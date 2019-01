Giovedì di fuoco a Roma: arriva la conferma per lo sciopero di domani.

Tutte le ipotesi sono state assicurate, domani la Capitale sarà bloccata da un doppio sciopero, il primo del 2019. Una protesta per la sicurezza dei lavoratori che prevede, però, già disagi e lamentele.

“Si blocca tutto per non ottenere nulla“. “E’ sempre il solito disagio“. E’ la voce di molti pendolari che, alla fermata della metro, oggi erano preoccupati per lo sciopero che rallenterà l’andamento degli spostamenti per la giornata di domani 17 gennaio.

Ma il disagio parte presto, questa notte infatti sarà già a rischio la rete notturna di autobus, gestita da Atac: le linee N (da N1 a N28) e la 913 (linea attiva 24 ore su 24); al sicuro la notte tra giovedì e venerdì che prevede orari regolari.

Le motivazioni dell’agitazione vengono dal Sindacato, per la sicurezza e la salute del personale: un tema caldo che risale a un anno e mezzo fa.

E’ dell’anno scorso l’ultima opera di depolverizzazione nelle gallerie delle metropolitane. In attesa della ripresa di questa attività gli operai e il personale tutto sono costretti a lavorare in ambienti nocivi per la loro salute.

Il doppio sciopero vede a rischio l’Atac con bus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo. La protesta è stata proclamata sia da Usb, per lo sciopero di 4 ore dalle 8.30 alle 12.30, sia da Orsa, per quello invece di 24 ore.

Saranno protette le fasce di garanzia che prevedono un servizio regolare negli intervalli che vanno dall’inizio delle corse diurne e fino alle 8.30, e dalle 17 alle 20, mentre al di fuori di queste fasce sono probabili gli stop.

Si cerca, però, di limitare il disagio: il Campidoglio decide di garantire il transito nelle zone a traffico limitato diurne del Centro e di Trastevere anche ai veicoli privi di permesso.

Una scelta che cerca di agevolare la mobilità e di circoscrivere le difficoltà dello sciopero del trasporto pubblico.

Le seguenti linee della rete di Roma Tpl saranno regolari : 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 044, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 078, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 344, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 701L, 702, 703L, 710, 711, 721, 763, 764, 767, 771, 775, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 907L, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998 e 999, C1 e C19). Regolari anche le linee di Cotral e Ferrovie dello Stato.

Rossella Papa