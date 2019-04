Roma, aperta la Scala Santa: migliaia di fedeli da tutto il mondo

Secondo la tradizione, quei gradini furono percorsi da Gesù nel momento in cui Pilato lo condannò a morte. Poi, furono trasportati a Roma dalla madre dell’Imperatore Costantino, Sant’Elena.

Papa Innocenzo XIII nel 1723, decise di proteggere quei gradini così speciali con una copertura di legno. Sono rimasti nascosti sotto quel legno per trecento anni. Oltre alla Santa Scala, anche gli affreschi del cinquecento, voluti da Sisto V, hanno ripreso vita.

Ha spiegato Padre Francesco Guerra, Rettore della Scala Santa.

Il dolore fisico e morale

Nel secondo e nell’undicesimo gradino sono state ritrovate due croci. Nell’undicesimo, il gradino più consumato, Gesù cadde rompendo il marmo con il ginocchio e lasciando, così, una piccola traccia di sangue.

«per i fedeli toccare dove è passato Gesù è un modo per toccare Dio. Salendo in ginocchio i 28 gradini si entra in contatto con il dolore fisico ma soprattutto morale che logora». Continua a raccontare il rettore.

«un punto molto forte della temperatura religiosa di Roma. Tutto il mondo nel Medioevo veniva a Roma per osservare le reliquie. Quando Sisto V decise di conservarla, la tradizione era già radicata. Quel Papa, che cambiò completamente il volto della città, chiamò un esercito di pittori per decorare il Santuario. Chi saliva la Scala Santa non solo sentiva solo la sofferenza ma alzando lo sguardo riceveva una efficace catechesi degli sguardi. Se chiudiamo gli occhi ci sembrerà di essere tornati nel Medioevo».

Giulio Cornini, delegato scientifico dei Musei Vaticani.

«Abbiamo messo in evidenza migliaia di dettagli per gli storici dell’arte per documentare la tecnica dei singoli artisti e come incidevano la parete partendo dai cartoni. Sulle pareti sono apparse migliaia di scritte votive. Quando abbiamo tolto il legno è stato emozionante trovare sui gradini coperti da centimetri di terra bigliettini, monete, foto, richieste di grazie ed ex voto lasciati dagli anni Cinquanta in poi da fedeli e pellegrini. Scavando con le mani abbiamo trovato le croci. In quel momento ci è parso chiaro che la Scala dovesse essere mostrata a tutti».