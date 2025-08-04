Mentre il calendario scolastico si avvicina alla sua ripartenza, le famiglie italiane iniziano a fare i conti con una delle voci di spesa più temute dell’anno, infatti, il ritorno a scuola sarà ancora più caro. Se da un lato l’acquisto dei libri scolastici è da sempre previsto e, in parte, pianificabile, dall’altro l’onere economico legato all’intero corredo scolastico si rivela ogni anno più pesante, trasformando un momento teoricamente dedicato all’istruzione e alla crescita in una sfida economica per molte famiglie.

Secondo le stime più recenti fornite da Federconsumatori, nel 2025 l’incremento dei prezzi riguardanti materiali scolastici sarà superiore al già previsto tasso d’inflazione.

Corredo scolastico: la nuova frontiera del caro scuola

Zaini ergonomici, astucci multitasche, quaderni con copertine personalizzate, penne cancellabili, evidenziatori profumati, diari illustrati, pastelli acquerellabili, colle glitterate, gomme con personaggi dei cartoni. La lista è lunga, variegata, spesso dettata dalle mode del momento e dal marketing aggressivo rivolto direttamente ai più piccoli. Ma dietro la patina colorata di questi prodotti si nasconde una realtà concreta: un aumento generalizzato dei prezzi, che colpisce indistintamente sia gli articoli di fascia economica sia quelli di marca.

Nel dettaglio, secondo un’indagine campionaria condotta tra i rivenditori specializzati e le grandi catene di distribuzione, il costo medio per il solo corredo scolastico nel 2025 potrebbe sfiorare i 250-300 euro a studente, a seconda del livello di istruzione e delle esigenze richieste dagli istituti. Un prezzo che, sommato al costo dei libri di testo, rappresenta un peso rilevante per il bilancio familiare, soprattutto in un periodo storico in cui l’inflazione resta persistente e i salari reali non registrano significativi incrementi.

Libri scolastici: aumenti contenuti, ma costanti

Se sul fronte degli accessori si assiste a una vera e propria impennata, i libri scolastici presentano un incremento più contenuto ma comunque rilevante. I dati previsionali parlano di un aumento dell’1,7% per la scuola secondaria di primo grado (le ex medie) e dell’1,8% per quella di secondo grado (le superiori). Aumenti che riflettono l’andamento dell’indice generale dei prezzi al consumo, ma che non tengono conto delle variazioni interne tra singoli volumi, tra scuole con adozioni più aggiornate e quelle con testi rinnovati solo parzialmente.

L’obbligo di attenersi alle liste diffuse dagli istituti limita, di fatto, la possibilità per le famiglie di scegliere alternative economiche. Inoltre, nonostante la diffusione del mercato dell’usato e l’iniziativa delle cedole librarie in alcune regioni, non sempre è possibile accedere a soluzioni che garantiscano un vero risparmio.







I numeri dietro il fenomeno

Secondo le rilevazioni dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, la spesa complessiva per l’avvio dell’anno scolastico 2025 potrebbe aggirarsi in media attorno ai 1.200 euro per studente, sommando libri, materiali di cancelleria, abbigliamento tecnico (per educazione fisica, laboratori, ecc.), dispositivi elettronici dove richiesti (tablet, calcolatrici scientifiche), e contributi scolastici volontari ma spesso “suggeriti”.

Se rapportata al reddito medio mensile netto di una famiglia italiana, stimato attorno ai 2.400 euro, questa spesa rappresenta circa il 50% di una mensilità, un’incidenza non trascurabile, soprattutto per i nuclei con più figli in età scolare.

Le ragioni dell’aumento: tra inflazione e marketing

Dietro questi rincari non si cela soltanto la crescita fisiologica dei prezzi legata all’inflazione. A giocare un ruolo determinante è anche la sempre maggiore segmentazione del mercato scolastico, che trasforma ogni oggetto in un prodotto da personalizzare, collezionare, brandizzare. Le aziende produttrici investono in linee esclusive, licenze di personaggi famosi, accessori “tech” e packaging accattivanti, elevando il prezzo finale ben oltre il valore funzionale del prodotto.

A ciò si aggiunge la crescente digitalizzazione della scuola, che comporta l’acquisto di strumenti tecnologici obbligatori o raccomandati. Sebbene alcuni istituti abbiano adottato soluzioni digitali per contenere l’uso della carta e limitare il peso degli zaini, la dotazione tecnologica è spesso a carico della famiglia, aumentando ulteriormente l’investimento iniziale.

Disuguaglianze crescenti tra gli studenti

L’aumento dei costi scolastici accentua inevitabilmente le disparità socio-economiche tra gli alunni. Le famiglie con minori disponibilità economiche si trovano spesso a dover operare scelte dolorose: rinunciare a un determinato tipo di materiale, affidarsi esclusivamente al mercato dell’usato, oppure richiedere il sostegno di associazioni di volontariato o degli enti locali, ove disponibili.

In alcuni casi, emerge un senso di disagio nei bambini che non dispongono degli stessi strumenti dei compagni. L’accesso diseguale ai materiali scolastici rischia di tradursi in un ostacolo alla partecipazione piena alla vita scolastica, minando i principi di equità ed inclusività che dovrebbero caratterizzare il sistema educativo.

Le proposte per contenere la spesa

Di fronte a questa situazione, le associazioni dei consumatori chiedono un intervento più strutturato da parte delle istituzioni. Tra le proposte avanzate vi è l’ampliamento delle misure di sostegno economico alle famiglie, l’estensione delle cedole librarie digitali anche per le scuole superiori, il potenziamento dei mercatini del libro usato e il rafforzamento delle iniziative comunali per la fornitura gratuita o scontata di materiale scolastico.

Inoltre, viene auspicata una maggior responsabilità da parte degli istituti scolastici, affinché le richieste di materiali siano più mirate, evitando sprechi o sovrapposizioni non necessarie. Anche i docenti possono giocare un ruolo importante, sensibilizzando gli studenti e le famiglie sull’uso consapevole delle risorse e promuovendo soluzioni didattiche più sostenibili.

Patricia Iori