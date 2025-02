Uno studio condotto dalla School of Public Health dell’Università di Wuhan, pubblicato il 5 febbraio su JAMA Cardiology, ha dimostrato che un semplice cambiamento nella dieta può ridurre significativamente il rischio di recidiva di ictus e la mortalità tra i sopravvissuti a questa condizione. L’intervento si è basato sull’uso di un sostituto del sale a ridotto contenuto di sodio e addizionato di potassio, un’opzione accessibile e poco costosa.

Il contesto dello studio: l’alta incidenza di ictus in Cina

La ricerca si è concentrata su 600 villaggi della Cina settentrionale, un’area in cui l’ictus è particolarmente diffuso. Nelle comunità rurali, la dieta tradizionale prevede un consumo elevato di sodio, dovuto all’abbondante utilizzo di sale negli alimenti, e un apporto insufficiente di potassio, conseguenza di un limitato consumo di frutta e verdura fresca. Questo squilibrio alimentare aumenta il rischio di ipertensione e, di conseguenza, di ictus.

La metodologia dello studio

Questi 600 villaggi sono stati suddivisi in due gruppi da 300 ciascuno. Al primo gruppo è stato fornito un sostituto del sale composto per il 75% da cloruro di sodio e per il 25% da cloruro di potassio, mentre il secondo gruppo ha continuato a utilizzare il comune sale da cucina. I partecipanti sono stati monitorati per cinque anni, con controlli ogni due anni.

I risultati: una riduzione significativa del rischio

I dati raccolti hanno mostrato risultati incoraggianti: l’uso del sale a ridotto contenuto di sodio ha determinato una riduzione del 14% nel tasso di recidiva di ictus e una diminuzione del 12% della mortalità per tutte le cause. Gli effetti più rilevanti si sono riscontrati sull’ictus emorragico e sui decessi correlati all’ictus. Gli esperti attribuiscono questi benefici alla riduzione della pressione arteriosa dovuta al minor apporto di sodio.







La sicurezza del sale a ridotto contenuto di sodio

Un aspetto importante dello studio è stato verificare la sicurezza del sostituto del sale. Non sono stati riscontrati casi di iperkaliemia clinica, ovvero un eccesso di potassio nel sangue, tra i partecipanti che hanno adottato il nuovo tipo di sale. Questo dato è fondamentale, poiché l’iperkaliemia può rappresentare un rischio per la salute, in particolare per chi soffre di insufficienza renale.

Un intervento sostenibile ed economico

Oltre ai benefici per la salute, il sostituto del sale si è rivelato una soluzione economicamente sostenibile. Studi precedenti condotti in Cina hanno dimostrato che le piccole differenze di sapore tra il sale comune e quello a ridotto contenuto di sodio non hanno influenzato negativamente l’uso di quest’ultimo. Ciò rende questo intervento praticabile su larga scala, anche in contesti rurali.

Il ruolo dell’OMS nella riduzione del consumo di sodio

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha da tempo ricordato i rischi legati a un consumo eccessivo di sodio. Secondo l’OMS, la maggior parte delle persone assume più del doppio della quantità raccomandata, fissata a 2 grammi al giorno. Un’elevata assunzione di sodio è associata a un aumento del rischio di ipertensione, malattie cardiovascolari e ictus. La riduzione del sodio e l’aumento del potassio rappresentano quindi strategie fondamentali per la prevenzione di queste patologie.

Il sale a ridotto contenuto di sodio come strategia preventiva

L’utilizzo del sale a ridotto contenuto di sodio e addizionato di potassio è una soluzione semplice per migliorare l’equilibrio elettrolitico della dieta. Riducendo l’apporto di sodio e aumentando quello di potassio, si ottiene un effetto benefico sulla pressione arteriosa, riducendo il rischio di ictus. Questo approccio risulta particolarmente efficace in popolazioni con un elevato consumo di sale e una scarsa assunzione di potassio.

Un cambiamento che deve far parte di uno stile di vita sano

L’adozione di un sostituto del sale non deve essere vista come una soluzione isolata, ma come parte di un più ampio intervento sulla dieta e sullo stile di vita. Una dieta equilibrata, ricca di frutta e verdura, l’attività fisica regolare e il controllo di altri fattori di rischio, come il fumo e l’eccesso di alcol, sono fondamentali per la prevenzione dell’ictus e delle malattie cardiovascolari.

Patricia Iori