Quante volte i nostri amici ci hanno chiesto di uscire, di cambiare aria organizzando una gita fuori porta, giusto per divertirci un po’, ma abbiamo rifiutato il loro invito? Magari abbiamo preferito restare in casa, circondati da quattro mura, stesi comodamente sul nostro divano o letto, oppure passando un’intera giornata alla play?

Non c’è nulla di male quando decidiamo di ricavare un po’ di tempo per noi stessi, isolandoci anche dal mondo esterno, la situazione però diventa più seria e preoccupante quando risulta essere un’abitudine. I propri spazi sono fondamentali, per non dire essenziali, ci permettono di capire chi siamo, cosa vogliamo nella vita, e a volte servono anche per fare mente locale e per ricaricare la cosiddetta “batteria sociale”. Ma come a ogni cosa c’è un limite, e se non siamo in grado di riconoscerlo finiamo per perderci.

Declinare assiduamente un’uscita può trasformarsi in una forma di ritiro sociale, di isolamento da quella che è la vita vera. Il ritiro sociale è un fenomeno più comunemente noto in Giappone con il termine di “Hikikomori”, nato negli anni ’80. “Hiku” significa tirarsi indietro, mentre “komoru” vuol dire ritirarsi e isolarsi. Questo termine, che definisce quindi un ritiro volontario che perlopiù avviene in età adolescenziale, è stato coniato dallo psichiatra giapponese Tamaki Saitō, il quale, nel suo libro Hikikomori: Adolescence Without End, descrive gli Hikikomori come:

«Coloro che si ritirano completamente dalla società e rimangono nelle proprie case per più di sei mesi, con esordio verso la seconda metà dei vent’anni, e per i quali altri disturbi psichiatrici non spiegano meglio le cause primarie di questa condizione».

Purtroppo, questa situazione non colpisce solo i giovani in Giappone, ma anche in Italia, manifestandosi nella medesima modalità. Le relazioni amicali tendono a ridursi sempre di più, così come anche la frequentazione di luoghi pubblici viene a meno, perdendo completamente il contatto con la realtà. Come abbiamo già detto prima, queste persone tendono a rifiutare qualsiasi invito, rintanandosi nella propria cameretta vista come una comfort zone.

Dati

In Italia questo fenomeno ha raggiunto cifre alquanto elevate, infatti, l’Associazione Hikikomori Italia ha stimato 100.000 casi. Mentre, l’Associazione Hikikomori Italia Genitori Onlus ha mostrato che l’87,85% delle famiglie partecipanti ha un figlio in isolamento sociale, con un’età media di circa 20 anni ma con sintomi evidenti già verso i 14/15 anni. Per quanto riguarda invece l’isolamento totale, ossia quella condizione in cui l’adolescente evita genitori e relazioni virtuali, si parla solo del 6,69%.

Nel contesto nipponico, l’isolamento sociale si verifica a causa della pressione scolastica e lavorativa. Infatti, di fronte a un’ambiente accademico e lavorativo che richiede una competizione sempre maggiore e capacità spiccate, spesso accade che questi adolescenti si sentano oppressi da questo sistema, perdendo fiducia in sé stessi, non provandoci nemmeno, e scegliendo così la strada più facile, ossia il “ritiro sociale”, forse anche come forma di protezione da un sistema fuori dalla propria comfort zone.

In Italia, invece, è un fenomeno riconducibile a episodi di bullismo e difficoltà nel relazionarsi con i propri coetanei. Le motivazioni possono essere anche diverse, ma la conseguenza finale è la stessa: tutte queste persone coinvolte, più o meno giovani, perdono i contatti con la realtà. Sono tante le storie di ragazzi che frequentavano la scuola con profitto, ma che a causa di episodi di bullismo si sono ritirati, oppure di giovani adulti che avevano una carriera lavorativa avviata ma per colpa di un imprevisto sono stati spettatori del suo crollo, perdendo tutto e non trovando poi le forze per ricominciare dall’inizio.

Il ritiro sociale non è solo un problema con ricadute psicologiche, ma anche economiche. Se decido di eliminare qualsiasi contatto con l’esterno e sono un lavoratore, perdo il mio posto lavorativo, ossia la mia autonomia magari tanto sognata e ambita da giovane. Quindi, non possiedo più un reddito, e la mia sopravvivenza quotidiana ricade sulle spalle di un mio famigliare.

Chi sono i principali protagonisti coinvolti?

Gli adolescenti di 14 anni sono sicuramente coinvolti in quantità maggiore, quindi, la sfera adolescenziale è tra le prime a essere colpita. Tuttavia, come abbiamo già accennato, non è una novità vedere anche giovani adulti, con un’età compresa tra i 30 e i 40 anni, in questa situazione. Il bacino lo potremmo estendere anche a casalinghe, persone anziane e a tutti coloro che provano una condizione di fallimento nella propria vita.

