Robert Darch con The Moor sostiene che stiamo già vivendo in distopia

Robert Darch. La nozione di una società distopica ha a lungo fornito ispirazione a scrittori, cineasti e artisti. C’era, naturalmente, il mondo dei media e dell’informazione controllato da George Orwell nel 1984 , l’esplorazione satirica e oscura di Anthony Burgess della cultura giovanile ultra-violenta in A Clockwork Orange , e la mente di Masamune Shirow che hackerò il Giappone pieno di cyborg in A Ghost in the Shell .

Il mondo evocato nel lavoro del fotografo Robert Darch, The Moor , tuttavia, si sente molto più vicino a casa – e molto più imminente. Prodotto tra il 2013 e il 2015 mentre studiava per il suo master, The Moor ritrae un futuro immaginario situato nella brulicante brughiera di Dartmoor. L’artista si è ispirato alla letteratura e al cinema, in particolare The Road , di Cormac McCarthy. Ciò che lo ha attratto più di tutto è stata la causa della distopia in The Road che non è definita nella scrittura.

“Uscì nella luce grigia e si fermò e vide per un momento l’assoluta verità del mondo. Il freddo vorticoso implacabile intorno alla terra intestata. L’implacabile oscurità. I cani ciechi del sole nella loro corsa. Il vuoto nero opprimente dell’universo. E da qualche parte due animali braccati tremano come volpi nel loro rifugio. Tempo sospeso e un mondo in sospensione e occhi sospesi per piangere”.

Robert Darch invoca questa citazione dal grande romanzo di Cormac McCarthy per ritrarre l’atmosfera che ha creato attraverso “The Moor”. Queste rappresentazioni senza tempo della brughiera inglese costruiscono una narrazione distopica.

Inizialmente l’idea era quella di poter ricreare qualcosa di simile con una serie fotografica. realizzando un progetto di documentario. Ben presto si rese conto che era molto più interessato a far comprendere il lavoro sull’area di Dartmoor. Nella brughiera, non sembra esserci più alcun limite tra realtà e immaginario; non più confini tra il presente e il futuro.

The Moor

Incanalando la risposta emotiva di Robert al paesaggio, è una serie intrisa di sentimenti di isolamento e malinconia. “È sicuramente un bellissimo paesaggio, ma è anche aspro, arido e desolato, specialmente in inverno”, dice Robert dell’ispirazione geografica dietro l’opera, “Quando la brughiera è ammantata di nuvole basse e nebbia il paesaggio sembra ultraterreno, apocalittico e vuoto e mi fa sentire perso, solo, isolato, eccitato e spaventato.

In una immagine, una figura solitaria appare al centro di un vasto spazio, quasi mimetizzato dall’erba battuta dalle intemperie, mentre il paesaggio svanisce nel nulla, ma nebbia davanti di loro. In un’altra, una casa apparentemente abbandonata emerge dal bosco.









La combinazione di spazi abbandonati e aperti e di personaggi non nominati che si ripetono costruiscono una narrazione in tutto il libro, sebbene sia aperta all’interpretazione. Robert Darch si è concentrato sulla creazione di uno specifico senso del luogo e un’atmosfera di inquietudine sostenuta. Riflettendo sull’opportunità di includere qualsiasi testo di accompagnamento nel libro. Privilegiando il fatto che il lavoro sia aperto all’interpretazione, sull’interesse per l’ambiguità che fa sì che le persone mettano in dubbio il lavoro.

La realizzazione di questo futuro distopico creato specificamente in risposta all’incertezza percepita della vita nel mondo moderno. Sebbene la causa della distopia in The Moor non sia letteralmente definita, all’interno delle immagini ci sono indizi semiotici che offrono suggerimenti.

La finzione è radicata nei “veri” paesaggi di The Moor. Sebbene invece di palesare apertamente, usare luci artificiali e scenografie costruite, il lavoro si basa sull’uso di luoghi trovati, spostandosi tra fotografia pseudo-documentaria e costruita, che confonde costantemente lo spazio liminale tra finzione e realtà.

La costruzione di mondi elaborati derivano da problemi di salute

L’abilità e l’interesse di Robert per la costruzione di mondi elaborati derivano da problemi di salute che ha vissuto nei primi anni 2000. Dopo un lieve ictus e quasi un decennio di recupero, ricorda come “Il mondo che conosceva era cambiato, divenuto più piccolo e più definito. L’aumento dell’isolamento e la mancanza di contatto, tranne che con la famiglia immediata, portarono ad una fuga nell’irrealtà e nei mondi immaginari di film e televisione “.

The Moor e gran parte del suo lavoro sono quindi pervasi da questa esperienza. Grazie alle conoscenze acquisite con la sua laurea in fotografia documentaria, il lavoro fotografico di Robert Darch riesce a ricreare le finzioni, i sogni ad occhi aperti e i film che è stato costretto a vivere attraverso la vicaria attraverso così a lungo.

Ciò che rende The Moor così avvincente, tuttavia, è in realtà il suo allineamento con la realtà. Descrive un disagio con il mondo moderno, esprimendo le preoccupazioni di Robert in relazione all’ambiente e alla società. “Sembra particolarmente preveggente ora che la divisione del paese per l’uscita dall’Europa, anni di tagli da parte dei Tory (moderno Partito Conservatore) e il capitalismo incontrollato hanno creato ambienti di lavoro insicuri e insoddisfacenti. Oltre al riscaldamento globale e alla continua distruzione dell’ambiente naturale.

Robert Darch

Nato a Birmingham, Robert Darch è un fotografo, educatore e curatore con sede nel sud-ovest dell’Inghilterra. Ha conseguito un master con distinzione in fotografia e il libro e un master con distinzione in arti fotografiche della Plymouth University. La sua pratica è motivata dall’esperienza del luogo, in cui la geografia fisica e le culture materiali dei luoghi si fondono con le impressioni della cultura contemporanea che influenzano ugualmente la percezione.

Da queste varie fonti, sia reali che immaginarie, costruisce narrazioni che aiutano a contestualizzare una risposta personale al posto.

Accanto alla sua pratica fotografica Robert ha iniziato e continua a dirigere Macula, un collettivo per giovani fotografi. L’obiettivo è quello di creare uno spazio in cui i giovani possano incontrare persone con lo stesso pensiero e appassionati di fotografia. Cura anche il lavoro nel suo studio e nello spazio espositivo Dodo, nonché in vari luoghi con il festival Unveil. Dal 2015 collabora con Martyn Windsor (un mentore di Macula) per svilupparlo ulteriormente ogni anno.

Felicia Bruscino