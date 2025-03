Il problema del razzismo e della brutalità della polizia negli Stati Uniti ha segnato la storia del Paese con episodi di violenza e proteste. Uno dei momenti più drammatici si verificò nel 1992, quando Los Angeles fu scossa da sei giorni di rivolte dopo l’assoluzione degli agenti responsabili dell’aggressione a Rodney King. Quei sei giorni di guerriglia urbana passarono alla storia come la grande rivolta di Los Angeles. Ad oggi, dopo più di trent’anni, a seguito dell’uccisione di George Floyd e la conseguente nascita del movimento Black Lives Matter, è importante evidenziare quanto la questione razziale sia ancora una ferita aperta, e sistemica, nella società americana.

L’inizio di una notte di violenza: la rivolta di Los Angeles

La notte del 3 marzo 1991 Rodney King, un tassista afroamericano, fu fermato dopo un lungo inseguimento, lungo più di 13 chilometri, da parte della polizia stradale di Los Angeles. L’inseguimento avvenne perché il tassista aveva paura delle conseguenze che il blocco della polizia avrebbe potuto comportare per la sua patente, e quindi per il suo lavoro. Sebbene non fosse armato e si fosse consegnato senza opporre resistenza, fu brutalmente picchiato da cinque agenti.

L’intero episodio venne ripreso casualmente da un testimone, George Holliday, la cui registrazione scioccò il Paese. Il video mostrava King inerme a terra mentre veniva colpito ripetutamente con manganelli e calci: le violenze dei poliziotti non rimasero impunite, poiché appena un mese dopo ci fu quella che viene ancora oggi ricordata come la rivolta di Los Angeles.

Il 29 aprile 1992 Los Angeles si trasformò in un teatro di guerra. Il verdetto di assoluzione per quattro agenti della polizia di Los Angeles, accusati del brutale pestaggio dell’afroamericano Rodney King, scatenò la rivolta di Los Angeles, una guerriglia urbana senza precedenti. Le immagini trasmesse dai media mostravano scontri, incendi e saccheggi che si propagavano per la città, rivelando il profondo risentimento della comunità afroamericana verso una giustizia che sembrava non appartenere a tutti. La polizia si trovò incapace di contenere la rabbia delle strade e il caos si diffuse rapidamente.

Il processo e la controversa assoluzione

L’episodio è ancora oggi ricordato anche per la sua documentazione e quindi dalle prove schiaccianti degli abusi della divisa. La registrazione fece il giro di tutti i programmi televisivi, ma nonostante le prove schiaccianti, il giudice decise di prosciogliere tutti e quattro i poliziotti accusati di aggressione. Inoltre, furono assolti anche dall’accusa dell’uso della forza.

Nonostante le prove schiaccianti fornite dal video, la giuria del processo del 1992, composta prevalentemente da bianchi, assolse gli agenti accusati del pestaggio. Il verdetto fece esplodere la rabbia latente della comunità afroamericana e di altri gruppi emarginati, esasperati dalla lunga storia di violenze e discriminazioni subite dalle forze dell’ordine. La rivolta di Los Angeles iniziò subito dopo l’annuncio della sentenza e in poche ore la città precipitò nel caos.

Sei giorni di fuoco

La rivolta di Los Angeles durarò sei giorni, trasformando la città in un campo di battaglia. Barricate, incendi, scontri con la polizia e saccheggi colpirono soprattutto i quartieri più poveri. Il governo fu costretto a schierare l’esercito, i marines e la Guardia Nazionale per ristabilire l’ordine. Il bilancio finale fu tragico: 63 morti, oltre 2.000 feriti e più di 12.000 arresti. I danni superarono il miliardo di dollari e la ferita sociale rimase aperta.







Dopo la fine dello stato di guerra civile, le indagini furono riaperte e il sergente e l’agente dapprima assolti ad aprile, furono successivamente condannati per violazione dei diritti civili, con una pena di poco più di due anni di carcere.

Un’eredità mai sanata

La rivolta di Los Angeles del 1992 non fu un evento isolato. Esse affondavano le radici in una lunga storia di disuguaglianze razziali e brutalità poliziesca. L’episodio di Rodney King richiamava alla memoria i disordini di Watts del 1965 e anticipava quelli che sarebbero avvenuti negli anni successivi, come le proteste del 2015 a Ferguson e Baltimora, fino al movimento Black Lives Matter esploso dopo l’uccisione di George Floyd nel 2020.

Una lotta ancora aperta

A distanza di decenni, il regista Daniel Lindsay ha raccontato questi eventi nel documentario 1992: La Rivolta di Los Angeles, grazie alle immagini d’archivio e le riprese dell’epoca, che hanno contribuito a sottolineare come la lotta contro il razzismo sistemico sia ancora lontana dall’essere risolta. Attraverso un parallelo con gli eventi più recenti, il documentario evidenzia come le dinamiche di abuso di potere e impunità continuino a perpetuarsi.

A trent’anni dalla rivolta di Los Angeles, la questione della violenza poliziesca e del razzismo negli Stati Uniti rimane irrisolta. La presidenza di Donald Trump ha contribuito a inasprire le tensioni sociali, alimentando nazionalismi e divisioni. Episodi come quello di George Floyd hanno riacceso le proteste in tutto il mondo, dimostrando che la battaglia per la giustizia e l’uguaglianza è ancora in corso e che la storia, purtroppo, continua a ripetersi.

Lucrezia Agliani