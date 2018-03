Sotto la tela di una delle più celebri di Amedeo Modigliani, “ Ritratto di Ragazza ”, si nasconde un altro volto femminile. La Tate Gallery di Londra ha scoperto questa nuova opera mentre faceva alcuni esami con la radiografia x. Il merito va anche ad un’italiana, Simonetta Fraquelli.









Se l’identità della giovane donna dipinta nel 1917 non si conosce ancora, per il volto della nuova donna c’è invece un’ipotesi: potrebbe essere la sua ex amante, nonché sua musa ispiratrice, la scrittrice Beatrice Hastings, con la quale Modigliani ebbe una relazione prima di creare l’opera, dal 1914 al 1916.









“È interessante pensare che potrebbe averla dipinta – ha detto la curatrice d’arte internazionale della Tate Gallery, Nancy Ireson – ma spesso, quando si osserva una tela rielaborata, è impossibile leggere chiaramente l’immagine sottostante”. Kenneth Wayne, studioso di Modigliani e direttore del Modigliani Project, ha affemato: “Difficile dire se l’immagine fantasma sia effettivamente quella di Beatrice Hastings. Di solito è raffigurata con una faccia più rotonda”.

Nei due anni vissuti insieme alla ‘poétesse anglaise’, Modigliani la dipinse addirittura per 14 volte. “Ritratti che tra tutti quelli prodotti nella sua breve vita forse furono proprio i meno fantasiosi”, dice ancora la Tate. La loro storia fu alquanto turbolenta, venne segnata dalla passione ma anche da tanti litigi e da qualche rissa. Un periodo che per entrambi paradossalmente segnò una svolta positiva della creatività e della produzione artistica.

La galleria dice che i due erano una “coppia selvaggia e ribelle” della Parigi bohémien degli anni ’10, in cui Modigliani “viveva in una nebbia di intossicazione – assenzio, vino, hashish – danzava sui tavoli, ululava versi italiani e si scatenava per le strade di notte”. Era un uomo che “aveva tante facce quante voci. E i suoi ritratti trasmettono la sua natura altamente mutevole”.

La curatrice ha detto ancora: “ll momento in cui i raggi X hanno mostrato il ritratto nascosto è stato davvero emozionante .È come un ‘segreto’ che un dipinto rivela improvvisamente attraverso un modo diverso di guardare”.

La figura nascosta sotto Ritratto di Ragazza si è scoperto durante uno studio di ricerca che la Tate ha effettuato sulla sua collezione per la mostra che si terrà fino al 2 aprile 2018 a Londra per rendere omaggio all’artista

Una ricerca dalla quale poi hanno preso esempio musei e storici dell’arte di tutto il mondo che si sono impegnati ad effettuare le stesse indagini sulle opere di Modigliani da loro custodite.









Francesco Demartini