Nel cuore pulsante della Chicago industriale di fine Ottocento, una battaglia per i diritti dei lavoratori si trasformò in tragedia. Il 1° maggio 1886 segna uno dei momenti più drammatici nella storia del movimento operaio mondiale: un’esplosione, una sparatoria, un processo senza prove. E, infine, la nascita di una ricorrenza che oggi unisce milioni di persone: la Festa dei Lavoratori. Giorni di proteste che culminarono il 4 maggio con la rivolta di Haymarket, nella quale i lavoratori rivendicavano i loro diritti: “otto ore a lavoro; otto ore per riposare; otto ore per tutto il resto”.

Dalle piazze alle sentenze: un processo contro le idee

Dopo i sanguinosi eventi della rivolta di Haymarket, l’ondata repressiva fu implacabile. Otto esponenti anarchici e socialisti furono arrestati, spesso sulla base di labili connessioni con la manifestazione. Alcuni non erano neppure presenti al momento dell’esplosione. Il clima che accompagnò il processo fu tutt’altro che sereno: i sospettati furono maltrattati, minacciati, persino torturati, mentre i media li dipingevano come pericolosi sobillatori.

Il dibattimento giudiziario, iniziato nel luglio del 1886, si trasformò presto in un attacco ideologico. Non furono mai presentate prove concrete che collegassero gli imputati all’autore materiale della bomba. Ma il messaggio era chiaro: chi propagandava idee sovversive andava punito.

Il sacrificio e la condanna

Il verdetto per la rivolta di Haymarket arrivò il 19 agosto seguente. Albert Parsons, August Spies, Adolph Fischer, George Engel e Louis Lingg furono condannati a morte. Samuel Fielden e Michael Schwab ottennero la commutazione della pena in ergastolo dopo aver chiesto clemenza. Oscar Neebe fu condannato a 15 anni di carcere, pur non essendoci alcun capo d’imputazione concreto contro di lui.

Lingg si suicidò nella sua cella la notte prima dell’esecuzione, facendo esplodere un ordigno nascosto. L’11 novembre 1887, Parsons, Spies, Engel e Fischer furono impiccati. Il silenzio che seguì fu più assordante di qualsiasi grido: «Verrà il giorno in cui il nostro silenzio sarà più forte delle voci che oggi strangolate», disse Spies poco prima di morire.

Dalla tragedia alla memoria: nasce la Festa dei Lavoratori

Tre anni dopo la rivolta di Haymarket, nel 1889, durante il congresso costitutivo della Seconda Internazionale a Parigi, si decise che il 1° maggio sarebbe stato commemorato in tutto il mondo come giornata simbolo delle lotte operaie. L’iniziativa prese piede rapidamente: nel 1890, a Roma, la prima celebrazione fu duramente repressa dalle forze dell’ordine.

In Italia, così come in molti altri paesi, la festa fu osteggiata dalle autorità per decenni. Eppure, il ricordo del sacrificio dei “martiri di Chicago” continuò a vivere nelle piazze, nei cortei, nelle rivendicazioni sindacali. Il loro sangue versato divenne seme di giustizia.







La scintilla della rivolta di Haymarket

Tutto iniziò il 4 maggio 1886, quando una manifestazione pacifica fu indetta in Haymarket Square per protestare contro la brutale repressione del giorno prima, avvenuta davanti alla fabbrica McCormick. In quell’occasione, la polizia aveva sparato sulla folla, uccidendo almeno due operai. La sera seguente, circa 2.000 persone si riunirono in piazza. L’atmosfera era tesa, ma non violenta.

Verso le 22:30, mentre gli oratori concludevano i loro discorsi, un contingente di poliziotti si avvicinò ordinando di sciogliere l’assemblea. Fu in quel momento che una bomba artigianale esplose nel buio, uccidendo un agente e ferendone altri. La reazione fu immediata e caotica: le forze dell’ordine iniziarono a sparare alla cieca, causando la morte di altri sei poliziotti — probabilmente colpiti da fuoco amico — e di almeno quattro manifestanti.

Le radici della rivolta

Dietro la scintilla di Haymarket c’era una polveriera sociale pronta a esplodere. Negli Stati Uniti della fine dell’Ottocento, gli operai lavoravano in condizioni estenuanti: 12 ore al giorno, sei giorni a settimana. In risposta, i sindacati iniziarono a chiedere con sempre maggiore insistenza la riduzione della giornata lavorativa a otto ore.

Nel 1884, fu fissata una data simbolica: il 1° maggio 1886. Quel giorno, in tutta l’America, milioni di lavoratori scesero in piazza per rivendicare un diritto che oggi diamo per scontato. A Chicago, cuore industriale del Midwest, le proteste furono particolarmente partecipate: oltre 50.000 persone aderirono allo sciopero.

La rivolta di Haymarket non fu soltanto una tragedia. Fu anche una dichiarazione potente: che la dignità del lavoro non può essere soffocata con la violenza. I nomi di Spies, Parsons, Engel e Fischer sono scolpiti nella memoria collettiva come simboli di una lotta universale.

Oggi, ogni 1° maggio, si celebrano non solo i traguardi raggiunti, ma anche le battaglie ancora da vincere. Dalla sicurezza sul lavoro alla parità salariale, il messaggio della rivolta di Haymarket risuona ancora: giustizia sociale, dignità, e diritti non sono concessioni, ma conquiste.

