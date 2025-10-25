Con l’arrivo dell’autunno, l’Italia si prepara a un cambiamento annuale che, seppur spesso sottovalutato, ha ripercussioni concrete sull’economia domestica, sul sistema energetico nazionale e sull’ambiente: il ritorno all’ora solare. Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, le lancette degli orologi dovranno essere spostate indietro di un’ora, segnando la conclusione del periodo di ora legale iniziato lo scorso marzo.

Risparmio energetico e benefici per il sistema elettrico

Durante i sette mesi di ora legale, il sistema elettrico nazionale registra una riduzione significativa dei consumi, grazie a un migliore sfruttamento della luce naturale serale. Secondo i dati forniti da Terna, nel periodo dal 30 marzo al 26 ottobre 2025 il Paese ha risparmiato circa 310 milioni di kilowattora, energia sufficiente a soddisfare il fabbisogno annuo di circa 120 mila famiglie italiane.

Impatto economico

Il risparmio energetico si traduce in vantaggi economici concreti: sempre secondo Terna, l’energia risparmiata nei sette mesi di ora legale comporta un risparmio complessivo superiore ai 90 milioni di euro. Questo dato rappresenta solo la parte diretta dei benefici, senza considerare gli effetti indiretti legati alla riduzione dei costi ambientali derivanti dalla produzione di energia.

Vantaggi ambientali del cambio dell’ora

La diminuzione dei consumi di energia elettrica ha ricadute positive sull’ambiente, contribuendo alla riduzione delle emissioni di gas serra. La luce naturale estesa nelle ore serali consente di ridurre l’utilizzo dell’illuminazione artificiale, con un impatto significativo sulla sostenibilità energetica nazionale.

Effetti sul ritmo biologico e sul benessere

Il cambio dell’ora può influire sul ritmo circadiano degli individui, provocando alterazioni del sonno, della concentrazione e dell’umore, soprattutto nei primi giorni successivi alla modifica. Gli esperti suggeriscono di adattare gradualmente gli orari di coricarsi e svegliarsi per ridurre l’impatto sul benessere fisico e mentale.

L’ora legale fu introdotta in Italia nel 1966, con l’obiettivo di sfruttare al meglio le ore di luce estiva e ridurre i consumi energetici. Negli anni, numerosi studi hanno confermato i benefici economici e ambientali di questa pratica, consolidandone l’utilità anche nel contesto contemporaneo caratterizzato da crescente domanda di energia e necessità di riduzione delle emissioni inquinanti.

Il ritorno all’ora solare incide anche sul settore dei trasporti, sulla sicurezza stradale e sulle attività commerciali. La variazione della luce naturale può modificare le abitudini di spostamento, influire sul numero di incidenti nelle prime settimane e determinare cambiamenti nei comportamenti di consumo, come gli orari di apertura dei negozi o l’uso dei servizi pubblici.







Aspetti tecnici del cambio dell’ora

Alle 3:00 del mattino di domenica 26 ottobre, gli orologi dovranno essere riportati alle 2:00, rendendo la notte più lunga di sessanta minuti. Questo “bonus” di sonno, seppur breve, rappresenta un punto di transizione significativo per il ritmo sociale e biologico degli italiani.

Il beneficio derivante dall’ora legale non è uniforme su tutto il territorio nazionale. Regioni con un maggior consumo di elettricità per illuminazione o climatizzazione traggono vantaggi più evidenti, dimostrando come il cambio dell’ora possa ottimizzare l’efficienza energetica su scala locale e nazionale.

Negli ultimi anni, l’Unione Europea ha discusso la possibilità di abolire il cambio dell’ora, consentendo agli Stati membri di scegliere tra ora solare o legale permanente. Tuttavia, i dati italiani suggeriscono che il sistema attuale produca benefici concreti in termini di risparmio energetico e riduzione dei costi, confermandone l’utilità.

Il ritorno all’ora solare non esaurisce le opportunità di risparmio energetico. L’adozione di lampadine a basso consumo, la regolazione degli impianti di climatizzazione e il corretto uso degli elettrodomestici possono amplificare gli effetti positivi del cambio dell’ora, contribuendo a una gestione più sostenibile delle risorse del Paese.

Il ritorno all’ora solare è molto più di una semplice modifica degli orologi: intreccia aspetti economici, energetici, ambientali e sociali. Grazie alla luce naturale, l’Italia riduce i consumi elettrici, risparmia oltre 90 milioni di euro e diminuisce l’impatto ambientale. Allo stesso tempo, cittadini e imprese devono adattarsi ai cambiamenti di routine quotidiana.

Patricia Iori