Una tragedia è avvenuta oggi, in pieno giorno. Erano le 13.00 circa quando un uomo, successivamente fuggito, ha spinto una donna sui binari della metro di Roma, mentre passava un convoglio, lo stesso che l’ha investita. Sono state chiuse tre fermate.

Tutto è accaduto sotto gli occhi di decine di testimoni. Persone in attesa della metro sulla banchina della fermata Eur Fermi della linea B. La stessa scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza. Queste sono immediatamente state visionate dagli investigatori.









La vittima è una donna di mezza età di origine peruviana che per vivere fa la cameriera. Grazie all’intervento dei vigili del fuoco la donna è stata estratta viva, nonostante le terribili condizioni in cui si trovava al momento dell’incidente. Successivamente è stata soccorsa dagli operatori del 118.

La donna, in condizioni gravissime, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Camillo. Qui ha subito numerosi interventi. Nonostante i tentativi dei medici è stato impossibile riattaccarle la mano persa durante l’incidente. Ha riportato lesioni, traumi e una grave emorragia.









La donna, in condizioni ancora gravi è in prognosi riservata.

Le indagini

A occuparsi del caso sono gli agenti del commissariato Esposizione di Roma e della Squadra Mobile. Il loro obiettivo, oltre a chiarire l’identità del responsabile che è fuggito mescolandosi tra la folla, è capire se si è trattato del gesto di una persona instabile mentalmente o se si è trattato di un’azione mirata. La polizia infatti ha iniziato le indagini visionando telecamere di sorveglianza. Queste hanno immortalato l’attimo della spinta. Inoltre gli agenti stanno indagando sul passato della donna e stanno tentando di ricostruire le ore che precedono la tragedia.

Sulla vicenda la Procura di Roma aprirà un fascicolo coordinato dal PM Alberto Pioletti. Il magistrato attende riscontri dagli investigatori. Sembrano esserci i presupposti per procedere con l’accusa di tentato omicidio.

Jessica Di Vita