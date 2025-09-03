Le piazze delle popolari e popolose rivolte in Indonesia si sono trasformate in teatri di rabbia e disperazione. Da oltre una settimana, migliaia di cittadini manifestano contro i privilegi della classe politica e la gestione repressiva delle forze dell’ordine. Il bilancio è pesante: venti persone scomparse, sei vittime accertate e centinaia di arresti. Le proteste, partite da Jakarta e rapidamente estese in tutto l’arcipelago, hanno messo in seria difficoltà il presidente Prabowo Subianto, costretto a fare marcia indietro su alcune decisioni ma ancora incapace di placare un movimento che oggi rappresenta una sfida senza precedenti per la stabilità del Paese.

Un Paese sospeso tra protesta e paura

L’Indonesia sta attraversando una delle crisi sociali più gravi degli ultimi anni. Le manifestazioni, iniziate a fine agosto contro i generosi benefit riservati ai parlamentari, hanno rapidamente assunto una portata nazionale, trasformandosi in un’ondata di contestazioni che ha travolto la capitale Jakarta e le principali città dell’arcipelago.

Quello che era nato come un malcontento per l’ingiustizia sociale si è presto trasformato in una ribellione contro il sistema politico e la gestione repressiva delle forze dell’ordine.

Secondo la Commission for the Disappeared and Victims of Violence (KontraS), almeno venti persone risultano scomparse da quando le rivolte in Indonesia sono esplose, cioè il 25 agosto scorso. Si tratta in gran parte di giovani e studenti, svaniti nel caos degli scontri o prelevati da uomini in uniforme senza che se ne sappia più nulla. Le famiglie denunciano sequestri improvvisi nei pressi delle stazioni ferroviarie e dei quartieri periferici, con testimoni che raccontano di individui caricati su veicoli non identificati. Parallelamente, il bilancio delle vittime ufficiali è di sei morti, anche se fonti indipendenti parlano di cifre più alte.

La scintilla che ha incendiato le rivolte in Indonesia

Il malcontento covava da tempo, alimentato dall’inflazione, dalla disoccupazione e dai tagli al bilancio voluti dal governo. Ma l’elemento scatenante è stata la diffusione di un video in cui un giovane corriere in moto veniva travolto e ucciso da un veicolo della polizia durante le manifestazioni a Jakarta. Le immagini, diventate virali sui social, hanno trasformato la rabbia in indignazione collettiva, accelerando la mobilitazione in tutto il Paese.

Jakarta è diventata l’epicentro delle proteste, ma Bandung, Depok e altre città non sono rimaste immuni. La risposta delle autorità è stata dura: esercito e reparti antisommossa hanno presidiato le strade, facendo largo uso di lacrimogeni, idranti e cariche violente. Dal 25 agosto a oggi, più di 1.200 persone sono state arrestate, secondo i dati della polizia della capitale. La gestione repressiva delle rivolte in Indonesia ha attirato le critiche della comunità internazionale, con le Nazioni Unite che hanno chiesto indagini indipendenti sull’uso eccessivo della forza.

Di fronte all’escalation, il presidente Prabowo Subianto, in carica da meno di un anno, ha tentato di calmare le acque annunciando la revoca delle indennità destinate ai deputati, che ammontavano a circa 3 mila dollari al mese, dieci volte il salario minimo della capitale. Ha inoltre sospeso i viaggi ufficiali dei parlamentari e rivisto alcuni benefit. Nonostante queste concessioni, la piazza non si è placata: i manifestanti continuano a chiedere riforme profonde e responsabilità politica.







Proteste pacifiche trasformate in guerriglia urbana

Le prime manifestazioni si erano svolte in modo ordinato, con cortei di studenti, lavoratori e disoccupati che marciavano con striscioni e slogan contro la corruzione. Ma presto la tensione è esplosa in atti di guerriglia urbana: barricate improvvisate, assalti a edifici governativi e persino attacchi contro le abitazioni di alcuni ministri, come quella della ministra delle Finanze Sri Mulyani Indrawati. In questo clima caotico si sono moltiplicate le sparizioni, molte delle quali avvenute proprio durante i momenti di maggiore confusione.

Il dramma delle venti persone scomparse durante le rivolte in Indonesia è diventato un simbolo della lotta popolare contro l’impunità delle forze di sicurezza. ONG locali e internazionali denunciano la mancanza di trasparenza delle autorità, accusate di non fornire alcuna risposta concreta alle famiglie degli scomparsi. L’arresto di attivisti come Delpedro Marhaen, direttore della Lokataru Foundation, ha alimentato ulteriormente la tensione, facendo temere un tentativo di soffocare le voci critiche della società civile.

La crisi indonesiana non è passata inosservata. Le Nazioni Unite hanno sottolineato che le sparizioni e le morti durante le proteste rappresentano gravi violazioni dei diritti umani e hanno invitato il governo a garantire indagini trasparenti. La comunità internazionale osserva con crescente preoccupazione, mentre Prabowo cerca di preservare la stabilità politica e l’immagine dell’Indonesia come potenza emergente nel sud-est asiatico.

Le rivolte in Indonesia contro i privilegi parlamentari si sono ormai trasformate in una battaglia per la dignità, la giustizia sociale e il rispetto della vita umana. Giovani, studenti e lavoratori continuano a riempire le strade, chiedendo riforme e garanzie democratiche. La scomparsa di venti persone resta una ferita aperta che rischia di minare la fiducia nelle istituzioni e di alimentare ulteriormente la rabbia popolare. L’Indonesia si trova a un bivio: scegliere tra la repressione o avviare un percorso di cambiamento profondo.

Lucrezia Agliani