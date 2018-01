Robert Marchand campione di longevità: 106 anni da record nel ciclismo

26 novembre 1911: 106 anni fa nasceva ad Amiens Robert Marchand, futuro campione ultracentenario nel ciclismo.

Per comprendere appieno la formidabile longevità del francese, è sufficiente ricordare alcune delle pagine più importanti delle storia dello sport. Lungo 106 anni di vita, Robert Marchand ha assistito a svariate imprese straordinarie compiute in diverse discipline. Pensiamo ad esempio ai quattro ori vinti dallo statunitense Jesse Owens alle Olimpiadi di Berlino (3-9 agosto 1936), al Maracanazo (16 luglio 1950) o all’esecuzione perfetta della ginnasta rumena Nadia Elena Comăneci ai Giochi Olimpici di Montréal (18 luglio 1976).









Febbraio 2012: il primo record da ultracentenario

Il nome di Robert Marchand diviene di dominio mondiale nel 2012. Nel febbraio di quell’anno, il ciclista francese stabilisce il record dei corridori dai 100 anni in poi: ben 24,251 km percorsi in un’ora di gara. Teatro dell’impresa è il circuito del World Cycling Center di Aigle, in Svizzera. Marchand ottiene il risultato a un secolo preciso di vita.









Gennaio 2014: il recordman supera sé stesso

Cambia innanzitutto il luogo della gara. Marchand non corre infatti più in Svizzera; questa volta è il velodromo Saint-Quentin-en-Yvelines, parte dell’area metropolitana di Parigi.

Il francese, come due anni prima impegnato in una corsa di sessanta minuti, batte il proprio record: ben 26,927 km percorsi in un’ora, ben 2,676 in più della volta precedente. Si tratta della miglior prestazione di Robert Marchand, che raggiunge questo straordinario risultato a 102 primavere.









Gennaio 2017: nuovo record per gli over 105

Impegnato ancora una volta a Saint-Quentin-en-Yvelines, il ciclista non riesce a battere nuovamente il proprio record. La distanza percorsa in un’ora è infatti la più bassa fra le tre registrate: 22,547 km – 1,704 km in meno del 2012 e 4,380 km in meno rispetto al 2014.

I numeri totalizzati dal Robert Marchand a ben 105 anni rivelano una continuità straordinaria. Il francese ha infatti mantenuto un impressionante standard nelle proprie prestazioni, riuscendo a infrangere ogni altro risultato precedente alle sue imprese.

Gennaio 2018: Robert Marchand è costretto al ritiro

Alla vigilia di una corsa su pista di 4 km, i medici fermano il ciclista. Il francese, arrivato ai 106 anni di età, non potrà perciò più infrangere nuovi record.

Il nome di Robert Marchand, così come la sua longevità e la sua perseveranza, rimarrà in ogni caso nella storia.

Francesco Gabriele De Vivo