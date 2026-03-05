Mentre in diversi Paesi del mondo si discute del possibile ritorno dell’energia nucleare come strumento per ridurre le emissioni di gas serra, una nuova ricerca scientifica riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza sanitaria delle comunità che vivono nelle vicinanze degli impianti atomici.

Uno studio condotto dalla Harvard T.H. Chan School of Public Health e pubblicato sulla rivista scientifica Nature Communications suggerisce infatti che la distanza dalle centrali nucleari potrebbe avere una correlazione con il rischio di sviluppare tumori. Secondo i risultati dell’analisi, più si vive vicino a un impianto nucleare operativo, maggiore sembrerebbe essere la probabilità di ammalarsi di cancro nel lungo periodo.

La ricerca, guidata dal professor Petros Koutrakis, rappresenta una delle indagini epidemiologiche più ampie realizzate negli Stati Uniti nel XXI secolo sul rapporto tra attività nucleari civili e salute della popolazione. I dati esaminati coprono quasi due decenni e coinvolgono l’intero territorio nazionale.

Il ritorno del nucleare nel dibattito energetico

Negli ultimi anni l’energia nucleare è tornata a essere oggetto di discussione tra governi, istituzioni e comunità scientifica. La crescente urgenza di contrastare il riscaldamento globale e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili ha spinto molti Paesi a considerare nuovamente questa tecnologia come una possibile componente del mix energetico del futuro.

Le centrali atomiche producono grandi quantità di elettricità con emissioni dirette di anidride carbonica molto basse rispetto alle fonti fossili. Per questo motivo alcuni esperti sostengono che possano contribuire alla transizione energetica e al raggiungimento degli obiettivi climatici. Tuttavia, accanto ai potenziali benefici ambientali, persistono domande riguardo ai rischi legati alla sicurezza degli impianti, alla gestione delle scorie radioattive e all’impatto sulla salute delle popolazioni locali.

La più ampia analisi statunitense del XXI secolo

L’indagine realizzata dal gruppo di ricerca statunitense si distingue per l’estensione geografica e temporale dei dati analizzati. Gli scienziati hanno preso in esame tutte le contee degli Stati Uniti e ogni centrale nucleare operativa nel Paese, creando un vasto database epidemiologico che copre un periodo di 18 anni.

L’obiettivo era comprendere se esistesse una relazione statistica tra la distanza dalle centrali e l’incidenza di tumori nella popolazione. Per farlo, i ricercatori hanno combinato dati sanitari pubblici, informazioni demografiche e coordinate geografiche degli impianti nucleari.

Questa metodologia ha permesso di costruire una mappa estremamente dettagliata dell’esposizione potenziale delle comunità americane alla presenza di infrastrutture nucleari. Il lavoro ha richiesto una complessa elaborazione statistica e l’integrazione di numerosi archivi sanitari e ambientali.

Il metodo della “prossimità continua”

Uno degli elementi più innovativi dello studio riguarda il metodo utilizzato per analizzare la distanza tra popolazione e centrali nucleari. Il team di ricerca ha sviluppato un approccio definito “prossimità continua”.

Tradizionalmente, molti studi epidemiologici prendono in considerazione la distanza da un singolo impianto o dividono le aree in categorie rigide, come “entro 50 chilometri” o “oltre 100 chilometri”. Questo metodo, tuttavia, può risultare limitante quando una comunità si trova in una regione con più centrali relativamente vicine.

Il modello adottato dai ricercatori di Harvard, invece, calcola la distanza tra ogni contea e tutte le centrali nucleari presenti nel territorio circostante, tenendo conto dell’effetto combinato di più impianti. In questo modo si ottiene una valutazione più realistica dell’esposizione potenziale della popolazione.

Il sistema assegna un valore continuo di prossimità, che varia gradualmente in base alla distanza e alla concentrazione di centrali nelle aree circostanti. Questo consente di analizzare il rischio sanitario con maggiore precisione rispetto agli approcci tradizionali.

Analisi di 18 anni di dati epidemiologici

Per valutare l’eventuale associazione tra prossimità agli impianti nucleari e incidenza del cancro, i ricercatori hanno analizzato dati sanitari raccolti nell’arco di quasi due decenni. Il periodo preso in considerazione copre 18 anni di statistiche epidemiologiche relative alle diverse contee degli Stati Uniti.

L’analisi ha tenuto conto anche di altri fattori che possono influenzare il rischio di tumori, come la densità di popolazione, le condizioni socioeconomiche e alcune variabili ambientali. Questo tipo di controllo statistico è fondamentale per evitare che i risultati siano distorti da elementi non correlati alla presenza delle centrali.

Il lavoro ha richiesto sofisticati modelli matematici e tecniche avanzate di analisi dei dati, tipiche della moderna epidemiologia ambientale. L’obiettivo era isolare, per quanto possibile, l’effetto della distanza dagli impianti nucleari rispetto ad altre possibili cause.

I risultati

Secondo quanto emerge dallo studio, esisterebbe una correlazione tra la vicinanza alle centrali nucleari e un aumento dell’incidenza di alcune forme di cancro nelle contee analizzate. I dati suggeriscono che il rischio tende a diminuire progressivamente man mano che cresce la distanza dagli impianti.

Gli autori dello studio precisano che la ricerca mostra una relazione statistica, ma non dimostra necessariamente un rapporto diretto di causa-effetto. In epidemiologia, infatti, stabilire con certezza la causalità richiede ulteriori studi e analisi indipendenti.







Spiegazioni scientifiche

Tra le ipotesi discusse dagli studiosi vi è quella di un’esposizione cronica, seppur molto bassa, a sostanze radioattive rilasciate durante il normale funzionamento degli impianti nucleari. Anche livelli minimi di radiazione, se prolungati nel tempo, potrebbero teoricamente contribuire ad aumentare il rischio di mutazioni cellulari.

Va tuttavia precisato che le centrali nucleari moderne sono progettate per rispettare rigorosi standard di sicurezza e che le emissioni radioattive durante il funzionamento ordinario sono generalmente considerate molto basse dalle autorità di regolazione.

Altri fattori potrebbero essere indirettamente collegati alla presenza degli impianti, come caratteristiche industriali del territorio o particolari condizioni ambientali. Anche per questo motivo gli stessi autori invitano a interpretare i risultati con prudenza e a promuovere ulteriori ricerche.

Tuttavia, studi come quello condotto da Harvard ricordano che la valutazione delle tecnologie energetiche non può limitarsi alle emissioni di carbonio, ma deve includere anche gli impatti sociali, ambientali e sanitari.

Patricia Iori