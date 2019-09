Roma, 18enne trovata impiccata al parco: aveva le mani legate

Roma, 18enne trovata impiccata – Gli inquirenti non escludono alcuna pista, neanche quella del suicidio. La giovane soffriva di depressione. I genitori ne avevano denunciato la scomparsa in nottata: era uscita di casa dopo le 21 di mercoledì.

Roma, 18enne trovata impiccata – Ritrovamento shock al parco di via Galla Placida, in zona Portonaccio, a Roma. Una 18enne è stata trovata impiccata con le mani legate davanti nell’area bambini alle 6 del mattino dal custode. Sul posto è giunta la polizia del commissariato di S. Ippolito e i soccorsi che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul caso è stata aperta un’inchiesta: gli inquirenti non escludono alcuna pista neanche quella del suicidio.

Tutto ebbe inizio ieri, mercoledì 11 settembre

A denunciare la scomparsa della ragazza, che si era allontanata da casa poco dopo le 21, erano stati i genitori in nottata. Preoccupati dal fatto che la giovane ragazza soffriva di depressione e che aveva già tentato altre volte di togliersi la vita. Le forze dell’ordine si sono subito messe alla ricerca della giovane ma senza alcun riscontro.









Il ritrovamento

Questa mattina il macabro ritrovamento. La ragazza, di 18 anni, è stata trovata impiccata a un gioco per bambini nel parco Galla Placidia, in zona Portonaccio a Roma. Aveva le mani legate dietro la schiena con delle fascette. A trovare il corpo è stato il custode del parco.

Le indagini

Sul caso sta indagando la polizia, ma l’ipotesi più probabile è quella del suicidio, visti i precedenti tentativi falliti. Questa però non è l’unica, perché a far insospettire gli inquirenti che si sono aperti ad altre ipotesi è stato il particolare delle fascette con cui erano legate le mani della giovane ragazza. In più altro particolare che non convince le forze dell’ordine è che la giovane 18enne si sia allontanata da casa senza documenti e senza cellulare.

Andrea Cremonesi