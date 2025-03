Le tensioni tra Ruanda e Belgio sono sfociate in una rottura diplomatica, con Kigali che accusa Bruxelles di interferenze nel conflitto congolese e di perpetuare un atteggiamento neocolonialista. La decisione arriva in un contesto di forti combattimenti nell’est della Repubblica Democratica del Congo, dove il gruppo ribelle M23 continua la sua avanzata, causando migliaia di vittime e un’emergenza umanitaria senza precedenti.

La rottura diplomatica e l’espulsione dei diplomatici belgi

Le relazioni tra Ruanda e Belgio hanno subito un drastico peggioramento quando Kigali ha deciso di interrompere i rapporti diplomatici con Bruxelles, accusandola di interferenze nel conflitto in corso nella Repubblica Democratica del Congo (RdC). Il governo ruandese ha ordinato ai diplomatici belgi di lasciare il Paese entro 48 ore, una mossa che ha suscitato reazioni immediate.

Il ministro degli Esteri belga, Maxime Prévot, ha definito la decisione “sproporzionata” e ha annunciato che Bruxelles risponderà di conseguenza, annullando tutti gli accordi di cooperazione governativa tra i due Paesi. “Il Belgio si rammarica della decisione del Ruanda di tagliare le relazioni diplomatiche con il Belgio e di dichiarare i diplomatici belgi persona non grata” ha controbattuto Prevot su X.

Il contesto del conflitto nell’est della Repubblica democratica del Congo

Al centro delle tensioni tra Ruanda e Belgio vi è il sostegno che il Paese africano, secondo numerosi governi occidentali e le Nazioni Unite, fornirebbe ai ribelli dell’M23, un gruppo armato che negli ultimi mesi ha preso il controllo di Goma e Bukavu, le principali città dell’est della RdC. L’M23 afferma di proteggere la popolazione congolese di etnia Tutsi, ma la sua avanzata ha provocato almeno 7.000 morti e lo sfollamento di centinaia di migliaia di persone.

Il governo congolese accusa Kigali di voler controllare questa regione ricca di risorse minerarie fondamentali per l’industria tecnologica, con un esercito che supererebbe le 4.000 persone arruolate. Kigali ha risposto alle accuse discostandosene completamente: ha negato infatti il coinvolgimento nel conflitto.

Le accuse reciproche tra Ruanda e Belgio

Il Ruanda ha respinto le accuse di sostegno ai ribelli, definendole “pietosi tentativi di sostenere i deliri neocolonialisti del Belgio”. Kigali ha sottolineato come Bruxelles abbia storicamente avuto un ruolo determinante nell’instabilità della regione, ricordando il periodo coloniale e il supporto belga alle sanzioni internazionali contro il Ruanda.







Il presidente ruandese Paul Kagame ha accusato il Belgio di manipolare l’opinione pubblica europea contro il suo Paese, influenzando le decisioni dell’Unione Europea.

Sanzioni europee e nuovi equilibri geopolitici

Proprio nel giorno della rottura diplomatica tra Ruanda e Belgio, l’Unione Europea ha annunciato nuove sanzioni contro nove individui coinvolti nelle violenze nella Repubblica democratica del Congo, tra cui il leader dell’M23 Bertrand Bisimwa, ufficiali dell’esercito ruandese e dirigenti di imprese minerarie di Kigali.

Queste misure rafforzano la pressione internazionale su Kigali e confermano il sostegno dell’Europa al governo congolese.

Crisi umanitaria: oltre 500.000 minori in fuga

Mentre le tensioni diplomatiche si intensificano, la crisi umanitaria nella RdC raggiunge livelli allarmanti. Secondo l’Unicef, oltre 850.000 persone sono fuggite dalla provincia del Sud Kivu, la metà delle quali minori. L’organizzazione denuncia un aumento del 150% delle gravi violazioni contro i bambini da gennaio 2025, tra cui reclutamento forzato, violenze sessuali e mutilazioni. Ospedali sovraffollati, mancanza di acqua potabile e epidemie di colera e morbillo aggravano ulteriormente la situazione.

Domani, a Luanda, si aprirà un tavolo negoziale tra il governo congolese e i ribelli dell’M23, mediato dall’Angola. Tuttavia, non è ancora chiaro se la RdC parteciperà effettivamente ai colloqui, vista la continua offensiva dei miliziani e la fragilità dell’esercito congolese. Nel frattempo, la chiusura dell’ambasciata belga in Ruanda e l’espulsione dei diplomatici di Kigali da Bruxelles segnano un punto di non ritorno nelle relazioni tra Ruanda e Belgio, con possibili ripercussioni sull’intera regione dei Grandi Laghi.

Lucrezia Agliani