Affrontare e risolvere la crisi climatica è una sfida che richiede urgenza e impegno costante, ma secondo Doug Burgum, segretario degli Interni degli Stati Uniti, c’è ancora “abbondante tempo” per trovare una soluzione. Questa affermazione, fatta durante un’audizione davanti a un comitato della Camera, ha suscitato forti reazioni da parte di politici e ambientalisti, in un contesto in cui il governo federale sta proponendo tagli sostanziali ai finanziamenti per la tutela ambientale e lo sviluppo delle energie rinnovabili.

Le sfide per risolvere la crisi climatica tra tagli e politiche ambientali

Nel corso della sua testimonianza, Burgum ha difeso il budget presentato dall’amministrazione Trump, un piano chiamato “un unico grande, bellissimo disegno di legge”, che prevede l’estensione delle riduzioni fiscali introdotte durante il primo mandato di Trump, ma soprattutto prevede un taglio di 5 miliardi di dollari ai fondi destinati al Dipartimento degli Interni.

Questo taglio comporterebbe una drastica riduzione delle risorse per i parchi nazionali, la conservazione storica e molti altri programmi chiave del dipartimento, oltre a cancellare ingenti investimenti nelle infrastrutture, nei programmi ambientali e nei finanziamenti alla ricerca scientifica.

Uno degli aspetti più controversi di questa proposta riguarda la cancellazione di fondi per le energie rinnovabili. Tra le misure previste c’è la cancellazione di crediti fiscali “puliti” introdotti con l’Inflation Reduction Act voluto dall’amministrazione Biden, che avevano l’obiettivo di incentivare lo sviluppo di tecnologie verdi. Secondo Chellie Pingree, rappresentante del Maine e membro di spicco del comitato appropriativo della Camera, questi tagli equivalgono a “distruggere un settore fondamentale” per il futuro ambientale ed economico del Paese.







La sfida ambientale ignorata dall’amministrazione Trump

Mentre gli scienziati di tutto il mondo continuano a lanciare allarmi sull’urgenza di abbandonare i combustibili fossili e di promuovere le tecnologie pulite per evitare le peggiori conseguenze del cambiamento climatico, Burgum ha dichiarato che le priorità dell’amministrazione Trump sono altre. Secondo lui, le minacce esistenziali più importanti sono evitare che l’Iran si doti di armi nucleari e non perdere la “corsa all’intelligenza artificiale” con la Cina. Solo dopo aver risolto queste questioni, ha spiegato, sarà possibile affrontare senza fretta i problemi legati alle variazioni di temperatura e, quindi, alla crisi ambientale.

Questa visione ha suscitato non poche critiche, soprattutto perché il consenso scientifico attuale riconosce come la crisi climatica stia già modificando in modo significativo i modelli meteorologici e gli ecosistemi a livello globale. Gli eventi climatici estremi si stanno intensificando in frequenza e gravità, causando ingenti danni economici e sociali negli Stati Uniti e nel resto del mondo.

A peggiorare la situazione, nel primo quadrimestre del nuovo mandato di Trump il Dipartimento degli Interni ha subito una forte riduzione di personale: circa 2.300 dipendenti in prova sono stati licenziati e altri 2.700 hanno lasciato volontariamente con incentivi all’uscita. Questa riduzione drastica ha generato preoccupazioni sulla capacità dell’agenzia di svolgere il proprio lavoro, come sottolineato dal deputato repubblicano Mark Amodei, che ha criticato la situazione denunciando la presenza di molte scrivanie vuote.

Chellie Pingree ha espresso il suo disappunto per questa destabilizzazione del dipartimento, affermando che in soli quattro mesi è diminuita drasticamente la capacità di perseguire la missione dell’agenzia. Di fronte a queste criticità, il segretario Burgum è stato accusato da attivisti e gruppi ambientalisti di favorire gli interessi delle industrie del petrolio, del gas e delle miniere a discapito della tutela delle terre pubbliche.

In particolare, il gruppo di advocacy Public Citizen ha lanciato una campagna di protesta con un video diffuso su un cartellone mobile vicino al Congresso, che denuncia gli sforzi di Burgum per vendere terreni pubblici alle grandi compagnie energetiche. Alan Zibel, direttore della ricerca per Public Citizen, ha sintetizzato così il sentimento di molti americani: “La gente vuole aria pulita, accesso alla natura e un futuro in cui le terre pubbliche restino davvero pubbliche. Invece, hanno un segretario più interessato a compiacere le compagnie petrolifere che a proteggere le nostre risorse comuni”.

La situazione descritta lascia dunque aperti grandi interrogativi sul futuro dell’azione ambientale negli Stati Uniti. Mentre la comunità scientifica e buona parte della società civile chiedono interventi tempestivi e decisi per evitare il peggioramento degli effetti del cambiamento climatico, l’attuale indirizzo politico sembra invece spostare l’attenzione su altre priorità, relegando la questione ambientale a un problema da affrontare “più avanti”. Questo atteggiamento rischia di compromettere la possibilità di un intervento efficace e tempestivo, rendendo la strada per risolvere la crisi climatica ancora più ardua.

Elena Caccioppoli