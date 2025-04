Il ruolo dell’UK nell’esplorazione interplanetaria della prossima generazione potrebbe essere determinante, se il paese riuscisse a diventare un “guardiano dello spazio” a livello globale, con l’obiettivo di stabilire regole chiare per la regolamentazione, le assicurazioni e la finanza nel settore. Questo è quanto suggerito da George Freeman, ex ministro per la scienza e l’innovazione, che ha sottolineato l’urgenza di intervenire per evitare che lo spazio diventi un ambiente incontrollato. In un contesto in cui l’esplorazione spaziale sta rapidamente evolvendo, Freeman ha evidenziato come la mancanza di standard globali rischi di compromettere la sicurezza e la sostenibilità delle operazioni nello spazio.

Il ruolo dell’UK nell’esplorazione interplanetaria alla guida di uno spazio più sicuro

La crescente proliferazione di satelliti, sia commerciali che militari, sta trasformando lo spazio in un “nuovo Far West”, dove le normative sono scarse e i rischi legati ai detriti spaziali sono in aumento. Secondo Freeman, sono attualmente presenti nello spazio circa 40 tonnellate di detriti e oltre un milione di frammenti, mentre il 98% dei satelliti non ha copertura assicurativa.

Questa situazione, che ricorda le prime fasi dell’industria automobilistica, potrebbe avere conseguenze gravi per le attività commerciali che dipendono dai satelliti. Immaginate di viaggiare su un’autostrada in cui la maggior parte dei veicoli è senza conducente, senza assicurazione e circondata da detriti. Freeman utilizza questa metafora per sottolineare i rischi legati a un settore spaziale privo di regole certe.







Durante il suo mandato come ministro, ha lavorato per rafforzare la leadership del Regno Unito nella regolamentazione spaziale, puntando su iniziative come l’Earth∞Space Sustainability Initiative (ESSI), che mira a creare standard globali per la sostenibilità del settore. Questa iniziativa, che ha visto la collaborazione tra il settore spaziale britannico e Lloyd’s of London, ha ottenuto il sostegno di paesi come Canada, Giappone e Svizzera.

L’idea alla base dell’ESSI è semplice: se un satellite rispetta gli standard del Regno Unito – come la capacità di essere recuperato, ricaricato e riciclato – le aziende potrebbero ottenere licenze più rapide, costi assicurativi inferiori e accesso a finanziamenti ESG (ambientali, sociali e di governance).

Freeman ha anche sottolineato che una regolamentazione intelligente potrebbe stimolare l’innovazione e favorire la crescita di aziende britanniche nel campo spaziale. Un esempio di successo in questo senso è la compagnia Astroscale, che si occupa del recupero dei satelliti e ha una base operativa nel Regno Unito. Inoltre, il cambiamento di focus da un numero sempre maggiore di satelliti a una maggiore efficienza nella gestione delle bande di spettro potrebbe aprire nuove opportunità per le imprese del Regno Unito.

Tuttavia, la regolamentazione non si limita solo alla gestione dei satelliti. Freeman ha evidenziato che il futuro dello spazio potrebbe comprendere missioni con equipaggio verso Marte, estrazione mineraria sulla Luna e persino la creazione di centri dati lunari. In questi contesti, la regolamentazione ha un ruolo fondamentale. Le normative sui detriti spaziali, per esempio, potrebbero costituire il primo passo verso l’introduzione di leggi più ampie che disciplinano altre attività nello spazio, come il controllo del traffico spaziale e le operazioni minerarie sulla Luna. Freeman suggerisce che per ottenere una licenza di lancio, le aziende dovrebbero dimostrare di rispettare le normative di base, evitando di lasciare rifiuti nello spazio o di condurre esperimenti pericolosi senza autorizzazioni appropriate.

Il Regno Unito come garante delle operazioni spaziali del futuro

La regolamentazione globale sarà essenziale anche per evitare che attori senza scrupoli mettano a rischio la sicurezza delle operazioni spaziali. Freeman ha affermato che lo spazio ha bisogno di un’alleanza regolatoria globale, con un paese di fiducia che svolga un ruolo guida.

Il Regno Unito, con la sua lunga storia come partner affidabile e con un sistema legale rispettato a livello internazionale, è ben posizionato per assumere questa leadership. Inoltre, la sua connessione con i mercati finanziari e le corti internazionali lo rende un punto di riferimento ideale per stabilire standard globali nel settore spaziale.

Il ruolo dell’UK nell’esplorazione interplanetaria, quindi, non riguarda solo il settore spaziale in senso stretto, ma si estende a una leadership globale nella creazione di un quadro normativo che garantisca la sicurezza e la sostenibilità delle attività spaziali. Freeman ha concluso esprimendo un forte ottimismo riguardo al potenziale del Regno Unito, invitando il paese a cogliere questa opportunità unica per affermarsi come punto di riferimento mondiale nella regolamentazione dello spazio.

L’approccio proposto da Freeman potrebbe rappresentare una svolta fondamentale per l’esplorazione spaziale del futuro, in cui le normative giuste potrebbero favorire l’innovazione, proteggere gli investimenti e garantire che lo spazio rimanga un ambiente sicuro e sostenibile per le generazioni a venire. Il Regno Unito ha l’opportunità di svolgere un ruolo di primo piano in questo processo, guidando il cambiamento e stabilendo standard globali che potrebbero influenzare il futuro delle operazioni spaziali su scala mondiale.

Elena Caccioppoli