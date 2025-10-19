Un’Europa divisa, spezzata in due non solo da linee geografiche, ma soprattutto da profonde fratture socioeconomiche. È quanto emerge dal più recente rapporto pubblicato da Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione Europea, che fotografa una realtà impietosa: nel 2024, la Guyana francese, la Calabria e la Campania guidano la triste classifica delle regioni con i più alti tassi di rischio di povertà o esclusione sociale nell’intero territorio europeo.

Un divario che si allarga: Sud Europa sempre più indietro

Con una media UE ferma al 21%, il confronto con le regioni più colpite è schiacciante. In Italia, il Mezzogiorno si conferma epicentro di un disagio strutturale che sembra resistere a ogni strategia di sviluppo. La Calabria raggiunge un preoccupante 48,8%, superando di oltre il doppio la media comunitaria. La Campania segue da vicino con il 43,5%, ma anche altre regioni meridionali non sono esenti: la Sicilia tocca il 40,9%, mentre la Puglia si attesta al 37,7%.

Guyana Francese: il volto d’oltremare della povertà europea

In cima alla classifica spicca la Guyana francese, dipartimento d’oltremare della Repubblica francese situato nel continente sudamericano. Con un tasso del 59,5%, è l’area europea più colpita dal rischio di povertà o esclusione sociale. Nonostante la piena appartenenza all’Unione Europea in termini amministrativi, la Guyana vive una realtà del tutto distante dagli standard socioeconomici continentali.

Problemi strutturali cronici, bassa industrializzazione, mancanza di opportunità professionali e carenze infrastrutturali rendono il territorio particolarmente vulnerabile. L’integrazione economica con il tessuto europeo appare solo formale, mentre le condizioni di vita richiamano più quelle di alcuni Paesi in via di sviluppo che non di uno Stato membro dell’UE.

Melilla e le frontiere della marginalità

A completare il quartetto di testa c’è Melilla, una delle due città autonome spagnole situate nel Nord Africa, che raggiunge un tasso del 44,5%. Come nel caso della Guyana francese, anche Melilla sconta la posizione geografica isolata, lontana dai principali poli di sviluppo e immersa in una complessa realtà sociale segnata da disoccupazione giovanile elevatissima, flussi migratori, tensioni culturali e limitato accesso ai servizi pubblici.

Questa combinazione di fattori produce un rischio elevato di esclusione, rendendo difficile l’assorbimento di risorse comunitarie e la piena partecipazione alla vita economica del continente.







Il Mezzogiorno italiano

La Calabria, regione più povera d’Italia secondo molte statistiche nazionali, continua a rimanere intrappolata in un circolo vizioso di disoccupazione cronica, infrastrutture carenti, bassa scolarizzazione e servizi pubblici inefficienti.

La Campania, pur potendo contare su un tessuto urbano più articolato e su poli universitari di eccellenza, soffre di analoghi squilibri. Nelle aree periferiche, soprattutto nelle province interne, si registrano tassi di abbandono scolastico superiori alla media nazionale e una diffusa economia informale che penalizza la regolarizzazione del lavoro e la crescita produttiva.

La Sicilia, con un tasso del 40,9%, riflette dinamiche simili, aggravate da problemi legati alla criminalità organizzata, alla fragilità amministrativa e a un crescente spopolamento delle aree rurali. La Puglia, sebbene leggermente più virtuosa con il suo 37,7%, si colloca comunque ben oltre la soglia critica del 33% individuata da Eurostat per indicare un livello di allarme socioeconomico.

Povertà o esclusione sociale: cosa significa davvero?

Il concetto tecnico di “rischio di povertà o esclusione sociale” utilizzato da Eurostat si basa su un indicatore sintetico – noto come AROPE (At Risk Of Poverty or Social Exclusion) – che combina tre dimensioni: reddito disponibile (inferiore al 60% della mediana nazionale), grave deprivazione materiale e sociale, e bassa intensità lavorativa delle famiglie.

È un indicatore che non misura solo la povertà economica, ma anche la marginalizzazione rispetto a beni e servizi considerati essenziali per una vita dignitosa. Dunque, chi rientra in questa categoria non solo ha difficoltà a far fronte alle spese quotidiane, ma spesso si trova anche ai margini dell’istruzione, della salute, del mercato del lavoro e della partecipazione sociale.

Dietro i numeri di Eurostat si nasconde una rete complessa di cause che si autoalimentano. Le regioni più colpite condividono un passato segnato da politiche di sviluppo disomogenee, da una debolezza strutturale delle amministrazioni pubbliche locali e da una persistente dipendenza dai trasferimenti statali.

Il sistema produttivo si presenta fragile e spesso ancorato a modelli economici arretrati, incapaci di innovare e attrarre investimenti. A ciò si aggiungono difficoltà nella gestione dei fondi europei, che, pur essendo abbondanti, faticano a tradursi in progetti concreti e sostenibili nel lungo termine.

La fuga dei giovani – attratti dalle opportunità offerte dal Nord Italia o da altri Paesi UE – priva queste regioni delle energie più dinamiche, acutizzando lo squilibrio demografico e riducendo la base attiva su cui costruire un futuro di crescita.

I dati di Eurostat riaccendono il dibattito sull’efficacia delle politiche di coesione europee e italiane. Dal 2014 al 2020, e poi ancora nel ciclo 2021-2027, miliardi di euro sono stati stanziati attraverso i fondi strutturali e il Fondo Sociale Europeo per colmare le disuguaglianze territoriali.

