Ritrovato il corpo di Giulia Cecchettin nei pressi del Lago di Barcis, in provincia di Pordenone. La conferma è giunta dalla procura di Venezia e dai carabinieri, gettando un’ombra di tristezza su una comunità fino ad ora sconvolta e in attesa di risposte.

Nel cuore della provincia di Pordenone, un evento tragico ha sconvolto la tranquillità dei luoghi circostanti al suggestivo Lago di Barcis. La recente scoperta del corpo di Giulia Cecchettin, confermata dalla procura di Venezia e dai carabinieri, ha gettato luce sui tragici eventi che hanno segnato la sua scomparsa insieme a Filippo Turetta.

La svolta nelle ricerche è avvenuta sabato mattina, quando gli uomini impegnati nelle indagini hanno fatto una scoperta agghiacciante in un canalone tra il lago e la zona di Piancavallo. Questo tragico epilogo ha posto fine all’angosciante ricerca di Giulia Cecchettin, la giovane scomparsa nelle prime ore del 12 novembre con l’ex fidanzato Filippo Turetta, nel Veneziano.

Le operazioni di ricerca sono state un impegno incessante per le squadre coinvolte, coordinate con precisione dalla prefettura locale. Dall’alba, vigili del fuoco specializzati nella ricerca di persone, squadre speleo-alpino-fluviali e sommozzatori si sono uniti per sondare ogni angolo di quella zona. Non si trattava di un’indagine legata a specifici indizi, ma la collocazione del lago lungo il percorso seguito dalla vettura di Filippo ha suggerito un’importante pista agli inquirenti.

Le drammatiche circostanze precedenti alla scomparsa hanno gettato un’ombra cupa sull’intera vicenda. Il video delle telecamere di sorveglianza di un’azienda locale ha mostrato un momento di aggressione perpetrato dal ventiduenne nei confronti della sua ex-fidanzata, Giulia, nella zona industriale di Fossò, Venezia, la notte stessa della scomparsa.

L’iscrizione di Filippo nel registro degli indagati con l’accusa di tentato omicidio ha ulteriormente complicato il quadro investigativo. Il procuratore di Venezia, Bruno Cherchi, ha chiarito che l’azione è stata presa in base alle evidenze emerse dalle indagini, incluso il video incriminante e l’assenza dei due giovani da diversi giorni.

Il filmato mostra Filippo colpire Giulia prima di condurla via con l’automobile, un gesto che ha alimentato l’angoscia e ha sollevato domande senza risposta sull’esito finale di quella notte.

Il susseguirsi degli eventi, culminati nel ritrovamento tragico del corpo di Giulia Cecchettin, ha scosso profondamente la comunità locale e le autorità preposte all’indagine. I dettagli emersi sinora sono solo una parte di un puzzle doloroso e complesso, lasciando spazio a interrogativi che solo il proseguo delle indagini potrà eventualmente risolvere.

In attesa di ulteriori sviluppi da parte degli inquirenti, l’intera nazione resta in sospeso, aspettando la risoluzione di un mistero che ha colpito nel profondo l’opinione pubblica e che vede ancora una volta le donne vittime delle violenza maschile.