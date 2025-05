La rivolta del Maggio francese del 1968 fu un evento spartiacque a Parigi, che fece da esempio per ciò che riguarda le lotte studentesche nei luoghi del sapere, prima tra tutti l’Università. I disordini e il movimento studentesco, nato proprio sotto il tentativo internazionale di porre fine alla Guerra in Vietnam, raggiunsero il proprio apice nella notte tra il 10 e l’11 maggio, quando più di 30mila studenti invasero la città, affrontando le forze dell’ordine senza alcuna paura. Quel giorno, la mobilitazione degli studenti, che da settimane protestavano contro l’autoritarismo accademico e per la libertà d’espressione, riuscì a saldarsi con le rivendicazioni dei lavoratori. Il risultato fu uno sciopero generale senza precedenti, con oltre 9 milioni di partecipanti: studenti, operai, impiegati, insegnanti e disoccupati scesero in strada in tutta la nazione. La protesta, inizialmente circoscritta all’ambiente universitario, assunse i contorni di una rivolta popolare contro le ingiustizie del sistema sociale e politico.

Le barricate e la violenza della repressione

Nella notte tra il 10 e l’11 maggio il Quartiere latino si trasformò in un campo di battaglia. I manifestanti costruirono barricate con sampietrini e materiali da costruzione, rovesciarono automobili e accesero roghi per ostacolare l’avanzata della polizia. Le forze dell’ordine risposero con gas lacrimogeni e manganelli. Le immagini di quegli scontri fecero il giro del mondo e segnarono per sempre l’immaginario collettivo.

Nonostante centinaia di feriti e arresti, non ci furono morti. Ma fu chiaro che la Francia era sull’orlo di una rivoluzione sociale: si era concretizzata, anche agli occhi dello Stato, la rivolta del Maggio francese.







La miccia accesa a Nanterre

L’origine della rivolta del Maggio francese va cercata nei corridoi dell’università di Nanterre, alla periferia di Parigi. Il 22 marzo 1968, cinquecento studenti occuparono l’ateneo per protestare contro gli arresti di manifestanti pacifisti che si opponevano alla guerra in Vietnam. Fu in quel momento che nacque il Movimento del 22 marzo, un collettivo guidato da figure come Daniel Cohn-Bendit, che avrebbe poi acquisito risonanza nazionale.

La protesta si estese ben presto anche ad altri temi: il rifiuto dell’autoritarismo scolastico, la denuncia dell’ipocrisia borghese e la richiesta di libertà sessuale e politica.

La Sorbona, epicentro della rivolta del Maggio francese

Quando, il 2 maggio, Nanterre venne chiusa per ordine del rettore, la protesta si trasferì nel cuore della capitale, alla Sorbona. Il giorno dopo, circa trecento studenti si radunarono nel cortile dell’ateneo per denunciare non solo la chiusura della loro università, ma anche l’avvio di provvedimenti disciplinari contro otto membri del M22. La risposta del governo fu durissima: la polizia circondò la Sorbona e vi fece irruzione, fatto che non accadeva da secoli. Gli studenti vennero prelevati con la forza: le ragazze furono lasciate libere, mentre i ragazzi furono portati nei cellulari e arrestati.

La brutalità della polizia scatenò una risposta furiosa. Centinaia di giovani si radunarono attorno alla Sorbona e diedero inizio agli scontri. La repressione provocò centinaia di feriti e arresti. Tra le grida di “la Sorbona agli studenti” e “liberate i nostri compagni”, la mobilitazione si fece sempre più ampia, coinvolgendo anche i liceali, i docenti universitari e i sindacati. Il 6 maggio fu solo l’inizio: il giorno dopo 50.000 persone sfilarono per le vie di Parigi. Gli slogan inneggiavano a un nuovo mondo: “l’immaginazione al potere”, “vietato vietare”, “siate ragionevoli, chiedete l’impossibile”.

La risposta tardiva del potere e la svolta istituzionale

Il generale Charles De Gaulle, presidente della Repubblica, inizialmente ignorò la protesta. Il Partito Comunista Francese, dal canto suo, si schierò contro gli studenti, definendoli rivoluzionari da salotto. Ma quando la protesta travolse anche le fabbriche e i trasporti, con milioni di lavoratori in sciopero, il governo si vide costretto a reagire. Il primo ministro Georges Pompidou tentò la via del dialogo con i sindacati, ottenendo un accordo, ma molti operai lo rifiutarono, proseguendo la lotta.

Il 24 maggio, De Gaulle parlò finalmente alla nazione e annunciò un referendum sulle sue riforme. Ma gli scontri continuarono, estendendosi alle scuole superiori e alle città di provincia. Il 30 maggio, il presidente sciolse l’Assemblea Nazionale e convocò elezioni anticipate per fine giugno. Nello stesso tempo, il referendum fu annullato e fu lanciata l’idea di un complotto comunista. I gollisti organizzarono una grande manifestazione di sostegno al presidente e, nelle urne, ottennero una netta vittoria: la destra conquistò la maggioranza assoluta.

Il ritorno all’ordine

La vittoria elettorale segnò la fine della rivolta del maggio francese. Il 16 giugno la Sorbona venne sgomberata, il giorno dopo terminarono gli ultimi scioperi, e il 27 fu evacuata l’École des Beaux-Arts. Tuttavia, il sogno rivoluzionario non si spense completamente: molti dei protagonisti di quei giorni continuarono a militare in movimenti politici e sociali. L’eco delle barricate e degli slogan riecheggiò per anni nella cultura francese e mondiale, simbolo della possibilità di rovesciare l’ordine costituito con l’immaginazione e il coraggio.

Quello stesso eco, quello stesso sogno di altre rivolte è stato ripreso più e più volte da altri studenti, in altre declinazioni storiche e sociali. Prendendo ad esempio l’esperienza francese, che ha definitivamente contribuito a modellare un sistema di rivolta, protesta e di analisi contro la repressione dello Stato e delle forze dell’ordine, ancora oggi molti sono gli studenti che provano ad alimentare nelle scuole e nelle università i loro sogni “di teppisti”, per un altro genere di università e di vita.

“E se vi siete detti

Non sta succedendo niente

Le fabbriche riapriranno

Arresteranno qualche studente

Convinti che fosse un gioco

A cui avremmo giocato poco

Provate pure a credervi assolti

Siete lo stesso coinvolti” Fabrizio De André, “Canzone del maggio”, 1973

Lucrezia Agliani