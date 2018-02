Emergono nuove rivelazioni riguardanti Igor il Russo. In questi giorni la stampa spagnola sta pubblicando alcuni stralci dell’interrogatorio a cui è stato sottoposto Norbert Feher dopo la cattura lo scorso dicembre.

Dopo la rocambolesca fuga dall’Italia, in cui Igor il Russo è accusato di almeno due omicidi nel ferrarese, il latitante sarebbe giunto in modo alquanto originale in Spagna: “Sono arrivato il 21 settembre in Spagna in bicicletta”. Questo è quanto affermato il killer subito dopo la cattura da parte della Guardia Civil. Versione sulla quale gli inquirenti spagnoli nutrono diversi dubbi. Qui Igor il Russo è accusato di aver ucciso due poliziotti e due allevatori durante la sua latitanza.









L’arrivo in Spagna e la cattura

Il killer ha cambiato più di 23 identità durante la sua latitanza e ha lavorato per un periodo come bracciante agricolo nei pressi di Lerida. Successivamente racconta di aver vissuto nei pressi di Xirivella e Catarroya e di essersi trasferito a Teruel. Qui ha compiuto gli omicidi di due allevatori e due guardie civili.

Dopo, sempre secondo i suoi racconti, sarebbe tornato nella zona di Valencia, dove ha trovato l’appoggio di alcune persone che hanno coperto la sua fuga.

Nella regione di Aragona la sua folle latitanza ha trovato poi la fine con l’arresto da parte della polizia spagnola. La cattura è arrivata perché la Guardia Civil si è messa sulle tracce di Igor il Russo grazie al pedinamento di un suo ex compagno di cella italiano arrivato in Spagna diversi mesi fa.

La latitanza in Italia

Rambo o Ninja. Sono stati questi i nomi più comuni con i quali Igor il Russo è stato descritto dalla stampa italiana. Negli otto mesi di latitanza dopo gli omicidi del barista di Budrio e della guardia giurata a Portomaggiore, di Igor il Russo sono stati raccontati particolari rocamboleschi.

Si nutriva di insetti, era capace di curarsi le ferite da solo e di aggirarsi nelle campagne del ferrarese indisturbato come un’ombra.

Resisteva alla fatica, alla fame e al sonno grazie ad un addestramento militare acquisito in Serbia, suo paese natale. Ciò gli ha permesso di sfuggire alle ricerche a tappeto eseguite da corpi speciali dei carabinieri e della polizia italiana che non sono riusciti a trovarlo fino all’epilogo in Spagna.

Barbara Burattini