Bisogna prestare attenzione alla durata di questo isolamento, in quanto si verifica solitamente in maniera prolungata, almeno per sei mesi. Inoltre, questo ritiro sociale, che ormai abbiamo capito essere del tutto volontario e non imposto direttamente, riguarda, secondo alcuni studi condotti, più frequentemente i maschi rispetto alle femmine, il cui rapporto può arrivare fino a 4:1.

Questo rapporto è interessante perché forse conferma l’idea di “chiusura” del soggetto maschile. I ragazzi sono visti e si mostrano come rocce, difficili da scalfire, un po’ come una protezione per noi donne, a partire dalle relazioni ma anche in un qualsiasi altro ambito della vita. Le femmine, invece, sono considerate dall’opinione pubblica come più deboli, più emotive e quindi anche più fragili. Probabilmente, per le ragazze è più facile e spontaneo aprirsi con le proprie amiche, con i propri genitori e partecipare a un percorso terapeutico rispetto ai ragazzi.

Forme diverse di hikikomori

L’hikikomori non si presenta sempre nello stesso modo, ma esistono diverse forme:







-reazionale: il ritiro sociale in questo caso si manifesta come reazione a un particolare evento vissuto, a partire da una forma di bullismo fino a un fenomeno di umiliazione.

-dimissionario: l’isolamento avviene come forma di dimissione da un certo scenario, come se i ragazzi rinunciassero alla “competizione” con i propri coetanei.

-alternativo: i ragazzi non decidono di vivere completamente in questa bolla, ma partecipano a un mondo quasi esclusivamente virtuale, soprattutto quando c’è una passione sproporzionata per la play.

-a crisalide: stadio intermedio tra la larva e l’adulto, così gli adolescenti vivono l’isolamento come un momento di pausa per ricaricare la “batteria sociale”. Sfruttare i propri spazi è importante come abbiamo detto all’inizio dell’articolo, ma ovviamente per un tempo non troppo prolungato.

Hikikomori e la scuola

L’Associazione Hikikomori Italia ha sviluppato recentemente un report europeo all’interno del progetto Erasmus+RECONNECT, il quale analizza il fenomeno del ritiro sociale nel contesto scolastico. Il progetto si è concentrato su sei focus group in cinque Paesi (Italia, Romania, Austria, Spagna e Irlanda), con il coinvolgimento di oltre 85 professionisti. Anche in questo progetto è stato confermato che il ritiro sociale nasca come strategia di protezione per difendersi da situazioni stressanti. Spesso, questo fenomeno è invisibile, soprattutto quando “colpisce” i ragazzi che hanno profitti in ambito scolastico o comunque coloro che sono abbastanza silenziosi e che non danno problemi di nessun genere.

L’adolescenza determina il ritiro sociale?

L’adolescenza è una fase della vita che abbiamo attraversato tutti, con più o meno difficoltà. Inizia solitamente tra i 10 e i 13 anni e termina tra i 18 e i 21 anni. Un lasso di tempo non indifferente che mette a dura prova l’attività genitoriale. L’adolescenza non è causa del ritiro sociale, ma può essere un terreno fertile per questa decisione. L’adolescente inizia in questo periodo a orientarsi nel mondo circostante e a capire i propri bisogni ed esigenze, è abbastanza scontato, quindi, che possa acuire questo fenomeno.

Il lavoro del genitore è il più difficile in assoluto, tentare di capire il proprio figlio non è un gioco da ragazzi, eppure, il ritiro sociale si manifesta molte volte con dei segnali abbastanza evidenti, tra cui una maggiore introversione, un senso di inadeguatezza che va di pari passo con la paura del giudizio, il tutto accompagnato, come la ciliegina sulla torta, da una bassa autostima.

Questi fattori e segnali non sono unicamente dell’hikikomori, ma se accompagnati da un senso di solitudine, da porte sbattute e da un dialogo inesistente potrebbero essere un chiaro segnale.

Isolamento sociale che sfocia nei social

Ma cosa c’è di più sicuro della propria cameretta e dei “social”? Sembra un paradosso definire sicuro l’ambiente dei social, dove in realtà siamo esposti a una miriade di pericoli nascosti anche dietro l’angolo. Tuttavia, questi ragazzi trovano nel mondo digitale non solo svago ma protezione da quello che è il mondo reale. Infatti, molti di loro trascorrono oltre 12 ore al giorno davanti al computer, e secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, circa il 10% di questi adolescenti ha una dipendenza da Internet.

Come l’adolescenza, anche Internet non è la causa dell’hikikomori, ma può coesistere con il ritiro sociale.

