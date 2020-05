Un futuro robot con dita ai piedi come quelle dei gechi?

La notizia giunge dall’Università della California – Berkeley, nel prossimo futuro forse la robotica ci proporrà robot con dita ai piedi. La ricerca pubblicata su Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences che ha indagato la straordinaria capacità dei gechi di correre su una superficie verticale senza rallentare rivela il contributo portato dalla loro capacità di orientare le dita.

I gechi possiedono cinque dita, molta attenzione era stata riservata finora al contributo fornito dai peli delle loro estremità (15000 per zampa ciascuno dei quali ha la parte terminale ulteriormente suddivisa, creando migliaia e migliaia di punti di contatto) alla incredibile capacità di aderenza basata sulle forze intermolecolari che permette loro di sfidare la forza di gravità. Tanto è vero che dopo aver scoperto il segreto dei gechi sono stati realizzati superadesivi che funzionano persino sott’acqua basati sulle forze intermolecolari.







Yi Song uno studente proveniente dall’Università di Nanchino in visita a Berkeley ha firmato la ricerca insieme all’autore anziano Robert Full, professore di biologia integrata e ad altri due colleghi. La loro ricerca è consistita nel far correre dei gechi in orizzontale lungo una parete riprendendo le zampe con una videocamera ad alta velocità.

Avrete visto correre dei gechi lungo una parete, vi sarete resi conto della loro straordinaria capacità di correre su una parete verticale senza rallentare minimamente persino se ci sono asperità, il motivo per cui per lo studio li hanno fatti correre in orizzontale è perché gli scienziati volevano che la forza di gravità e le forze relative al movimento avessero direzioni diverse in modo da analizzare come si controbilanciassero più facilmente.

Il risultato è stato che l’utilizzo delle dita è almeno altrettanto importante che la loro adesività, ad esempio i gechi orientavano le dita delle zampe superiori sia della zampa anteriore che posteriore verso l’alto mentre procedevano in orizzontale per meglio controbilanciare la gravità. Ma non è finita, quando un dito perdeva aderenza per un istante immediatamente compensavano esercitando più forza con un altro e il fatto che fossero flessibili li aiutava a conformarsi meglio attorno alle asperità inserite di proposito dai ricercatori. Come dicevo all’inizio anche se la ricerca è uscita su Biological sciences i ricercatori pensano che queste scoperte potrebbero dare degli spunti interessanti agli ingegneri, robot con dita ai piedi realizzate in materiali flessibili saranno il futuro? Certamente la capacità di arrampicarsi come gechi aprirebbe la strada a impieghi lavorativi molto interessanti.

