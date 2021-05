Rod of Iron Ministries “espande il Regno” nel Texas

La setta religiosa, nota per il culto dell’AR-15 ha acquistato un vasto complesso di 40 acri nella piccola città di Thornton, in Texas. Non lontano dal famigerato Waco. Lo scopo è quello di creare un rifugio da quella che i suoi seguaci credono sia una guerra imminente con il “Deep State”. Quegli stessi seguaci che chiamano le loro armi “equipaggiamento religioso”.

Sanctuary Church – il cui nome proprio è World Peace and Unification Sanctuary, ma che si chiama anche Rod of Iron Ministries – si trova su una strada di campagna che si snoda attraverso il villaggio di Terranova. In Pennsylvania, a 25 miglia a sud-est di Scranton. L’edificio a un piano era la chiesa cattolica di Sant’Antonio. Prima era un teatro comunitario, motivo per cui non ci sono banchi, solo un semicerchio di gradinate di fronte al vecchio palcoscenico, ora un altare.

La Rod of Iron Ministries, è stata fondata nel 2017 dal pastore Hyung Jin “Sean” Moon. Figlio del defunto leader del reverendo Sun Myung Moon della Chiesa dell’Unificazione.

Rod of Iron Ministries, che vanta solo poche centinaia di seguaci, ha guadagnato l’attenzione nazionale all’inizio del 2018. Per aver tenuto una cerimonia di rinnovo dei voti matrimoniali che ha chiesto ai partecipanti di portare i loro fucili AR-15. La cerimonia si è svolta a seguito della sparatoria di massa alla Marjorie Stone Douglas High School in Florida.

Il leader, Hyung Jin “Sean” Moon, temendo per il futuro della sua visione dell’America cristiana, ha acquistato un complesso di 40 acri. Per quasi $ 1 milione nella città di Thornton, in Texas. A circa 40 miglia da Waco. Il complesso è pensato per essere un luogo di rifugio per i membri della Sanctuary Church – chiamata Rod of Iron Ministries – in vista di una “guerra” e di un “genocidio”. I seguaci, del cosiddetto Movimento dell’Unificazione, sono conosciuti come Moonies.

L’ha soprannominato “Liberty Rock“. La nuova proprietà è conosciuta localmente come “Running Branch Camp and Marina“. Lo scopo è quello di costituire gli Stati Uniti di Cheon Il Guk. Ovvero il “Regno di Dio” (e/o dei cieli) ed espanderlo nelle regioni occidentali e meridionali degli Stati Uniti.

Una nazione sovrana e reale non esiste ancora in questo mondo, ma è il culmine tanto atteso della Fine dei Tempi come profetizzato nella Scrittura biblica. Un documento legale che abbatte le leggi per le tasse, le milizie, i tribunali, ecc., e riconosce formalmente lo stesso Moon come “Re della Seconda Regalità del Regno“. di Dio, Cheon Il Guk. Come Successore Incoronato e Corpo Rappresentativo dei Veri Genitori Cosmici del Cielo e della Terra e pieno Erede della Regalità di Dio.

Al centro delle credenze della Rod of Iron Ministries c’è quindi l’istituzione di “Cheon Il Guk“. Un regno sovrano dei cieli in terra, il luogo in cui entrano in gioco i fucili d’assalto. La missiva che invita i seguaci ad acquistare le armi spiega: “Per realizzare l’ideale della regalità e della nazione, abbiamo bisogno di persone, terra (proprietà) e sovranità”.

Sovranità significa che siamo in grado di difenderci da un mondo satanico aggressivo, quando siamo minacciati. Dovremmo essere in grado di difenderci, non solo in astratto ma in modo sostanziale, come faremmo in una nazione sovrana. Espressione minima di tale sovranità è una corona e un vero fucile da difesa (il biblico ‘bastone di ferro’) come un AR15 legale”.

Le sue centinaia di fedeli, in possesso di fucili d’assalto credono fermamente nella Scrittura secondo Trump. In cui liberali = comunisti = stato profondo = vasta cospirazione per invadere gli Stati Uniti e abortire tutti i nostri bambini.

Il World Peace and Unification Sanctuary di Sean Moon

La storia della Rod of Iron Ministries inizia in Corea, con la famiglia Moon che gestisce organizzazioni spirituali dal 1954. La famiglia ha vissuto profonde controversie negli ambienti religiosi dove le sue organizzazioni sono state spesso denunciate da cristiani e laici. Definiti come setta religiosa.

Sun Myung Moon, il padre di Sean, è venuto alla ribalta diffusa in America nel 1970 con la sua Chiesa dell’Unificazione. Un’organizzazione apparentemente cristiana che venera sia la tradizionale Bibbia che il Principio Divino (Sun Myung Moon,1952) come testi sacri. I suoi insegnamenti sottolineano che la vera illuminazione, come quella ottenuta da Gesù, può essere ottenuta, in parte, attraverso il matrimonio (spesso combinato) con altri membri della chiesa.

