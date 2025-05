È candidato come sindaco di Davao l’ex presidente filippino Rodrigo Duterte, in detenzione preventiva all’Aia nei Paesi Bassi per crimini contro l’umanità.

Rodrigo Duterte, ex presidente della repubblica delle Filippine, è in carcere all’Aia, nei Paesi Bassi da marzo: arrestato l’11 marzo 2025 nelle Filippine, a Manila, con un mandato della Corte penale internazionale, da allora si trova in attesa del processo per crimini contro l’umanità. Nonostante questo, Duterte sarà eleggibile (e dato come strafavorito nei sondaggi) come prossimo sindaco di Davao, città sull’isola meridionale di Mindanao, che conta 1,5 milioni di abitanti e una delle più importanti delle Filippine, di cui era già stato sindaco prima di diventare presidente del paese.

L’ex presidente si trova tra i candidati, nonostante sia in arresto, perché avrebbe depositato la sua candidatura nell’ottobre del 2024, prima, dunque, dell’accaduto. Una candidatura strategica, in un periodo in cui, la famiglia Duterte – tra cui la figlia Sara, vicepresidente del paese – stava perdendo la sua forte influenza politica e secondo alcuni, per sfuggire alle indagini, già avviate su di lui dalla Corte penale internazionale e dal parlamento filippino, riguardanti i crimini commessi dalle forze di sicurezza filippine sotto il suo comando durante la guerra alle droghe.

Una decisione che per molti osservatori è considerabile come politica: l’arresto di Rodrigo Duterte ha segnato una svolta nelle relazione tra le Filippine e la corte internazionale. Per prima volta nella sua storia, infatti, il paese ha accettato di collaborare con la Corte penale internazionale su un indagine su un ex capo di stato, per poi eseguire il mandato di arresto internazionale nei suoi confronti. La conferma delle accuse è attesa per il 25 settembre.

Rodrigo Duterte

Rodrigo Roa Duterte, nato a Maasin nel 1945, è un politico filippino ed è stato presidente della Repubblica delle Filippine dal 2016 al 2022, primo esponente della regione di Mindanao a ricoprire tale carica.

Viene considerato un rappresentante del populismo autoritario, movimento politico che combina elementi tipici di una politica populista, come l’opposizione tra il popolo e le élites, e un approccio di governo autoritario. Duterte, soprannominato dal Time Magazine Il Castigatore, è stato sindaco di Davao dal 1988 al 1998 e poi di nuovo dal 2001 fino al 2010. Nel 2016 è stato inserito al 70° posto nella classifica delle persone più potenti del mondo di Forbes.

Vedi anche – La questione populista oggi: tra libertà e nazionalismi







La guerra alle droghe

La guerra alle droghe nelle Filippine fu un insieme di azioni politiche estremamente repressive e violente contro i consumatori di droghe, iniziate proprio da Duterte quando era ancora sindaco di Davao e proseguite durante la sua presidenza. Nel corso di questa lotta, migliaia di persone furono uccise dalla polizia e organizzazioni paramilitari.

Secondo il procuratore della Corte penale internazionale, le morti sarebbero state attorno alle 30mila, contro alle 6.248 dai dati ufficiali del governo filippino.

La guerra alla droga di Duterte, prima a Davao e poi in tutto il Paese, è stata a lungo fonte di preoccupazione per il nostro Ufficio. Da oggi inizia la ricerca di giustizia per le migliaia di vittime di uccisioni e altri abusi, così come per le loro famiglie.

Queste le parole dell’’alto Commissario dell’Onu per i diritti umani dal 2022, Volker Türk.

Vedi anche – Filippine: la guerra alla droga nel mirino della Corte penale internazionale

La disputa elettorale

Vicepresidente dal 2022 della Repubblica delle Filippine, Sara Duterte, figlia di Rodrigo Duterte ed ex sindaca di Davao dal 2010 al 2022, è stata accusata dalla Camera dei Rappresentanti filippina di vari crimini gravi, tra cui corruzione e complotto per assassinare il presidente Ferdinand Marcos Jr, suo precedente alleato con cui sono stati interrotti i rapporti per molteplici disaccordi sorti sulla governace, ma anche istigazione all’insurrezione e coinvolgimento negli omicidi della guerra alla droga.

Ad oggi, è proprio la vicepresidente al centro delle elezioni elettorali, da tempo vista come una possibile candidata alle presidenza: se condannata potrebbe essere interdetta a vita dai pubblici uffici e dimenticare ogni ambizione presidenziale per il 2028, in caso contrario, un risultato favorevole al partito della vicepresidente, potrebbe ostacolare il processo per impeachment, già approvato dalla camera il 5 febbraio. A decidere le sue sorti politiche saranno i 24 senatori.

Azzurra Rachelli