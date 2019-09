Roma, trovato cadavere di Amina de Amicis, aveva la testa carbonizzata

Roma, trovato cadavere – Il corpo è di una 89enne, Amina de Amicis, scomparsa da sei giorni. Per identificarla sono stati fondamentali gli occhiali da vista, la cui particolarità era quella di diventare rosa al sole. è stata trovata in un campo senza slip e con la testa bruciata.

Roma, trovato cadavere stamattina nei pressi del centro commerciale Unico a Ponte. La scoperta choc l’hanno fatta gli stessi negozianti in orario d’apertura, quando hanno avvistato il corpo di una donna riverso in un terreno in via Primo Mazzolari. Il corpo era gonfio e in posizione supina, con le gambe piegate e allargate. Vestita, ma con la gonna tirata su e gli slip abbandonati accanto. Sul corpo non ci sarebbero segni di violenza ma è stata disposta l’autopsia. Il cadavere è stato ricondotto a Amina De Amicis, 89enne scomparsa in zona dallo scorso venerdì.

La Scomparsa

Le telecamere della zona confermano la ricostruzione fatta dai familiari del percorso che la donna avrebbe effettuato prima di scomparire nel nulla. Una sosta al bar dopo essere passata dal medico e poi più nulla. Buio totale. Sul posto sono arrivati anche la figlia della donna e alcuni familiari. Per tutti è impossibile che l’anziana sia andata da sola in quel punto, considerate le sue difficoltà a deambulare. Racconta Laura la figlia di Amina de Amicis

Non escludo che mia madre abbia accettato un passaggio. Noi l’abbiamo cercata da subito e in questa area siamo passati tante volte, senza mai averla vista. Mia madre poi era una donna sveglia e lucida, non soffriva di Alzheimer e mai si allontanava.

Il ritrovamento

Il corpo a terra, gonfio e in posizione supina, le gambe piegate e allargate. Vestita, ma con la gonna tirata su e gli slip abbandonati accanto. La testa della donna era completamente bruciata al punto che, per riconoscerla, sono stati fondamentali gli occhiali da vista che al sole diventavano rosa. Uno “sfregio”, che però sarebbe stato compiuto altrove mancando sull’erba secca dal sole tracce di incendio. La tanica di un motorino, forse la stessa utilizzata per contenere il liquido infiammabile, è stata sequestrata dai carabinieri sul posto. Che sia stata portata lì in un secondo momento insieme al corpo è ancora tutti da capire. Affermano amici e parenti:

L’hanno portata qui stanotte noi fino all’ultimo l’abbiamo cercata e qui passano continuamente i residenti che portano a passeggio i cani.

Andrea Cremonesi