La vecchia Chiesa dell’Unificazione di Moon, che adorava Moon come figura messianica, divenne popolare in America. Nel 1976, l’anziano Moon stava predicando a una folla stimata di 25.000 o più persone in una serie di raduni in tutto il paese. I seguaci di Moon, che sono stati spesso denominati in modo dispregiativo dai media come “Moonies”, sono diventati noti per i loro matrimoni pubblici di massa per migliaia di coppie , che spesso erano dei perfetti sconosciuti.

La chiesa ha avuto uno straordinario successo finanziario , portando milioni di dollari all’anno dagli Stati Uniti e dall’estero. Un’impresa che Moon ha infine sfruttato in una serie di attività di successo tra cui una rete televisiva via cavo, uno studio di costruzione navale e un impero del pesce. Quel denaro è stato spesso utilizzato per finanziare attività di lobbying politica, inclusa la difesa dell’unificazione coreana e delle cause e della politica estera pro-coreana. Oggi, l’impero economico di Moon è conosciuto come il Tongil Group. Un conglomerato multimiliardario che sostiene gli obiettivi della Chiesa dell’Unificazione.









Il collegamento tra le attività religiose e finanziarie di Moon rasentava, a volte, l’illegalità. Moon ha scontato 11 mesi di carcere negli anni ’80. Per evasione fiscale e un’indagine del 1976 ha trovato collegamenti tra la chiesa e l’apparato di intelligence militare coreano. Suggerendo che la chiesa potrebbe essere stata, almeno in parte, uno strumento per gli interessi del governo coreano.

La chiesa venne anche strettamente coinvolta nella politica dei partiti di destra e del GOP. Come scrisse Mariah Blake nel 2013 per la Nuova Repubblica , Moon ha accumulato “un’influenza politica straordinaria. Costruendo una vasta rete di potenti organizzazioni di destra e stringendo alleanze con ogni amministrazione presidenziale repubblicana da quella di Ronald Reagan”. Ancora nel 2004, i legislatori repubblicani partecipavano alle cerimonie della Chiesa dell’Unificazione in cui Moon veniva “incoronato” cerimonialmente.

La chiesa di Sean Moon non fa parte della Chiesa dell’Unificazione propriamente detta, ma è una scheggia dell’organizzazione di suo padre. (Dopo la morte di Moon nel 2012, le rivalità tra i suoi figli li hanno portati a operare in gran parte indipendentemente l’ uno dall’altro).

Ma la famiglia Moon più in generale, negli ultimi anni, ha fatto della retorica pro-armi una parte importante delle sue attività religiose e finanziarie. Tra le partecipazioni del Tongil Group c’è Kahr Arms: una compagnia di armi leggere fondata da un altro dei figli di Moon, Justin Moon. L’azienda ha ricevuto a lungo l’attenzione di personaggi pubblici politicamente collegati.

I Moon rivelano un’alleanza più ampia tra fede e finanza nella cultura politica americana

Nonostante le controverse credenze religiose della famiglia Moon, sono comunque finanziariamente e, in una certa misura, strutturalmente parte del tessuto politico americano. I loro interessi economici e politici, che includono la promozione del possesso di armi da fuoco, si allineano perfettamente con la retorica religiosa che abbracciano.

La loro feticizzazione delle armi inflessa dalla Bibbia può differire in grado dalla retorica pro-armi che si trova nella destra religiosa. Ma – e più ampiamente nelle chiese familiari di Moon – non differisce nel genere.

E molte delle tecniche che la Chiesa dell’Unificazione ha usato per proliferare in America – come l’attenzione al culto in frammentate “chiese domestiche” al di fuori dell’egida di un’organizzazione o di un edificio ecclesiastico ufficiale – sono state abbracciate dalla comunità evangelica tradizionale .

La Chiesa dell’Unificazione e le sue propaggini, ovviamente, sono poco rappresentative della destra religiosa nel suo insieme; è discutibile se dovremmo considerarli affatto “cristiani”.

Ma l’intensità con cui i suoi membri hanno abbracciato le armi da fuoco come un’arma profondamente religiosa, uno strumento di protezione divina, dovrebbe dirci qualcosa sulla cultura delle armi in America in modo più ampio. Sean Moon sta attingendo a una verità esistente sulla cultura delle armi: che sono diventati feticizzati e impregnati di un significato rituale culturale più ampio.

Non tutti possono letteralmente adorare le pistole, ma – per il 77% degli evangelici bianchi che si sente più al sicuro con una pistola in giro, una percentuale ineguagliata da qualsiasi altro gruppo religioso – vale la pena indagare su quanto siano realmente vicini il possesso di armi e l’identità religiosa.

Felicia Bruscino