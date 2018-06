È stato inaugurato il primo ristorante-robot a San Francisco. Il suo nome è Creator e vende hamburger preparati interamente da una macchina. Quest’ultima è in grado di gestire tutte le fasi di preparazione: dal taglio dei pomodori all’aggiunta delle salse, dalla scelta della carne al taglio dell’insalata. Oltre ad essere funzionale ha anche un buon rapporto qualità-prezzo, al ritmo di due hamburger al minuto.

Oltre ad essere un ristorante, è una vera e propria startup nella quale hanno investito diverse associazioni internazionali: Google Ventures, Khosla Ventures e Root Ventures. Per lo sviluppo del progetto infatti, partito nel 2013, sono stati utilizzati più 23 milioni di dollari. Scopriamo quindi, tutti i dettagli di Creator, il primo ristorante-robot a San Francisco.

Ristorante-robot a San Francisco: ecco come funziona

Il robot che gestisce questo singolare ristorante, è lungo più di quattro metri, ha 7mila componenti ed è in grado di preparare due hamburger al minuto.

Il prezzo è di 6 euro e ogni panino può essere ordinato al bancone o comodamente con il proprio smartphone.

La preparazione avviene in pochi minuti: un tubo pneumatico spinge il panino su un nastro trasportatore verticale, dove viene affettato in due parti e riempito di ingredienti a nostra scelta. Un nastro orizzontale invece, trasporta le due parti sotto i distributori di verdure, salse e condimenti, dosati in quantità precise e calcolate. Nel frattempo, la carne viene tritata e cotta perfettamente.

La qualità degli ingredienti è ottima, niente viene preparato prima o arriva surgelato. I contorni e le verdure sono freschi e arrivano da zone limitrofe. I formaggi vengono affettati e grattugiati al momento, mentre la carne proviene da bovini allevati al pascolo. La filosofia del ristorante-robot a San Francisco è quella di fornire un servizio veloce, di ottima qualità e al giusto prezzo.

Alex Vardakostas: fondatore e ceo di Creator

Il fondatore e ceo del primo ristorante-robot a san Francisco è Alex Vardakostas, che da ragazzino lavorava nel ristorante di fast food dei genitori. Proprio in quel periodo, si sarebbe reso conto di quanta incompetenza regnava nelle cucine tradizionali. Con il passare degli anni decide di agire, combinando le sue competenze nella ristorazione e quelle matematiche, acquisite dopo la Laurea in fisica.

La sua idea non si limitava ad un nuovo modello di ristorazione robotica, ma voleva creare un ristorante funzionale, economico e con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ad esempio, le dimensioni ridotte del robot da cucina, permettono di avere il 50% in più di suolo calpestabile, di non pagare le spese del personale e di ridurre i costi sull’affito del locale.

Alessandra Colucci