Come risparmiare sull’assicurazione auto è un legittimo quesito che ogni utente si pone quando si tratta di attivare o rinnovare una copertura assicurativa RCA. A scanso di equivoci si ribadisce il concetto per cui la copertura assicurativa di un veicolo è obbligatoria e sancita dalla legge del 4 dicembre 1969, n. 990 che disciplina la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Gli aggiornamenti dell’impianto originario della legge hanno consentito anche di calmierare i costi delle polizze RCA introducendo alcune modifiche in questo senso. È il caso, per citare un importante esempio, della cosiddetta Legge Bersani del 2007 e legge Rc Auto familiare del 2020. La prima ha introdotto la possibilità di ereditare una vantaggiosa classe di merito da un familiare convivente, a condizione che la polizza di riferimento fosse stipulata a titolo privato. La versione del 2020 ha introdotto la possibilità di beneficiare di una classe di merito favorevole anche tra mezzi diversi, da auto a moto e viceversa, ma anche posto la precondizione che il beneficiario non abbia causato sinistri nei 5 anni precedenti. Questa condizione non può, ovviamente, valere per i neopatentati.

Tuttavia, l’assicurazione auto migliore non è necessariamente la più economica in senso assoluto, ma quella che opera una felice sintesi tra i servizi erogati e il costo. Allianz Direct a tutto ciò aggiunge il risparmio derivante dalla possibilità di stipulare una assicurazione auto online.

A quanto argomentato fino a ora è possibile aggiungere altre considerazioni finalizzate al risparmio sull’assicurazione auto, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Si può, ad esempio, selezionare, tra le varie opzioni disponibili, la guida in modalità esclusiva e quella in modalità esperta. Ambedue permettono di risparmiare sul premio complessivo della polizza da sottoscrivere.

Una attenta cernita delle garanzie accessorie consentirà di ottenere un certo risparmio attivando solo quelle indispensabili che non sono ovviamente per tutti uguali. Per un’auto nuova o di pregio, parcheggiata a bordo strada, la garanzia furto incendio e quella contro gli atti vandalici sono senza dubbio importanti. Viceversa, per un vecchio modello questi costi accessori possono essere evitati.

La scatola nera o black box è un dispositivo che si sta diffondendo tra gli automobilisti poiché la sua adozione permette di risparmiare sulla polizza auto. Delle dimensioni di un telefono cellulare, la scatola nera è dotata di un localizzatore GPS che monitora tutta una serie di parametri del mezzo di trasporto e fornisce anche indicazioni sullo stile di guida del conducente. Un altro vantaggio derivante dall’adozione nella scatola nera consiste nella possibilità di rintracciare il veicolo con maggior facilità in caso di furto, mentre le compagnie possono tutelarsi contro i tentativi di frode che a volte interessano l’assicurazione auto.

Un occhio, infine, alla propria classe di merito, più è bassa e maggiore e il risparmio. Guidare con attenzione, prudenza e responsabilità è senza dubbio un ottimo sistema per limitare notevolmente i costi dell’assicurazione auto.

