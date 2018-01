Ritorno dopo la tragedia: Alan Ruschel, Chapecoense e Manchester United

Chapecoense – Tubarao, amichevole: il pubblico casalingo osserva il ritorno al gol di Alan Ruschel, difensore brasiliano classe 1989.









Un evento uguale a molti altri in apparenza, ma in realtà denso di significato. Alan Ruschel è infatti uno dei sei sopravvissuti al disastro aereo del 28 novembre 2016: una tragedia in cui quasi tutti i compagni della Chapecoense hanno perso la vita. Il ritorno al gol, seppure in amichevole, rappresenta in certo senso un’ulteriore segnale di rinascita.

L’incidente aereo della Chapecoense non è purtroppo l’unico avvenuto nel mondo del calcio. Esiste però una vicenda analoga a quella di Ruschel, avvenuta 58 anni prima: un ritorno dei sopravvissuti al campo di gioco.









Il Manchester United e il disastro aereo del 1958

5 febbraio 1958: il Manchester United supera nel doppio confronto la Stella Rossa, guadagnando la semifinale della Coppa dei Campioni. Matt Busby, allenatore scozzese dei Red Devils, è alla guida dei cosiddetti Busby Babes: giocatori giovani e perlopiù del vivaio, detentori del titolo inglese e decisi a primeggiare anche in Europa.

Il 6 febbraio 1958, però, avviene la tragedia: il volo in partenza da Monaco di Baviera si schianta, portando alla morte di otto giocatori del Manchester United.

I Red Devils giocano comunque la semifinale di Coppa Campioni già guadagnata: Jimmy Murphy prende le redini al posto di Matt Busby, ferito nell’incidente, ma il Milan riesce a guadagnare la finale. Si registra comunque un evento positivo: nel 2-1 dell’andata (a favore degli inglesi) segna anche Dennis Violet, uno dei sopravvissuti allo schianto di Monaco.









29 maggio 1968: i Busby Babes conquistano l’Europa

Dieci anni dopo l’incidente, il Manchester United raggiunge la finale di Coppa Campioni contro il Benfica. I Red Devils (per l’occasione in blu) schierano tre Palloni d’Oro: Denis Law, George Best e Robert ‘Bobby’ Charlton.

Fra i tre, è sicuramente Bobby Charlton il più motivato. Insieme a William Foulkes, l’inglese è fra i Busby Babes sopravvissuti all’incidente a giocare la finale. A guidarli c’è ancora Matt Busby, rimasto come loro a Manchester. L’intento è chiaro: completare il percorso europeo che il disastro di Monaco aveva interrotto.

Dieci anni dopo l’incidente, Charlton, Foulkes e Busby realizzano l’impresa: il Manchester United vince 4-1, ottenendo la sua prima Coppa Campioni.

