Una proposta di delibera del M5s prevede che siano anche i cittadini di Roma ad occuparsi del decoro della città.

Un regolamento del “verde” di Roma potrebbe presto ottenere il via libera dell’Aula e prevedere anche il coinvolgimento dei cittadini, disciplinando gli strumenti a loro disposizione per prendersi cura delle “aree verdi” della città. Si potranno adottare alberi, fare donazioni, sponsorizzazioni e patti di collaborazione, tutti finalizzati a ottenere (più che mantenere) il decoro urbano della Capitale. La questione non ha mancato ovviamente di dividere i cittadini, tra contrari e sostenitori.

Decoro urbano fai da te a Roma: la delibera del M5S

“Un risultato storico e il frutto di un intenso lavoro partecipato e condiviso con associazioni e addetti ai lavori”

Ha dichiarato la sindaca Virginia Raggi sul nuovo regolamento per la cura del verde della Capitale, creato ad hoc per arginare l’annosa questione sul degrado della città. Se infatti è vero che di scuse più o meno veritiere sul decoro – non pervenuto – di Roma ne sono state avanzate per anni (la città è ormai tristemente famosa per lo stato di degrado in cui versa), è pure vero che un “regolamento” basilare – con delle norme apparentemente più simili a quelle che il comune buonsenso dovrebbe dettare – non era mai esistito.









Cosa prevede il regolamento

Se infatti nel testo del regolamento sarebbero indicate le norme basilari per la progettazione e la manutenzione delle aree verdi e del paesaggio urbano (come i parcogiochi, i giardini scolastici, le aree di passeggio per gli amici a quattro zampe, i parcheggi, ecc), è vero anche che vi è richiesta la partecipazione dei cittadini e dei negozianti.

Tra le novità ci sarebbe anche la possibilità di adottare gli alberi (a Roma esiste il pericolo reale che ne precipiti uno addosso a una macchina o a un passante in qualsiasi momento), e quella di avviare una cooperazione tra amministrazione e cittadini per la gestione delle aree verdi. L’assessore all’Ambiente Pinuccia Montanari in uno stralcio riportato dall’Ansa sottolinea come:

“la mancanza di un regolamento fino ad oggi ha portato ad una gestione del verde affidata al buon senso, ma nella maggior parte dei casi si è assistito a gestioni scorrette. Grazie all’ausilio di tecnici e di esperti abbiamo individuato le migliori pratiche per una cura corretta del verde, disciplinando quindi le potature, i rinnovi delle alberate, la tutela delle piante durante i cantieri o scavi stradali”.

La questione, almeno sui social, non ha mancato di dividere l’opinione pubblica e se c’è chi quasi aprioristicamente rifiuta l’argomento sentendosi sempre più deluso da questa amministrazione, c’è chi si dice possibilista e aperto verso i nuovi scenari. Ma poi soprattutto, c’è chi di vivere in una città così sporca, si è definitivamente stufato.

Alice Antonucci