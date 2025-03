Oggi 3 marzo, alle 17.30, davanti all’ambasciata del Regno Unito a Roma, si terrà una manifestazione organizzata da Amnesty International Italia per chiedere con forza l’immediata liberazione di Alaa Abd el-Fattah, il celebre prigioniero di coscienza egiziano. La protesta, che inizierà alle ore 17:30, si inserisce in una campagna internazionale volta a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni politiche sulla condizione di Abd el-Fattah, detenuto ingiustamente in Egitto nonostante la sua doppia cittadinanza, egiziana e britannica.

Alaa Abd el-Fattah è noto in tutto il mondo come uno dei principali difensori dei diritti umani in Egitto. La sua lunga lotta per la libertà di espressione, i diritti civili e la democrazia lo ha reso una figura simbolica del movimento per la giustizia sociale in un paese segnato da repressioni politiche e arresti arbitrari.

L’ennesima violazione dei suoi diritti è stata la sua condanna nel 2021, quando è stato accusato di diffusione di notizie false durante un processo che non ha rispettato i minimi standard di equità. La condanna a cinque anni di carcere è stata emessa a seguito di accuse che non solo sono false, ma anche senza fondamento, e che hanno portato alla sua ingiusta detenzione in un momento di crescente repressione contro i dissidenti.

Il contesto politico e le promesse internazionali

La vicenda di Alaa Abd el-Fattah è strettamente legata alla situazione politica in Egitto, dove la libertà di espressione e di manifestazione è sotto costante attacco. Le autorità egiziane, sotto la guida del presidente Abdel Fattah el-Sisi, non solo reprimono qualsiasi forma di dissenso, ma utilizzano il sistema giudiziario come strumento di controllo sociale, come nel caso di Abd el-Fattah. La detenzione arbitraria di prigionieri di coscienza è una pratica comune in un contesto in cui le organizzazioni per i diritti umani sono costantemente sotto pressione e le voci critiche sono messe a tacere.

Nonostante il suo caso sia noto a livello internazionale, la sua liberazione è ancora lontana, complice l’inerzia di molte potenze mondiali. Solo recentemente il primo ministro britannico, Keir Starmer, ha iniziato a prendere posizione sulla vicenda. Dopo diverse sollecitazioni da parte di gruppi per i diritti umani, parlamentari e artisti, Starmer ha dichiarato il 14 febbraio di quest’anno di essere a conoscenza del caso e ha promesso di intervenire per risolvere la questione. Tuttavia, nonostante queste promesse, la situazione rimane critica e il ritardo nell’azione potrebbe avere conseguenze fatali.







Il dramma familiare di Alaa

Un ulteriore elemento che rende la situazione di Alaa Abd el-Fattah ancora più drammatica è la condizione della sua madre, Laila Soueif, che da mesi sta lottando con uno sciopero della fame per chiedere la liberazione del figlio. La donna, che ha intrapreso il suo sciopero come ultima forma di protesta, ha ormai superato i 150 giorni senza mangiare, ed è attualmente in pericolo di vita. La sua condizione si è aggravata ed è ora ricoverata in un ospedale a Londra.

Questo tragico gesto è il risultato di una sofferenza prolungata e di un disperato tentativo di attirare l’attenzione sul caso di suo figlio, un uomo che, secondo il diritto internazionale, dovrebbe essere stato liberato già da tempo. Nonostante l’importanza della sua causa, e il supporto che ha ricevuto da parte della comunità internazionale, le autorità britanniche non sono ancora riuscite a ottenere un risultato concreto in favore di Alaa. Ogni giorno che passa senza che il suo caso venga risolto rappresenta una possibilità in più che la salute di sua madre, così come la vita stessa di Alaa, venga compromessa irreparabilmente.

Il percorso legale di Alaa Abd el-Fattah

Il percorso legale di Alaa Abd el-Fattah è stato segnato da gravi irregolarità fin dall’inizio. Il suo arresto nel 2019, che aveva come pretesto accuse politiche, è stato solo il primo passo di un lungo calvario che l’ha visto protagonista di un processo giuridico che non ha rispettato i diritti fondamentali di un imputato. La corte che ha trattato il suo caso ha agito in modo arbitrario, senza garantire l’accesso alla difesa e senza offrire una vera possibilità di giudizio equo.

Nel dicembre 2021, la corte egiziana ha condannato Abd el-Fattah a cinque anni di carcere per aver pubblicato su internet contenuti considerati dalle autorità come “notizie false”, una accusa che non ha alcun fondamento giuridico e che non ha mai trovato una prova adeguata. La sua condanna è stata un chiaro tentativo di silenziarlo e di impedire qualsiasi forma di dissenso. Nonostante ciò, la sua storia ha ispirato una mobilitazione globale per la sua liberazione, con manifestazioni e appelli da parte di attivisti e organizzazioni in tutto il mondo.

Le prospettive di liberazione

La liberazione di Alaa Abd el-Fattah dipenderà non solo dalla mobilitazione internazionale, ma anche dalla pressione diplomatica che i governi, in particolare quello britannico, eserciteranno sul regime egiziano. Le dichiarazioni di Keir Starmer, seppur ben accolte, sono ancora lontane da un risultato concreto. Il caso di Abd el-Fattah rappresenta una delle sfide più gravi per il sistema delle relazioni internazionali in materia di diritti umani, poiché solleva interrogativi sul vero impegno delle grandi potenze per difendere i diritti universali in un contesto geopolitico complesso.

Vincenzo Ciervo