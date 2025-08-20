Un progetto all’avanguardia sta prendendo forma tra le mura dei laboratori asiatici. Non si tratta più solo di supportare la vita neonatale fuori dall’utero attraverso moderne incubatrici, ma di andare oltre: infatti, la Cina vuole sviluppare un robot con utero artificiale in grado di riprodurre l’intero processo della gravidanza.

Una nuova visione della maternità artificiale

A capo di questo progetto visionario si trova il dottor Zhang Qifeng, ricercatore della Nanyang Technological University di Singapore. Il suo team, in collaborazione con istituzioni scientifiche cinesi, sta esplorando una frontiera che fino a poco tempo fa sembrava relegata alla narrativa fantascientifica. L’obiettivo dichiarato non è semplicemente quello di potenziare le tecnologie neonatali, bensì sostituire completamente l’ambiente uterino umano con una macchina capace di garantire in autonomia ogni fase della gestazione: dal concepimento al parto.

Il cuore del sistema è un complesso corpo robotico, programmato per ospitare e monitorare un embrione in sviluppo. All’interno della sua cavità addominale, simile nella forma e nella struttura a quella umana, sono installati organi sintetici che emulano le principali funzioni materne, come la regolazione ormonale, l’apporto di nutrienti e la protezione immunitaria.

Come funziona: tecnologia e simulazione biologica

Il processo inizia con la fecondazione assistita in vitro: una volta ottenuto l’embrione, questo viene trasferito all’interno dell’utero artificiale integrato nel robot. L’ambiente interno riproduce con precisione le condizioni fisiologiche dell’organismo umano femminile: temperatura, umidità, ossigenazione e pressione sono mantenute a livelli costanti e regolati da un sistema di intelligenza artificiale avanzata.

L’embrione è immerso in un liquido amniotico sintetico, la cui composizione chimica è continuamente monitorata e adattata per garantire una crescita ottimale. Il nutrimento, invece, è fornito attraverso una sonda artificiale che replica le funzioni del cordone ombelicale, trasportando nutrienti, anticorpi e ormoni indispensabili allo sviluppo del feto.

Il robot, progettato per interagire autonomamente con l'ambiente e con il team medico, raccoglie e analizza dati in tempo reale, regolando ogni parametro in base alle esigenze specifiche dell'embrione. In caso di anomalie o variazioni impreviste, può intervenire immediatamente o allertare i ricercatori.







Un passo oltre l’incubatrice: verso la gestazione meccanizzata

Le incubatrici neonatali moderne rappresentano un traguardo importante per la medicina perinatale, ma non coprono l’intero arco dello sviluppo embrionale. Fino ad ora, infatti, un feto non era in grado di sopravvivere al di fuori dell’utero materno prima di una determinata soglia di maturazione, solitamente intorno alla 22ª-24ª settimana di gravidanza. Questo progetto si propone di scardinare tale limite biologico, riproducendo le condizioni ottimali fin dal giorno zero della gestazione.

Ciò significa non soltanto poter gestire gravidanze premature o problematiche, ma anche la possibilità teorica di gestazioni completamente extracorporee, in assenza di una madre biologica. Un’opzione che apre scenari impensabili: dalla maternità surrogata completamente automatizzata, alla riproduzione assistita per persone sterili o coppie dello stesso sesso, fino a ipotesi più futuristiche come la riproduzione su basi non umane.

Chi sarà considerato il genitore biologico di un bambino cresciuto in un robot? Come sarà percepita la nascita in assenza del legame fisico e ormonale tra madre e figlio? Quali saranno le ripercussioni psicologiche e identitarie per un individuo venuto al mondo in maniera completamente artificiale?

A queste domande si aggiungono i timori legati al controllo e alla proprietà di tali tecnologie. Se da un lato si intravede un’opportunità per ridurre la sofferenza umana e democratizzare l’accesso alla genitorialità, dall’altro emerge il rischio di una mercificazione della nascita, in cui le aziende private potrebbero gestire la riproduzione come un servizio commerciale.

Sebbene la Cina si trovi al centro di questo sviluppo, la corsa verso la gestazione artificiale è globale. Già nel 2017 un gruppo di ricercatori americani aveva presentato un prototipo di “biobag”, una sorta di sacca sterile in cui erano stati fatti crescere con successo feti di agnello per diverse settimane. Oggi, le tecnologie sono più avanzate, e il livello di automazione e intelligenza artificiale ha reso possibile immaginare un processo interamente robotizzato.

Una svolta irreversibile nella storia dell’umanità?

Se e quando questa tecnologia verrà completata e messa a disposizione, non sarà solo la medicina a cambiare: l’idea stessa di nascita, maternità, famiglia e identità sarà costretta a evolversi. Come spesso accade con le grandi rivoluzioni scientifiche, l’umanità si troverà di fronte alla necessità di ridefinire concetti che fino a ieri parevano intoccabili.