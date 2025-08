Il Ruanda ha confermato l’intenzione di accogliere fino a 250 migranti espulsi dagli USA. Si tratta di un’intesa che si inserisce in una strategia diplomatica più ampia da parte dell’amministrazione americana, volta a ridistribuire persone non più accolte sul proprio territorio verso Paesi terzi, in cambio di compensazioni economiche. Il governo ruandese ha già ricevuto i nomi delle prime dieci persone che saranno trasferite nel Paese, e i nuovi arrivati dovranno aver scontato eventuali condanne penali e non essere oggetto di procedimenti giudiziari in corso.

Un’intesa dal significato politico e simbolico

Secondo fonti ruandesi, questo accordo rappresenta molto più di una semplice operazione di accoglienza. Si tratta anche di una mossa strategica per rafforzare i rapporti bilaterali con gli Stati Uniti e, in parallelo, migliorare la reputazione internazionale del presidente Paul Kagame, alla guida del Paese dal 1994. Il governo ruandese, a lungo criticato per la sua gestione autoritaria e repressiva, vede in queste intese un’occasione per mostrarsi cooperativo e affidabile sulla scena globale.

L’accordo del Ruanda sull’accoglienza di migranti espulsi dagli USA è avvenuto “perché quasi tutte le famiglie ruandesi hanno sperimentato le difficoltà dello sfollamento e i nostri valori sociali si fondano sul reinserimento e sulla riabilitazione”, secondo quanto detto da Yolande Makolo, portavoce del governo ruandese. In questo modo, il Ruanda si posiziona come l’ultimo Paese africano ad aver acconsentito alle volontà dell’amministrazione Trump di ricevere e accogliere migranti di Paesi terzi.

Un precedente con il Regno Unito

Non è la prima volta che Kigali si rende disponibile ad accogliere migranti espulsi da Paesi occidentali. Nel 2022, infatti, il governo ruandese aveva firmato un controverso accordo con il Regno Unito, volto a trasferire nel Paese persone arrivate irregolarmente sul territorio britannico. Tuttavia, il piano si è arenato a causa di sfide legali e del cambio di governo a Londra, che con l’arrivo dei Laburisti ha deciso di abbandonare l’iniziativa, già costata oltre 800 milioni di euro. In passato, il Ruanda aveva inoltre accolto migranti provenienti dalla Libia che cercavano di raggiungere l’Europa, rafforzando la propria posizione come snodo di ricollocamento in Africa.







Formazione, sanità e inclusione per i nuovi arrivati

Le autorità ruandesi hanno precisato che i migranti espulsi dagli USA e accolti non saranno detenuti, ma inseriti in un percorso di reintegrazione nella società. I programmi previsti includono assistenza sanitaria, formazione professionale, supporto all’alloggio e inserimento lavorativo. “Offriremo a queste persone gli strumenti per iniziare una nuova vita in Ruanda e contribuire alla nostra economia, una delle più dinamiche del continente”, ha dichiarato sempre Yolande Makolo.

Un Paese segnato dalla memoria dello sfollamento

Makolo ha ricordato come l’esperienza del genocidio del 1994, che provocò la morte di oltre 800.000 persone tra tutsi e hutu moderati, abbia lasciato una profonda impronta nel tessuto sociale del Ruanda. Questa memoria collettiva alimenta la disponibilità del Paese a farsi carico di persone in cerca di un nuovo inizio.

L’accordo tra Washington e Kigali sull’accoglienza dei migranti espulsi dagli USA prevede che il Ruanda possa vagliare caso per caso le persone proposte per il trasferimento. I candidati che riceveranno il via libera potranno usufruire del supporto logistico e dei servizi offerti dal governo ruandese. Le prime dieci persone saranno trasferite in tempi brevi, mentre i successivi arrivi avverranno in piccoli gruppi. La nazionalità dei migranti coinvolti non è stata resa nota.

Fondi statunitensi in arrivo, ma nessun dettaglio ufficiale

In cambio della collaborazione, il Ruanda riceverà fondi dagli Stati Uniti, anche se le cifre non sono state rese pubbliche. Le risorse serviranno a sostenere il lavoro delle autorità locali, in particolare nel rafforzamento dei servizi per l’immigrazione e per la formazione professionale. A differenza di quanto avvenuto in altri Paesi, come El Salvador, dove i migranti venivano incarcerati, Kigali ha chiarito che la propria politica si basa sull’integrazione, non sulla detenzione.

L’amministrazione statunitense non si è limitata al Ruanda. Almeno altri 15 Paesi africani, tra cui Eswatini e Sud Sudan, sono stati contattati con proposte simili. Per Washington, si tratta di un tassello di una più ampia strategia per alleggerire la pressione migratoria interna. Tuttavia, non tutti i Paesi africani hanno accettato, e alcune voci critiche parlano di scambi economici che sollevano dubbi etici e pratici.

Le critiche e la questione dei diritti umani

Sebbene il Ruanda venga spesso indicato come un modello di crescita e stabilità post-bellica, molte organizzazioni per i diritti umani continuano a denunciare la repressione della libertà di espressione e il controllo autoritario esercitato dal governo. Il coinvolgimento del Paese in programmi di ricollocamento di migranti ha sollevato perplessità, soprattutto in merito alla garanzia dei diritti fondamentali per i nuovi arrivati. Kigali, da parte sua, ha sempre negato le accuse, sostenendo la legittimità delle proprie politiche interne.

Un contesto geopolitico complesso

L’accordo arriva in un momento delicato per il Ruanda, coinvolto in negoziati di pace con la Repubblica Democratica del Congo per porre fine ai conflitti nell’area orientale. Gli Stati Uniti stanno giocando un ruolo attivo nella mediazione, anche perché interessati ad avere accesso ai ricchi giacimenti di minerali strategici della regione. Entro la fine dell’anno, si prevede che i leader dei due Paesi firmeranno un’intesa alla Casa Bianca, consolidando ulteriormente la cooperazione tra Kigali e Washington.

L’intesa tra Stati Uniti e Ruanda rappresenta un crocevia tra interessi geopolitici, strategie migratorie e dinamiche di legittimazione politica. Mentre Washington cerca soluzioni alternative alla gestione interna dei migranti, Kigali si propone come partner affidabile, sfruttando l’occasione per rafforzare la propria posizione sulla scena internazionale. Ma restano aperte le questioni legate alla trasparenza, ai diritti umani e alla reale efficacia dei programmi di reinserimento promessi.

Lucrezia Agliani