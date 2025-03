Nelle ultime ore, la Striscia di Gaza è stata teatro di un nuovo, devastante attacco da parte dell’esercito israeliano, segnando un’escalation del conflitto in corso e la definitiva rottura della tregua a Gaza. Il bombardamento, il più violento dall’inizio dell’anno, è avvenuto dopo il fallimento dei negoziati per il prolungamento del cessate il fuoco. Mentre il numero delle vittime continua a salire, la situazione politica in Israele si fa sempre più tesa, con proteste interne e lotte di potere che mettono ulteriormente a rischio la stabilità della regione.

Nuovi bombardamenti sulla Striscia di Gaza

Nella notte tra lunedì e martedì, l’esercito israeliano ha condotto un’intensa offensiva aerea su diverse aree della Striscia di Gaza, colpendo in particolare Gaza City, Rafah e Khan Yunis. Il bilancio provvisorio fornito dal ministero della Salute palestinese parla di oltre 300 morti, tra cui numerosi bambini. Si tratta dell’attacco più violento dall’interruzione del cessate il fuoco avvenuta il 2 marzo.

Gli attacchi hanno decretato la rottura della tregua a Gaza e sono stati giustificati, in una nota del Primo Ministro Benjamin Netanyahu, come “la risposta al ripetuto rifiuto di Hamas di rilasciare gli ostaggi israeliani”, facendo proprio riferimento al fallimento dei negoziati.

Nelle prime ore di questa mattina, molti dei cittadini palestinesi sono stati svegliati da sirene e annunci delle IDF che li esortavano a lasciare le proprie abitazioni: l’ordine di evacuazione si esteso su larga scala, proprio come se Israele volesse riprendere i bombardamenti in maniera massiccia e generale, coprendo così tutta la Striscia.

Le motivazioni di Israele

Secondo quanto dichiarato dall’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu, l’offensiva è stata decisa in risposta al mancato rilascio degli ostaggi da parte di Hamas e al rifiuto del gruppo di accettare una proposta di tregua mediata dagli Stati Uniti. “Israele agirà con una forza militare crescente contro Hamas”, si legge nel comunicato ufficiale.

Questa esternazione agghiacciante farebbe inoltre capire che gli attacchi di questa notte sarebbero stati premeditati e che, inoltre, l’idea di interrompere il cessate il fuoco a Gaza era già stata elaborata. I bombardamenti di questa notte si sono infatti concentrati su più fronti: da Rafah a Khan Yunis, ma anche nel sud della Striscia, colpendo Deir al-Balah: questo potrebbe indicare che gli attacchi siano stati coordinati da tutte le cariche principali di Israele. Inoltre, le bombe piovono sulla Palestina poco dopo la decisione di Netanyahu di cambiare il capo dello Shin Bet, l’agenzia di servizi segreti israeliani.

La prima fase del cessate il fuoco prevedeva la liberazione di alcuni ostaggi israeliani e il rilascio di detenuti palestinesi, ma i negoziati per una seconda fase sono falliti, portando alla ripresa delle ostilità. Israele, con il supporto degli Stati Uniti, ha proposto di estendere la prima fase senza garanzie di un cessate il fuoco definitivo, una condizione inaccettabile per Hamas.

I bombardamenti e, di conseguenza, la rottura della tregua a Gaza sono stati inoltre giustificati come una risposta a tutte le posizioni di “rifiuto alle proposte ricevute dall’inviato presidenziale statunitense Steve Witkoff e dai mediatori”. In particolare, si fa anche riferimento alle difficili situazioni che i negoziati hanno attraversato nell’ultimo periodo, nel mese di marzo, a causa delle diverse volontà di Hamas e Israele.

Le conseguenze del blocco degli aiuti umanitari

Dal 2 marzo, Israele ha impedito l’accesso di aiuti umanitari alla Striscia, aggravando la crisi umanitaria in corso. Inoltre, ha interrotto completamente la fornitura di elettricità per esercitare ulteriore pressione su Hamas. La popolazione civile, ormai ridotta allo stremo, continua a subire bombardamenti che colpiscono scuole, ospedali e le aree designate come rifugi sicuri.

Evacuazioni forzate e manifestazioni di protesta

Nella mattinata di martedì, l’esercito israeliano ha ordinato a centinaia di migliaia di palestinesi di evacuare immediatamente diverse zone di Gaza, tra cui Beit Hanoun e Abasan al-Kabira, dichiarate “zone di combattimento pericolose”. L’ordine impone ai civili di spostarsi sotto i bombardamenti verso aree teoricamente sicure, ma che sono comunque sotto attacco.







Nel frattempo, in Israele cresce la tensione. Il movimento Families Forum, che rappresenta i familiari degli ostaggi, ha chiesto a Netanyahu di interrompere le operazioni militari per evitare la morte dei prigionieri. Manifestazioni di protesta sono state annunciate a Gerusalemme e in altre città israeliane per chiedere la ripresa dei negoziati.

Lo scenario politico interno in Israele

A livello interno, Netanyahu ha ottenuto il rinvio della sua testimonianza in un processo per corruzione a suo carico, ufficialmente per motivi di sicurezza. Inoltre, il governo israeliano ha in programma il licenziamento di Ronen Bar, capo dello Shin Bet, i servizi segreti interni. La decisione è contestata dallo stesso Bar, che ha lasciato intendere che il provvedimento sia di natura politica piuttosto che legato a questioni operative.

Bar è coinvolto nelle indagini sul cosiddetto “Qatargate”, che riguarda presunti finanziamenti dal Qatar a collaboratori di Netanyahu per una trattativa sugli ostaggi. Il suo licenziamento potrebbe quindi essere un tentativo di insabbiare l’inchiesta. La riunione per deliberare sulla sua destituzione è stata rinviata a causa della nuova offensiva militare su Gaza.

Al momento, Hamas non ha risposto con attacchi diretti, ma ha dichiarato di essere in contatto con mediatori egiziani e qatarini per cercare di ripristinare il cessate il fuoco. Tuttavia, senza una vera apertura ai negoziati da parte di Israele, il genocidio in Palestina sembra destinato a proseguire, con un bilancio umano sempre più drammatico.

Lucrezia Agliani