito in legge il 13 novembre, minacciano di compromettere i progressi compiuti in 35 anni di evoluzione del sistema carcerio minorile, con la prospettiva di un aumento significativo del numero di giovani detenuti, soprattutto per reati legati alle droghe, a causa dell’espansione della custodia cautelare in carcere.

I rischi del decreto Caivano sono molteplici e vanno oltre la semplice questione del numero crescente di giovani detenuti. Questo decreto potrebbe minare i principi fondamentali della riabilitazione dei minori, che sono stati al centro del sistema giudiziario italiano per decenni. La sua attuazione potrebbe portare a una maggiore criminalizzazione dei giovani, anziché concentrarsi sulla loro reintegrazione nella società.

Inoltre, il decreto Caivano potrebbero esacerbare le disuguaglianze già presenti nel sistema giudiziario per i minori. È probabile che i giovani provenienti da contesti svantaggiati siano maggiormente penalizzati da questa legislazione, con un impatto negativo sulla loro possibilità di accesso a un’assistenza giudiziaria equa e orientata alla riabilitazione.

Gli impatti sociali del decreto Caivano