La Cina ha recentemente avviato un programma di reclutamento per creare una forza di difesa planetaria, una mossa che risponde alle crescenti preoccupazioni riguardo alla minaccia rappresentata dall’asteroide 2024 YR4 che, secondo le previsioni, potrebbe colpire la Terra nel 2032. Ciò ha suscitato una crescente attenzione a livello internazionale, e le valutazioni dei rischi lo pongono tra le principali minacce nei prossimi decenni.

L’annuncio di reclutamento è stato pubblicato dal SASTIND (Amministrazione Statale per la Scienza, la Tecnologia e l’Industria per la Difesa Nazionale della Cina), che ha cercato laureati giovani e qualificati in ingegneria aerospaziale, cooperazione internazionale e rilevamento di asteroidi. Questo passo fa parte di una più ampia strategia della Cina per rafforzare le sue capacità nel monitoraggio e nella protezione da eventuali minacce spaziali.

Il rischio di impatto dell’asteroide 2024 YR4 sale

L’asteroide 2024 YR4 è diventato una delle principali preoccupazioni per le agenzie spaziali internazionali. Con una probabilità che inizialmente si aggirava intorno all’1,3%, la possibilità che questo asteroide possa colpire la Terra entro il 2032 è aumentata recentemente al 2,2%.

Sebbene la probabilità resti bassa, la sua traiettoria e la crescente attenzione da parte delle agenzie spaziali di Europa e Stati Uniti suggeriscono che il rischio non può essere ignorato. Proprio per questo, è stato avviato il reclutamento in Cina per rafforzare le difese planetarie, mirando in particolare a creare un sistema di monitoraggio avanzato e a sviluppare tecnologie capaci di deviare asteroidi pericolosi come l’asteroide 2024 YR4.

Le posizioni offerte nei nuovi programmi includono ruoli per professionisti impegnati nello studio e nel monitoraggio di asteroidi vicini alla Terra, con un focus specifico sulla prevenzione dei rischi che potrebbero derivare da questo tipo di asteroide. L’agenzia cinese ha sottolineato che i candidati ideali sono giovani laureati con una forte formazione accademica in astrofisica, tecnologia spaziale e scienze aerospaziali, con un impegno politico chiaro verso il Partito Comunista Cinese.

La difesa planetaria e le ambizioni cinesi

Anche se il reclutamento cinese sembra coincidere con la crescente preoccupazione per il rischio dell’asteroide 2024 YR4, le azioni della Cina in questo campo sono il risultato di una pianificazione a lungo termine. L’industria aerospaziale cinese ha fatto notevoli progressi negli ultimi anni, e la difesa planetaria è diventata una priorità strategica. L’adozione di tecnologie avanzate, come i sistemi di allerta precoce e gli impattori cinetici per modificare la traiettoria degli asteroidi, è al centro di questo programma.







La Cina sta studiando in particolare il test di deviazione di asteroidi, prendendo spunto da esperimenti internazionali come il DART della NASA. Il test DART, che ha avuto luogo nel 2020, ha coinvolto un’astronave lanciata contro l’asteroide Dimorphos per testare la possibilità di deviarne la traiettoria. Questo esperimento è stato un successo, e la Cina prevede di replicare tale test con un asteroide chiamato 2015 XF261 nel 2027, sebbene ci siano alcuni dubbi sulla dimensione ridotta dell’oggetto scelto.

La minaccia dell’asteroide 2024 YR4 è un rischio remoto ma da non sottovalutare

Nonostante l’asteroide 2024 YR4 rappresenti una minaccia che può sembrare lontana nel tempo, la sua crescente probabilità di impatto, seppur modesta, sta spingendo paesi come la Cina, gli Stati Uniti e le agenzie spaziali europee a collaborare più strettamente.

Il rischio di un impatto con la Terra è abbastanza basso da non generare panico, ma la consapevolezza che una catastrofe potrebbe avvenire ha portato a intensificare gli sforzi per monitorare la traiettoria di corpi celesti come il 2024 YR4. Anche se non c’è motivo di essere troppo allarmati, è indubbio che l’asteroide debba essere studiato con attenzione per comprenderne ogni possibile sviluppo.

Le azioni intraprese dalla Cina, inclusi i nuovi posti di lavoro nel settore della difesa planetaria, sono segno che la preparazione contro le minacce spaziali è un imperativo globale. Con il crescente interesse e la crescente probabilità di impatti in futuro, la difesa planetaria diventerà probabilmente una priorità per molte altre nazioni.

L’emergere di programmi di difesa planetaria in Cina non è un caso isolato, ma parte di uno sforzo globale per affrontare le minacce cosmiche. L’asteroide 2024 YR4 rappresenta solo uno dei tanti potenziali pericoli che potrebbero manifestarsi nel prossimo futuro. La cooperazione tra nazioni e agenzie spaziali è fondamentale per sviluppare tecnologie che permettano di deviare o distruggere asteroidi che rappresentano un rischio per la Terra. La Cina sta avendo un ruolo sempre più importante in questo settore, mettendo in campo risorse significative per garantire la sicurezza del nostro pianeta.

Elena Caccioppoli