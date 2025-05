La definizione “Romeno una lingua latina” potrebbe sorprendere, ma descrive perfettamente una realtà linguistica unica in Europa. Quando si pensa alle lingue romanze, generalmente vengono in mente l’italiano, il francese e lo spagnolo. Tuttavia, nell’Europa orientale, esiste un’altra lingua figlia del latino: il romeno. Nonostante la Romania e la Moldavia siano circondate da paesi di lingua slava, la loro popolazione parla una lingua di origine latina, un’interessante eccezione che rappresenta l’ultimo eco dell’antica romanità nell’oriente slavo. Ma per capire come sia stato possibile occorre procedere per passi.

Cosa sono le lingue romanze?

Le lingue romanze sono quelle che si sono sviluppate dal latino volgare parlato nell’Impero Romano. Le più diffuse sono l’italiano, il francese e lo spagnolo, ma sono romanze anche il portoghese e per l’appunto il romeno. Queste lingue condividono tratti comuni nella grammatica, nella fonologia e nel lessico, derivati dalla loro comune origine latina. In poche parole il latino non è “morto”, come spesso si pensa; ha semplicemente cambiato forma, evolvendosi in nuovi sistemi linguistici.

Già durante l’Impero, la lingua latina subiva un fenomeno chiamato influsso diatopico, ossia delle variazioni su base geografica. Infatti più ci si allontanava dal centro linguistico, Roma, più il latino assorbiva elementi linguistici locali, caratterizzandosi in modo diverso di zona in zona. Ma anche a Roma la situazione non era statica, infatti ai tempi del celebre oratore Quintiliano (metà del I secolo d.C.) si parlava già un latino diverso da quello dei tempi di Cicerone (prima metà del I secolo a.C.).

Perché il latino? La conquista della Dacia

Per capire come il latino abbia messo radici così profonde nella regione della Romania, bisogna tornare agli inizi del II secolo d.C., durante il regno dell’imperatore Traiano. All’epoca questo territorio era conosciuto come Dacia e il suo sovrano, Decebalo, si oppose tenacemente al controllo da parte dei Romani. Decebalo si impegnò nel tentativo di creare una lega tra le popolazioni barbariche che si opponesse allo strapotere dei Romani, e pertanto venne giudicato troppo pericoloso dall’imperatore. Questo, insieme alle numerose miniere d’oro della Dacia, indussero l’imperatore ad intraprendere due campagne militari contro il re Decebalo, la prima nel 101-102 d.C. e la seconda nel 105-106 d.C. Il risultato fu l’annessione della Dacia all’Impero Romano.

A questo punto i Romani fondarono colonie e riorganizzarono in maniera efficace le miniere d’oro della regione, facendo della Dacia una delle ultime regioni conquistate a subire un’intensa romanizzazione. Perciò il latino fu assimilato dagli abitanti locali, sostituendo la lingua d’origine ma immagazzinandone alcuni aspetti.

Dopo l’epoca romana la regione fu attraversata da numerose popolazioni, tra cui Goti, Unni, Slavi e Ottomani. L’isolamento rispetto alle altre zone romanze ha fatto sì che il romeno sviluppasse tratti distintivi ed ereditasse qualcosa dalle lingue dei tanti popoli che hanno attraversato questo territorio. Tuttavia il cuore della lingua romena rimase d’origine latina e l’élite culturale giunse nel 1840 a sostituire l’alfabeto cirillico, utilizzato fino a quel momento, con quello latino.

Il romeno oggi

Come si è visto, il romeno per via della sua storia particolare ha sviluppato delle caratteristiche linguistiche uniche. Parole come dragoste (“amore”) di origine slava, ceas (“orologio”) di origine turca, convivono accanto a termini di origine chiaramente latina come mama (“madre”) e tata (“padre”). Una particolarità del romeno, ereditata dal latino, è quella del futuro perifrastico: il futuro non si esprime con una forma verbale unica, ma attraverso una costruzione composta da un verbo ausiliario seguito dall’infinito del verbo principale. Ad esempio voi merge significa “io andrò”, ma si costruisce con il verbo ausiliario voi (“volere”) e l’infinito merge (“andare”).

Il romeno è lingua composita frutto di una straordinaria stratificazione storica, che riflette secoli di dominazioni, migrazioni e trasformazioni. Questa lingua rappresenta un legame diretto con il mondo latino sopravvissuto a invasioni e conquiste. È un’identità linguistica forte che continua ad essere un’eccezione ancora oggi, che si presta alla curiosità degli studiosi e che nasconde una storia millenaria.

Giacomo Sabbatini