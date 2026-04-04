Nelle prime ore della notte tra venerdì e sabato, un’operazione condotta dai carabinieri ha portato alla cattura di Roberto Mazzarella, figura di spicco della criminalità organizzata campana e capo dell’omonimo clan radicato in diversi quartieri di Napoli e nella sua provincia. L’arresto rappresenta un risultato di rilievo per le forze dell’ordine, considerando che Mazzarella figurava tra i latitanti più pericolosi inseriti nella lista del Ministero dell’Interno .

La cattura in un contesto insospettabile

A sorprendere gli investigatori, oltre al successo dell’operazione, è stato anche il contesto in cui il latitante è stato individuato. Mazzarella si trovava infatti in un resort di lusso situato a Vietri sul Mare, una delle località più suggestive della Costiera amalfitana. Qui aveva preso in affitto una villa utilizzando un’identità falsa, con l’intento di trascorrere le festività pasquali insieme alla moglie e ai due figli.

La Costiera amalfitana, con il suo elevato afflusso turistico e la presenza di strutture esclusive, offre spesso una copertura ideale per chi desidera passare inosservato. Tuttavia, le indagini serrate e il monitoraggio costante del territorio hanno permesso ai carabinieri di individuare il nascondiglio e intervenire tempestivamente.

Un latitante di primo piano

Roberto Mazzarella, 48 anni, era ricercato dal 28 gennaio 2025, data in cui era riuscito a sottrarsi a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Napoli. L’accusa principale nei suoi confronti è quella di omicidio aggravato dal metodo mafioso, un reato che mostra la pericolosità e il peso criminale dell’indagato.

Nel corso della sua latitanza, Mazzarella era riuscito a eludere le ricerche delle forze dell’ordine, sfruttando una rete di contatti e appoggi che gli avevano garantito protezione e risorse. Proprio per questo motivo era stato inserito nella lista dei soggetti più pericolosi a livello nazionale, una classificazione riservata a individui considerati di altissimo rischio per la sicurezza pubblica.

Il mandato di arresto europeo

A rafforzare il quadro giudiziario già gravoso, nei confronti di Mazzarella era stato emesso anche un mandato di arresto europeo. Questo strumento, utilizzato per facilitare la cooperazione tra gli Stati membri dell’Unione Europea, indica chiaramente come le autorità temessero una possibile fuga all’estero del latitante.

Il mandato europeo rappresenta un elemento significativo, poiché consente una procedura di estradizione più rapida e semplificata tra i Paesi coinvolti. La sua emissione testimonia la rilevanza internazionale del caso e l’urgenza attribuita alla cattura del boss.







Il clan Mazzarella e il controllo del territorio

Il clan guidato da Roberto Mazzarella è storicamente uno dei gruppi criminali più influenti nell’area orientale di Napoli. Le attività illecite riconducibili all’organizzazione spaziano dal traffico di stupefacenti alle estorsioni, fino al controllo di attività economiche locali.

La presenza del clan in diversi quartieri e comuni della provincia ha contribuito a consolidare un sistema di potere radicato, basato su intimidazione e controllo capillare del territorio. In questo contesto, la figura del capo assume un ruolo centrale non solo nella gestione delle attività criminali, ma anche nel mantenimento degli equilibri interni e nei rapporti con altri gruppi.

Le indagini e il lavoro investigativo

L’arresto di Mazzarella è il risultato di un’intensa attività investigativa condotta dai carabinieri, che hanno lavorato per mesi seguendo piste e indizi utili a localizzare il latitante. Le operazioni di ricerca hanno coinvolto diverse unità specializzate e si sono avvalse anche di strumenti tecnologici avanzati.

Secondo quanto emerso, gli investigatori avrebbero monitorato movimenti sospetti e analizzato contatti riconducibili alla rete di fiancheggiatori del boss. Questo lavoro ha permesso di restringere progressivamente il campo fino a individuare la presenza di Mazzarella nella struttura ricettiva di Vietri sul Mare.

Il momento dell’arresto

L’intervento è stato eseguito con rapidità e precisione, evitando rischi per le persone presenti nella struttura. Mazzarella non avrebbe opposto resistenza al momento della cattura, probabilmente colto di sorpresa dall’arrivo delle forze dell’ordine. Operazioni come questa contribuiscono a rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e a indebolire il potere delle organizzazioni criminali, che spesso basano la propria forza anche sulla percezione di impunità.

Le prossime fasi giudiziarie

Dopo l’arresto, Mazzarella sarà sottoposto alle procedure previste dalla legge e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nei prossimi giorni si terranno gli interrogatori e verranno valutate le misure cautelari da applicare.

Il procedimento giudiziario rappresenterà un passaggio indispensabile per accertare le responsabilità dell’imputato e ricostruire nel dettaglio le attività del clan. Non si esclude che l’arresto possa portare a nuovi sviluppi investigativi, grazie anche a eventuali dichiarazioni o elementi emersi durante le indagini.