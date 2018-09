Una Roma invasa dai gabbiani, secondo il “New York Times”

Il New York Times in un recente articolo ha descritto una Roma quasi post-apocalittica, in cui l’esistenza umana è messa costantemente in pericolo.

Si potrebbe pensare che il NYT si riferisse alle famose buche romane, o agli autobus che vanno a fuoco, o al problema della spazzatura. E invece no. Il giornale descrive una Roma invasa dai gabbiani, che stanno rendendo la città l’ambientazione perfetta per un film alla Hitchcock. Poco importa, quindi, che secondo il Reputation Institute Roma sia al settimo posto nella City Rep Trak 2018. Del resto, se la città si è guadagnata quel posto non è sicuramente merito della gestione della capitale. Roma batte ogni classifica grazie alla sua bellezza, e i turisti le perdonano ogni difetto. In una città in cui si passa la maggior parte del tempo con il naso all’insù per ammirare le meraviglie che un tempo la fecero grande, in pochi si soffermano su quanto c’è per le strade, riuscendo quasi a ignorare il degrado in cui Roma sta pian piano scivolando.

Il problema dei gabbiani

L’articolo pubblicato dal NYT, ironico nelle sue esagerazioni, mette in luce un problema, uno dei tanti, che Roma si porta dietro da tempo. È dal 2013, esattamente da quando è sorto il problema della spazzatura, che si parla di una Roma invasa dai gabbiani, che trovano nei rifiuti abbastanza sostentamento da essere diventati oggi decine di migliaia. Del resto, fa sempre notare il NYT, le notizie sui gabbiani si sono susseguite nel tempo. Basti ricordare quando nel 2014 un gabbiano uccise le colombe che dal palazzo apostolico dovevano librarsi in volo accompagnando la preghiera per la pace in Ucraina. O quando l’anno scorso sul profilo ufficiale di Roma Capitale comparve la «foto di un gabbiano trionfante sul Foro romano», indignando la popolazione romana, a cui l’amministrazione ha finito col chiedere scusa.









Cosa ne pensano i gabbiani

Per i gabbiani, Roma è un enorme ristorante a cielo aperto. Grazie alla grande quantità di rifiuti che possono trovare per strada, oltre a piccioni, pipistrelli, storni e altri gabbiani di cui si cibano, questi animali vivono perfettamente a loro agio anche a più di trenta chilometri dal mare. Infatti, oltre a essere aumentati di numero, fa notare il NYT, molti pensano che siano aumentati anche di dimensioni. Insomma, i gabbiani a Roma sono ben nutriti e oltre al cibo è un’intera città quella che si offre loro: «Gli abbiamo detto che Roma è la loro casa. E si stanno comportando come se lo fosse», ha detto Francesca Manzia, direttrice della Lega italiana protezione uccelli.

«Una volta in contatto con una nuova specie – la nostra – sanno come rispondere», continua Francesca Manzia, che ha spiegato che i gabbiani interpretano il cibo datogli dagli uomini come un segno di sottomissione. «Pensano, ‘Ok, questo è il mio territorio adesso’».

Margaret Petrarca