Rumen Radev, ex Presidente della Bulgaria e tra gli uomini politici più popolari del Paese, ha appena creato una nuova alleanza tripartitica chiamata “Bulgaria Progressista” per candidarsi alle prossime elezioni parlamentari anticipate, previste per il 19 aprile. Tra una lunga instabilità politica e la problematica della corruzione, il Paese inaugura una nuova fase all’insegna dell’incertezza e della frammentazione parallelamente al suo ingresso nell’eurozona.

Rumen Radev, ex Presidente della Bulgaria per due mandati dal 2017 al 2026, è pronto a candidarsi alle prossime elezioni in Bulgaria come Primo Ministro, le ottave in quasi sette anni.

Ex comandante dell’aeronautica militare, è inizialmente entrato nell’arena politica supportato dal Partito Socialista Bulgaro (BSP), per poi qualificarsi come una figura indipendente capace di ottenere molti consensi, manifestando spesso posizioni euroscettiche e addirittura pro-Mosca.

Fermo oppositore del “potere degli oligarchi” e sostenitore della necessità di un cambio costituzionale nel Paese, Rumen Radev ha rifiutato qualsiasi etichetta ideologica ma la sua popolarità appare chiaramente frutto della retorica populista, come dimostrano le sue dichiarazioni passate:

«La classe politica odierna ha tradito le speranze del popolo bulgaro […] La nostra candidatura in questo momento è una mossa onesta per i cittadini e le figure politiche».

A più riprese, l’ex Presidente Rumen Radev ha spesso sostenuto che l’agenda globale è ormai sempre più determinata da Stati Uniti, Cina e Russia mentre l’Europa “è diventata ostaggio della sua ambizione di leadership morale in un mondo senza regole”, in cui gli interessi non sono più nascosti dietro valori e sistemi.

Radev si è dunque imposto sulla scena politica bulgara come una figura con una grande comprensione della nuova realtà geopolitica, che in occasione delle elezioni anticipate ha dichiarato che qualora venga eletto farà di tutto per superare le conseguenze dell’ingresso affrettato nell’eurozona, sfruttando al contempo le opportunità che ne derivano.

Anni di instabilità e la disgregazione della sinistra

Negli ultimi mesi, la Bulgaria si è ritrovata nuovamente paralizzata dopo che forti mobilitazioni popolari nelle piazze hanno fatto cadere il governo di Rosen Željazkov: i cittadini hanno manifestato a gran voce contro il bilancio pubblico, la radicazione della corruzione nel tessuto socio-istituzionale del Paese, l’introduzione di nuove tasse sul lavoro e l’aumento dei contributi sociali.

Determinante è stata la voce della Generazione Z che, nonostante il trend economico positivo degli ultimi anni, non ha esitato a mettere in luce l’esigenza di nuovi modelli di leadership e partecipazione politica.

Il BSP, un tempo la forza politica trainante del Paese, ora è sull’orlo del declino, rimanendo cementato su politiche neo-liberali che si sono rivelate molto lontane da gran parte dell’elettorato di sinistra: appare dunque centrale la necessità di un rinnovamento politico e di nuove forze capaci di attrarre le generazioni più giovani.

A complicare il quadro si aggiunge l’adozione dell’euro, entrata in vigore il 1 gennaio 2026, nonostante il parere contrario di circa della metà della popolazione (tra cui lo stesso Radev), preoccupata per una rapida crescita dell’inflazione nel breve periodo.









Quali scenari per le prossime elezioni in Bulgaria?

La nuova alleanza di Rumen Radev riunisce tre formazioni di centro-sinistra: il Movimento Politico Socialdemocratico, il Partito Socialdemocratico e il Movimento “Nostro Popolo”. A guidare formalmente il movimento sono però Galab Donev, ex Primo ministro ad interim e Dimitar Stoyanov, ex Ministro della difesa.

Secondo gli ultimi sondaggi, la formazione di Radev potrebbe facilmente raggiungere il 33% dei voti, riuscendo a battere efficacemente l’ascesa dell’estrema destra.

D’altra parte, sono diverse le ipotesi che si stagliano in vista delle prossime tornate elettorali: l’ex Presidente potrebbe sia coalizzarsi con i liberali, sia allearsi con il leader conservatore ed ex Primo ministro Bojko Borisov del GERP.

In ogni caso, la prospettiva di un nuovo governo solido capace di affrontare le sfide della contemporaneità è abbastanza remota, a cui si aggiunge la crescente disillusione della cittadinanza nei confronti della politica – infatti, l’affluenza alle urne è passata da quasi il 50% nel 2021 a meno del 35% nell’estate del 2024.

Nonostante ciò, la figura “super partes” di Rumen Radev potrebbe essere l’unica in grado di unire il Paese in questo momento critico per superare le incertezze e le indecisioni della politica attuale.

Sara Coico