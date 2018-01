Royal Rumble 2018: over the top rope, oltre la terza corda

28 gennaio 2018: scatta la 31° edizione della Royal Rumble.

Il pay-per-view, che si tiene a Philadelphia per la terza volta dopo il 2004 e il 2015, vive anche una rivoluzione epocale. Oltre all’usuale match fra uomini, il 2018 prevede la stessa formula per le donne – evento mai accaduto prima di oggi.









Il regolamento

Due atleti cominciano a lottare sul ring; un lottatore alla volta entra quindi dopo un tempo prestabilito, arrivando in totale a trenta partecipanti. Esiste una sola modalità di eliminazione: mandare l’avversario over the top rope, oltre la terza corda.









La posta in palio

L’ultimo wrestler rimasto sul ring ottiene una title shot per Wrestlemania, l’evento più importante della WWE. Il vincitore della Royal Rumble può competere per uno dei due titoli mondiali: l’Universal Championship di Raw o il WWE Championship di SmackDown.

Nel passato, la Royal Rumble ha anche assegnato il titolo mondiale. È il caso di Ric Flair, che nel 1992 ha ottenuto il WWF Championship rimasto al tempo vacante.









La storia dei vincitori

La Royal Rumble, di cui finora si sono tenute trenta edizioni, ha visto prevalere 23 lottatori. Il primo è stato Jim Duggan nel 1988, l’ultimo invece Randy Orton nel 2017.

Non esistono limiti di tempo alla contesa: ciò si riflette anche nel periodo trascorso dai vincitori sul ring. Rey Mysterio ha trionfato nel 2006 rimanendo in gara più di chiunque altro (1 ora, 2 minuti e 12 secondi); Edge nel 2010 invece ha stabilito il record di velocità, imponendosi in soli 7 minuti e 19 secondi.

Entrare fra gli ultimi anziché fra i primi è sicuramente un vantaggio. In venti casi su trenta, infatti, il vincitore è entrato almeno per 20° – in tre edizioni ha vinto proprio il 30°, l’ultimo partecipante alla Royal Rumble. Tuttavia, non sono mancate le imprese: Shawn Michaels nel 1995 e Chris Benoit nel 2004 hanno trionfato cominciando per primi – lottando quindi per l’intero match.

Infine, sette wrestler hanno vinto la Royal Rumble in almeno due occasioni: Hulk Hogan (1990 e 1991), Shawn Michaels (1995 e 1996), Triple H (2002 e 2016), Batista (2005 e 2014), John Cena (2008 e 2013) e Randy Orton (2009 e 2017). Solo un uomo ha compiuto l’impresa per tre volte: Steve Austin, rimasto per ultimo sul ring nel 1997, nel 1998 e nel 2001.

Francesco Gabriele De Vivo