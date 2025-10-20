La vittoria di Rodrigo Paz Pereira alle elezioni presidenziali in Bolivia segna una svolta politica di portata storica. Dopo quasi vent’anni di governi socialisti, il Paese andino intraprende un nuovo percorso, orientato alla moderazione economica e alla riapertura diplomatica verso l’Occidente. L’elezione del leader centrista non rappresenta soltanto un cambio di governo, ma un tentativo di ridefinire il ruolo della Bolivia nello scenario regionale, tra la ricerca di stabilità interna e la necessità di reinserirsi nei circuiti internazionali dopo anni di isolamento.

La fine di un ciclo politico

Con la vittoria di Rodrigo Paz Pereira alle presidenziali del 19 ottobre 2025, la Bolivia chiude un capitolo lungo due decenni, segnato dal predominio del Movimento al Socialismo (Mas) e dal lascito politico di Evo Morales. Il senatore centrista, candidato del Partito Democratico Cristiano, ha ottenuto il 54,6% dei consensi, battendo l’ex presidente Jorge Quiroga, fermatosi al 45,4%. Il Tribunale Supremo Elettorale ha confermato i risultati con oltre il 97% delle schede scrutinate, sancendo l’inizio di una nuova fase politica nel Paese andino.

L’elezione di Rodrigo Paz è stata accolta con manifestazioni di entusiasmo nelle principali città, da La Paz a Cochabamba. “È una nuova era”, ha dichiarato Julio Andrey, un avvocato quarantenne che ha partecipato ai festeggiamenti nella capitale. La sensazione diffusa è quella di un ritorno alla moderazione dopo anni di polarizzazione ideologica, crisi economiche e tensioni sociali.

Le sfide interne di un presidente moderato

Economista di 58 anni e figlio dell’ex presidente Jaime Paz Zamora, Rodrigo Paz si presenta come un riformatore pragmatico. Il suo programma politico punta a una progressiva liberalizzazione dell’economia, a una decentralizzazione fiscale e a una maggiore apertura verso gli investimenti privati. Tra le priorità annunciate figurano la redistribuzione delle risorse alle regioni, incentivi per le piccole e medie imprese e la legalizzazione dell’economia sommersa.

Le difficoltà economiche restano però notevoli. La Bolivia vive la peggiore crisi degli ultimi quarant’anni, aggravata dalla riduzione delle esportazioni di gas naturale, principale fonte di valuta estera. Il calo dei proventi ha provocato scarsità di carburante, inflazione in crescita e un aumento del debito pubblico.

Paz ha promesso di evitare nuovi prestiti internazionali, confidando nel recupero della fiducia dei cittadini e nella stabilizzazione dei mercati interni. “Ritrovare credibilità nelle istituzioni è la chiave per far ripartire l’economia”, ha affermato il presidente eletto nel suo primo discorso alla nazione.

Il peso dell’eredità socialista

Il voto boliviano segna anche la definitiva archiviazione dell’era socialista inaugurata nel 2006 con Evo Morales e proseguita con Luis Arce. In quegli anni, la Bolivia aveva puntato su una politica di nazionalizzazioni, rafforzamento del welfare e distanziamento dall’Occidente, costruendo alleanze con Venezuela, Cuba, Russia, Cina e Iran. Se da un lato queste scelte avevano ridotto la povertà, dall’altro avevano isolato la Bolivia dai grandi circuiti economici internazionali.

La rottura con Washington, in particolare, aveva segnato un cambio di paradigma nella politica estera del Paese. Paz, al contrario, intende ripristinare il dialogo con gli Stati Uniti e con il blocco latinoamericano del Mercosur, proponendo una Bolivia più integrata e meno ideologizzata.

Il ritorno dei rapporti con Washington

Non a caso, le prime reazioni positive sono giunte da oltreoceano. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha espresso soddisfazione per la vittoria di Paz, definendola “un’occasione di cambiamento dopo due decenni di cattiva gestione”. Washington ha manifestato la volontà di collaborare su temi strategici come sicurezza regionale, lotta alla criminalità transnazionale, immigrazione e attrazione di investimenti bilaterali.

In risposta, Paz ha ringraziato pubblicamente gli Stati Uniti, ribadendo l’intenzione di “riaprire il Paese al mondo” e di rafforzare la cooperazione internazionale. La prospettiva è quella di un ritorno della Bolivia nei circuiti multilaterali, con una politica estera improntata al dialogo e alla reciprocità economica. L’insediamento ufficiale di Rodrigo Paz è previsto per l’8 novembre, ma il suo orientamento moderato e filo-occidentale ha già suscitato segnali di distensione diplomatica.







Un’alleanza politica inedita

Accanto a Paz figura il suo vicepresidente Edman Lara Montaño, ex poliziotto divenuto popolare per le denunce di corruzione nelle forze dell’ordine. La sua figura, esterna ai partiti tradizionali, ha rafforzato l’immagine di rinnovamento promossa dal leader centrista. “È tempo di fratellanza e riconciliazione. Siamo tutti boliviani”, ha dichiarato Lara dopo la vittoria. Il richiamo ai valori religiosi e patriottici – riassunti dal motto “Dio, patria e famiglia” – è diventato il simbolo di una campagna elettorale che ha fatto leva sul senso di identità nazionale e sulla promessa di un nuovo equilibrio politico.

Nonostante la vittoria netta, Paz non disporrà di una maggioranza parlamentare solida. Sarà quindi costretto a cercare compromessi con l’opposizione e con le forze locali, in un contesto ancora attraversato da forti divisioni etniche e sociali.

La geopolitica di un cambiamento boliviano

La vittoria di Rodrigo Paz si inserisce in un quadro geopolitico regionale in evoluzione, dove diversi Paesi sudamericani stanno abbandonando l’asse socialista per riallinearsi con l’Occidente. La Bolivia, dopo anni di chiusura e dipendenza economica da partner asiatici, tenta ora di riequilibrare i propri rapporti internazionali, con l’obiettivo di attrarre capitali e rilanciare il commercio.

Per Washington, il nuovo governo rappresenta un’occasione strategica: riportare la Bolivia nella sfera di influenza americana significherebbe ridurre la presenza russa e cinese nell’area andina, consolidando la rete di cooperazione continentale. Allo stesso tempo, per Rodrigo Paz si tratta di un banco di prova: conciliare apertura internazionale e sovranità nazionale, senza riaccendere le tensioni interne tra élite urbane e popolazioni indigene.

La “riapertura al mondo” promessa dal nuovo presidente appare dunque come una sfida duplice – economica e diplomatica – che definirà non solo il futuro della Bolivia, ma anche gli equilibri geopolitici dell’intero continente sudamericano.

Lucrezia Agliani