Da quando i videogiochi sono stati concepiti, siamo abituati all’idea che si tratti di un medium in cui lo spettatore interagisce con un software. Tuttavia, esistono dei casi in cui è il videogioco stesso a interagire con il giocatore, rompendo la cosiddetta quarta parete. Attraverso la rottura della quarta parete, un game designer può creare situazioni narrative e di gameplay originali e innovative.

Ma cosa intendiamo, più precisamente, per quarta parete? Fu Charles Diderot il primo a parlare di un muro tra attore e spettatore, sebbene si tratti di un concetto già elaborato dagli antichi romani. In breve, il teatro attorno ad un attore ha tre muri, mentre il quarto è un muro immaginario che, separandolo dagli spettatori, permette a questi ultimi di godere della finzione della rappresentazione.

Si tratta di un concetto affine alla “suspension of disbelief”, per cui lo spettatore accetta implicitamente l’esistenza della quarta parete, senza rendersene conto. Sostanzialmente, attraverso questa consuetudine, lo spettatore può guardare uno spettacolo di finzione osservando i fatti che accadono come se fossero reali.

Per rottura della quarta parete si intende una tecnica narrativa attraverso la quale un personaggio si rivolge direttamente al pubblico o riconosce deliberatamente di trovarsi all’interno di una situazione in cui i personaggi e i fatti che stanno accadendo non sono reali.

Nella maggior parte delle opere di intrattenimento, la rottura della quarta parete è un espediente usato per provocare nel pubblico un effetto stridente, principalmente con fine umoristico. Il discorso non è altrettanto semplice per i videogiochi. Infatti un giocatore, diversamente da un lettore o uno spettatore, ha sempre una certa dose di controllo su ciò che accade.

Grazie alla loro interattività, i videogiochi rappresentano l’unico medium in cui è possibile non solo rompere la quarta parete, ma anche spostarla dietro al giocatore, così da includerlo nella narrativa. Dal punto di vista del game design, la rottura della quarta parete rende quindi possibile la creazione di esperienze di gameplay innovative e uniche.

~Attenzione, il resto dell’articolo potrebbe contenere alcuni spoiler relativi ai giochi citati~

Uno degli esempi più famosi di questo tipo di tecnica è lo scontro con Psycho Mantis in Metal Gear Solid.

Durante questo combattimento, Mantis fa vibrare il nostro controller, ci fa credere di aver spento la televisione e ci parla degli altri giochi sulla nostra memory card. Per poterlo sconfiggere, è necessario inserire il controller nella seconda porta della Playstation, così che non possa leggere la nostra mente.

La serie Metal Gear Solid, in generale, fa un ampio uso della rottura della quarta parete. Tuttavia, fatta eccezione per casi eclatanti come quello di Psycho Mantis, si tratta perlopiù di situazioni comiche con l’obiettivo di alleggerire la pesantezza della storia.

Al contrario, è raro che questa tecnica sia utilizzata con funzioni narrative vere e proprie, soprattutto per il rischio di rompere l’immersione del giocatore. L’impressione è che, se usata in situazioni serie, la rottura della quarta parete possa rendere ancora più forte l’impatto narrativo di un’opera. Il rischio, però, è quello di danneggiare non solo l’immersione, ma anche la “suspension of disbelief” che è indispensabile per lo spettatore.









Un ottimo esempio di questa applicazione della rottura della quarta parete è il recente Undertale.

Innanzitutto, Undertale ha il merito di fare un uso di questa tecnica consapevole e mai esagerato. Bilanciando momenti umoristici e seri, questo indie riesce a creare situazioni coinvolgenti in cui il giocatore si sente parte integrante della storia. Basti pensare al boss finale Flowey, che è in grado di sapere cosa abbiamo fatto nei nostri precedenti playthrough, e nel corso dello scontro arriva al punto di cancellare il nostro salvataggio!

Non solo, il gioco prende costantemente in giro gli stereotipi dei giochi di ruolo, e risulta innovativo anche nelle scelte di game design. Questo accade anche nei “combattimenti”, che sono un misto tra bullet hell e rhythm game in cui lo schermo e l’interfaccia vengono utilizzati in modo spesso inaspettato e sorprendente.

Un altro esempio degno di nota è quello del meno conosciuto Eternal Darkness. Titolo per Gamecube del 2002 ispirato alle opere di Lovecraft, richiede al giocatore di gestire un “sanity meter”. Sostanzialmente, man mano che la sua sanità mentale diminuisce, il giocatore inizierà a vedere nemici inesistenti o corridoi infiniti.

In caso di danni particolarmente gravi, il gioco ci farà credere di essere crashato o che i nostri salvataggi sono stati corrotti. Pur essendo un titolo datato, Eternal Darkness rappresenta ancora oggi un classico del genere horror e un ottimo esempio di come la rottura della quarta parete possa essere applicata in modo innovativo tanto al game design di un videogioco, quanto alla sua narrativa.

Evidentemente, non è così scontato che la rottura della quarta parete possa danneggiare l’immersione del giocatore, purché il suo utilizzo sia coerente con l’ambientazione. D’altronde, sarebbe riduttivo considerare l’immersione come un fenomeno dipendente esclusivamente dalla verosimiglianza del videogioco.

Al contrario, in un videogioco l’immersione nasce da una sintesi di narrativa e gameplay, il che lo rende il medium più adatto alla rottura della quarta parete come strumento di interattività, in un momento in cui il game design tende a dare sempre maggiore controllo al giocatore.

Roberto Maselli