Privacy e rete Internet

Oggigiorno, viviamo in una società dell’informazione, dove possiamo trovare tutto ciò che desideriamo in rete, ma c’è un prezzo per tutto, e a quanto pare siamo sempre più disposti a perdere la nostra privacy.

Quotidianamente, noi utenti generiamo una quantità di dati impressionante, e ciò dimostra quanto la società attuale sia dipendente da Internet. Informazioni che attraversano costantemente il Web e che plasmano la nostra esistenza digitale pur non volendo.

I dati che generiamo vengono raccolti dalle aziende e condivisi con altre autorità. Dobbiamo però approfondire questo passaggio, in quanto i dati gestiti e analizzati dalle aziende non vengono trattati al fine di identificare la persona che li ha generati, ma l’obiettivo finale è inserirla in una o più categorie di riferimento. Solitamente, le aziende raccolgono questi dati più per una questione di marketing, attuando una “strategia di segmentazione”, che riconduce i dati raccolti a quattro profili: geografici, socio-demografici, psicografici e comportamentali.

Se questi dati sono utili alle autorità, queste ultime possono individuare il singolo utente in modo da schedare potenziali soggetti pericolosi.

Targeting comportamentale

Ormai, siamo tutti consapevoli della presenza di queste pubblicità su Internet denominate targeting comportamentale. Quest’ultimo è una forma di marketing che studia e utilizza le informazioni sull’uso di Internet per poter migliorare le campagne pubblicitarie. Facebook ma anche Google, così come molte altre società, hanno raccolto una quantità enorme di dati veicolati da noi utenti, conoscendo così perfettamente le nostre opinioni, anche ciò che abbiamo custodito in noi da anni, perché siamo stati noi a servire tutto su un piatto d’argento.

Ma quante volte ci siamo chiesti se queste aziende o società basate su Internet stiano sfruttando le nostre informazioni per plasmare le nostre idee?

Il caso di Cambridge Analytica

La tutela della privacy non sembra essere un argomento così recente, come ha dimostrato il famoso caso di Cambridge Analytica. Scandalo avvenuto nel marzo 2018, dove Cambridge Analytica, azienda di consulenza e per il marketing online, aveva raccolto i dati personali di 87 milioni di utenti di Facebook senza chiedere loro il consenso. Ma perché tutto ciò? Nulla viene fatto senza una motivazione precisa, infatti, questi dati sono stati utilizzati per influenzare le campagne politiche, soprattutto all’interno del contesto politico della Russia e degli Stati Uniti durante la prima campagna elettorale di Donald Trump nel 2016.

Cambridge Analytica ha utilizzato delle tecniche di microtargeting psicografico, al fine di studiare la personalità degli utenti online tramite la raccolta delle loro “impronte digitali” lasciate nel web. Questi dati raccolti sono stati utili per influenzare le loro opinioni, mostrando sempre a questi soggetti inserzioni pubblicitarie mirate e personalizzate. Ma che ruolo ha avuto allora Cambride Analytica nella campagna presidenziale di Donald Trump del 2016?

La società, grazie alle informazioni ricavate, è stata in grado di influenzare le scelte di voto degli elettori indecisi, utilizzando annunci pubblicitari personalizzati, veicolati grazie a piattaforme come Facebook.

“This is your digital life”

Molto simile al caso di Cambridge Analytica è stata l’app “This is your digital life” realizzata da Aleksandr Koga, la quale si basava sempre sul sistema del microtargeting. Infatti, venne usata per la raccolta di dati personali su Facebook, e sulla base di 270mila iscritti riuscì a raggiungere una proliferazione di oltre 50 milioni di persone. Il problema è stato quando l’app ha condiviso i dati raccolti con Cambridge Analytica, attuando una vera e propria violazione delle leggi sulla privacy. Ovviamente, la società di Zuckerberg ha sempre negato il proprio coinvolgimento.

Se dovessimo puntare il dito contro qualcuno saremmo noi stessi, infatti, siamo i primi ad acconsentire a una serie di norme sulla privacy e sull’impiego dei nostri dati personali senza capire nulla, il più delle volte. Pagine su pagine piene di scritte, termini inconsueti, e poca voglia di impegnarci, la classica situazione che si presenta ogni volta che ci registriamo a una nuova piattaforma. Eppure, chi, se non noi, dovrebbe leggere attentamente ogni singola parola prima di “schiacciare” quella famosa scritta “acconsenti”?

Antonello Soro, ex Presidente dell’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, ha affermato:

«attraverso la sempre maggiore conoscenza delle nostre propensioni, questi soggetti (Cambridge Analytica, nda) sono in grado di consigliarci sia il prodotto da comprare sia il partito da votare».

Più passa il tempo e più gli algoritmi diventano predittivi, sofisticati, in grado di entrare subdolamente nelle nostre vite, mentre noi offriamo pane per i loro denti, alimentandoli con i nostri dati personali.

Patricia Iori