Il voto all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha messo in luce le discrepanze all’interno della catena di comando tra gli Stati Uniti e l’Unione Europea , svelando una realtà che sembra lontana dall’unità. Mentre alcuni paesi europei hanno obbedito prontamente ai desideri della Casa Bianca, la Francia ha optato per una posizione indipendente , decidendo di votare a favore della risoluzione nonostante le eventuali pressioni statunitensi. Questo atteggiamento rappresenta una chiara dimostrazione di come uno Stato sovrano come la Francia sia in grado di prendere decisioni politiche autonome, senza piegarsi agli interessi altrui.

Pubblicato da Andrea Umbrello

